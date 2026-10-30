Dos jóvenes fueron asesinados tras jugar fútbol en Campamento, Antioquia, durante un ataque armado en la carretera hacia Yarumal

Dos jóvenes fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en la vía que conecta Campamento con Yarumal, en Antioquia, después de disputar un partido de fútbol - crédito ·@GermanBlancoA/EFE/Mointaje Infobae

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Dos jóvenes fueron asesinados tras salir de jugar fútbol en Campamento, Antioquia, durante un ataque ocurrido la noche del martes 27 de octubre de 2026 en la carretera que comunica ese municipio con Yarumal, en el norte antioqueño.

Las víctimas fueron identificadas como Emmanuel Torres Sánchez y Jhon Jairo Hernández Pareja, ambos de 22 años.

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Los jóvenes habían participado en un partido de fútbol en la cancha de un colegio de Campamento. Al terminar el encuentro, emprendieron juntos el camino hacia sus viviendas, pero fueron interceptados por hombres armados que les dispararon. Aunque habitantes del sector intentaron auxiliarlos, ninguno sobrevivió a las heridas.

La primera alerta llegó a las autoridades cerca de las 7:00 p. m. del martes 27 de octubre, cuando el alcalde de Campamento, Cristian Andrés Agudelo Posada, se comunicó con la Policía para informar sobre el doble homicidio.

Para entonces, Emmanuel Torres Sánchez ya había sido trasladado al hospital La Sagrada Familia, en Campamento, pero ingresó sin signos vitales. Jhon Jairo Hernández Pareja fue llevado al Hospital San Juan de Dios de Yarumal, donde murió por la gravedad de las lesiones.

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La despedida de la comunidad a los fallecidos Emmanuel y Juan Pablo - crédito @ElnoUribe/X

La investigación por el doble homicidio en Campamento

Las condiciones de seguridad de la zona dificultaron el desplazamiento inmediato de los investigadores al punto donde se produjo el ataque. Posteriormente, unidades de investigación criminal de Yarumal conocieron el fallecimiento de ambos jóvenes e iniciaron las labores para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y establecer el móvil.

Uno de los hechos que generó mayor conmoción en Campamento fue la identidad de Emmanuel Torres Sánchez, hijo de Juan Pablo Torres, alcalde del municipio entre 2020 y 2023. La Alcaldía Municipal de Campamento expresó sus condolencias y recordó al joven por su vínculo con el deporte, su trabajo y su presencia en la comunidad.

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“Emmanuel fue un joven destacado por su talento deportivo, su dedicación al trabajo y las cualidades humanas con las que dejó huella en nuestra comunidad”, señaló la administración municipal. El comunicado también estuvo dirigido al exalcalde Juan Pablo Torres, a los docentes Sandra Sánchez y Mario Gil, además de otros familiares, amigos y conocidos de la víctima.

La Alcaldía agregó: “Su partida, cuando aún tenía tantos caminos por recorrer y tantos sueños por cumplir, nos deja el dolor de una despedida inesperada”. En su mensaje, la institución sostuvo que la muerte de Emmanuel Torres Sánchez dejó “un profundo vacío” entre las personas que lo conocieron y acompañó a su familia en el duelo.

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Comunicado de la Alcaldía del Campamento sobre el fallecimiento de Emmanuel Torres - crédito Alcaldía del Campamento

Las hipótesis que deberán verificar las autoridades

La administración municipal también publicó un pronunciamiento por la muerte de Jhon Jairo Hernández Pareja. “Su ausencia deja un vacío en la vida de quienes compartieron con él momentos, experiencias y recuerdos que permanecerán en el corazón”, indicó la Alcaldía de Campamento, que extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados.

Comunicado de la Alcaldía del Campamento sobre el fallecimiento de Jhon Hernández- crédito Alcaldía del Campamento

Entre las hipótesis que deberán ser verificadas por las autoridades está la posibilidad de que el ataque estuviera dirigido contra Hernández Pareja. Sobre él han circulado señalamientos que lo relacionarían presuntamente con milicias urbanas del frente 36 de las disidencias de las Farc. Esa información no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las líneas que deberán ser esclarecidas durante la investigación.

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Los investigadores deberán determinar si alguno de los dos jóvenes había recibido amenazas, si existían antecedentes previos o si el doble homicidio estaría relacionado con disputas entre organizaciones armadas que operan en la región. El asesinato de Emmanuel Torres Sánchez y Jhon Jairo Hernández Pareja ocurrió después de un partido de fútbol y generó conmoción entre los habitantes de Campamento, que acompañaron a las familias de las víctimas tras conocerse el crimen.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer quiénes dispararon contra los jóvenes y cuál fue la razón del ataque.