América de Cali venció 2-1 a Fortaleza, pese a que comenzó el partido en desventaja: así quedó la tabla de posiciones

América de Cali venció 2-1 a Fortaleza en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América

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América de Cali remontó y venció 2-1 a Fortaleza en el Pascual Guerrero, en un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay. El equipo de David González sumó tres puntos tras revertir el marcador: Juan García adelantó a Fortaleza a los 52 minutos, Yeison Guzmán igualó dos minutos después y Tilman Palacios completó la remontada a los 63.

Para América, el triunfo significó el liderato de la tabla. Los escarlatas suman 34 puntos en 16 partidos, mientras que Atlético Nacional tiene 32 y Santa Fe, 28; ambos con 15 encuentros disputados. Estas posiciones dependían de lo que ocurriera entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, que cerrarían la jornada del jueves a las 20.30.

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El conjunto local tuvo mayor posesión, con 56,4%, y realizó 14 remates, frente a los 11 de Fortaleza. Antes del descanso, los arqueros Montoya y Barlasina evitaron goles, y el VAR corrigió un penal inicialmente sancionado para América al determinar que la falta había ocurrido fuera del área.

Atlético Nacional y Santa Fe tendrán un duelo lleno de nivel e historia por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Fortaleza complicó al local durante varios pasajes del primer tiempo. Pulicastro tuvo una ocasión clara en un mano a mano que Montoya resolvió con las piernas, mientras que Ángel, Guzmán y Tovar exigieron a Barlasina en el otro arco. América salió con otra intensidad en el complemento después de los ingresos de Escobar y Murillo.

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Tras el gol de García, el cuadro escarlata reaccionó de inmediato. Murillo participó en la jugada del empate de Guzmán y luego recuperó una pelota en el área para asistir a Palacios en el 2-1. El delantero salió en camilla a los 76 minutos tras recibir un golpe en la cabeza. Fortaleza buscó el empate hasta el final y Wilke desperdició una ocasión de cabeza a los 87 minutos.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Águilas Doradas: 22 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 12 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).

Internacional de Bogotá derrotó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín - crédito Colprensa - Lina Gasca

Resultados de la fecha 5 en la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros 1 vs. Deportes Tolima 2

Millonarios 1 vs. Deportivo Cali 1

Cúcuta Deportivo 0 vs. Águilas Doradas 2

Boyacá Chicó 1 vs. Junior FC 1

Once Caldas 1 vs. Alianza FC 0

Internacional de Bogotá 3 vs. Independiente Medellín 1

La anotación de Michael Barrios le dio la victoria a Once Caldas sobre Alianza de Valledupar - crédito Once Caldas

Partidos que restan de la fecha 5 en la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Pereira vs. Jaguares FC

Fecha: 30 de octubre

Hora: 4:00 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

Fecha: 27 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

TV: Win + Fútbol y Win Sports