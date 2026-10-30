América de Cali venció 2-1 a Fortaleza, pese a que comenzó el partido en desventaja: así quedó la tabla de posiciones

América de Cali remontó y venció 2-1 a Fortaleza en el Pascual Guerrero, en un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay. El equipo de David González sumó tres puntos tras revertir el marcador: Juan García adelantó a Fortaleza a los 52 minutos, Yeison Guzmán igualó dos minutos después y Tilman Palacios completó la remontada a los 63.
Para América, el triunfo significó el liderato de la tabla. Los escarlatas suman 34 puntos en 16 partidos, mientras que Atlético Nacional tiene 32 y Santa Fe, 28; ambos con 15 encuentros disputados. Estas posiciones dependían de lo que ocurriera entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, que cerrarían la jornada del jueves a las 20.30.
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El conjunto local tuvo mayor posesión, con 56,4%, y realizó 14 remates, frente a los 11 de Fortaleza. Antes del descanso, los arqueros Montoya y Barlasina evitaron goles, y el VAR corrigió un penal inicialmente sancionado para América al determinar que la falta había ocurrido fuera del área.
Fortaleza complicó al local durante varios pasajes del primer tiempo. Pulicastro tuvo una ocasión clara en un mano a mano que Montoya resolvió con las piernas, mientras que Ángel, Guzmán y Tovar exigieron a Barlasina en el otro arco. América salió con otra intensidad en el complemento después de los ingresos de Escobar y Murillo.
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Tras el gol de García, el cuadro escarlata reaccionó de inmediato. Murillo participó en la jugada del empate de Guzmán y luego recuperó una pelota en el área para asistir a Palacios en el 2-1. El delantero salió en camilla a los 76 minutos tras recibir un golpe en la cabeza. Fortaleza buscó el empate hasta el final y Wilke desperdició una ocasión de cabeza a los 87 minutos.
Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II
- América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 23 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 22 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Alianza FC: 18 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Junior FC: 16 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 16 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 12 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).
Resultados de la fecha 5 en la Liga BetPlay 2026-II
- Llaneros 1 vs. Deportes Tolima 2
- Millonarios 1 vs. Deportivo Cali 1
- Cúcuta Deportivo 0 vs. Águilas Doradas 2
- Boyacá Chicó 1 vs. Junior FC 1
- Once Caldas 1 vs. Alianza FC 0
- Internacional de Bogotá 3 vs. Independiente Medellín 1
Partidos que restan de la fecha 5 en la Liga BetPlay 2026-II
- Deportivo Pereira vs. Jaguares FC
Fecha: 30 de octubre
Hora: 4:00 p. m.
TV: Win + Fútbol
- Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto
Fecha: 27 de octubre
Hora: 8:05 p. m.
TV: Win + Fútbol y Win Sports
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