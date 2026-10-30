Colombia

JEP imputa a nueve exintegrantes de las Farc por masacres, desapariciones y ataques en tres departamentos

Entre los comparecientes están alias ‘Pablo Catatumbo’, ‘Marlon’ y ‘Olivo Saldaña’. Ocho fueron señalados como máximos responsables y uno por participación determinante en los hechos

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz
- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz
Guardar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc, por hechos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío durante el conflicto armado.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que atribuyó presunta responsabilidad en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban fuera de combate.

PUBLICIDAD

Según informó Blu Radio, la investigación también documentó el uso de minas antipersonal y de armas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.

Entre los imputados aparecen Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.

De los nueve comparecientes, ocho fueron imputados como máximos responsables por su liderazgo regional y capacidad de mando. El restante fue señalado por una participación determinante en la comisión de los crímenes.

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)

JEP identificó dos patrones de criminalidad

La investigación agrupó los hechos en dos grandes patrones.

El primero corresponde al control social y territorial, que concentra el 78,4 % de las víctimas acreditadas.

Según la JEP, el Comando Conjunto Central persiguió a personas consideradas enemigas o colaboradoras de la Fuerza Pública y de estructuras paramilitares, impuso reglas de convivencia, presionó autoridades locales y ejerció control sobre tierras y bienes de las comunidades.

PUBLICIDAD

Entre los hechos documentados aparece el asesinato de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles, Tolima, quien había denunciado violaciones a los derechos humanos.

También se registraron amenazas contra alcaldes y dirigentes políticos, así como el asesinato de Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, durante un acto de campaña en 2003.

La Sala también documentó la masacre de Potrero Grande, en Huila, ocurrida en enero de 2002, además de desplazamientos y despojos de tierras mediante amenazas y presiones para vender predios por debajo de su valor comercial.

El segundo patrón corresponde a los crímenes cometidos durante la conducción de las hostilidades y agrupa el 13,9 % de las víctimas acreditadas.

El 7,7 % restante corresponde a casos en los que las víctimas reportaron conductas relacionadas con ambos patrones.

94 incursiones armadas entre 1991 y 2016

La JEP documentó 94 incursiones armadas del Comando Conjunto Central entre 1991 y 2016.

Según la investigación, esta estructura fue la que más tomas guerrilleras y ataques contra estaciones de Policía perpetró en el país.

Entre los hechos más graves aparece la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de 2000.

Durante ese ataque fueron destruidas más de 30 edificaciones y cerca de 800 personas tuvieron que desplazarse.

Además, 13 policías que se habían rendido después de quedarse sin munición fueron asesinados, pese a que, según la investigación, se les había prometido respetar la vida.

En Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, Tolima, otra incursión ocurrida entre abril y mayo de 2000 dejó al menos 27 civiles asesinados, alrededor de 200 viviendas destruidas y más de 3.600 personas desplazadas.

La investigación también documentó el uso de minas antipersonal en caminos utilizados por campesinos y comunidades indígenas, ataques contra infraestructura eléctrica y utilización de civiles para transportar explosivos o como escudos.

El atentado perpetrado con morteros buscaba asesinar al entonces presidente electo Uribe pero no alcanzó el Palacio de Nariño - crédito Colprensa
Pablo Catatumbo - crédito Colprensa

Comparecientes deberán responder ante la JEP

Los nueve comparecientes tienen 20 días hábiles para informar si reconocen los hechos y conductas atribuidos o explicar cuáles no aceptan y por qué.

El plazo total para presentar observaciones y aportar verdad adicional será de 30 días hábiles.

Las víctimas y el Ministerio Público también dispondrán de 30 días para presentar observaciones y solicitar aclaraciones.

La JEP pidió además información que permita avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de 30 personas desaparecidas relacionadas con los hechos investigados.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y posteriormente a la imposición de sanciones propias.

Si alguno niega los cargos, su caso podrá ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. En caso de ser declarado responsable en un juicio adversarial, podría enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión.

Temas Relacionados

JEPPablo Catatumbocrímenes de guerraFarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Dos jóvenes fueron asesinados tras jugar fútbol en Campamento, Antioquia, durante un ataque armado en la carretera hacia Yarumal

Emmanuel Torres Sánchez y Jhon Jairo Hernández Pareja, ambos de 22 años, recibieron disparos mientras regresaban a sus viviendas después del encuentro deportivo

Dos jóvenes fueron asesinados tras jugar fútbol en Campamento, Antioquia, durante un ataque armado en la carretera hacia Yarumal

Proyecto que buscaba cambiar las reglas del aborto en Colombia se frena en el Congreso y desata reacciones a favor y en contra

La propuesta pretendía modificar el artículo 11 de la Constitución para reconocer la vida humana desde la fecundación. La falta de cuórum impidió que la Comisión Primera adoptara una decisión y dejó en evidencia las posiciones enfrentadas sobre los derechos reproductivos

Proyecto que buscaba cambiar las reglas del aborto en Colombia se frena en el Congreso y desata reacciones a favor y en contra

Cepal ajustó el pronóstico de crecimiento de Colombia: así quedaría el país frente a las economías de Suramérica

Aunque el PIB nacional avanzaría por encima del promedio regional durante 2026, las estimaciones del organismo advierten una pérdida gradual de dinamismo que se haría más evidente en 2027

Cepal ajustó el pronóstico de crecimiento de Colombia: así quedaría el país frente a las economías de Suramérica

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

La boda se celebró la tarde del jueves 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal, mientras que la fiesta se trasladó a Rancho MX, restaurante propiedad de la pareja ubicado en Cajicá

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Silvestre Dangond estrena ‘Hay Amores’, una canción que aborda el significado del amor con el paso de los años

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Reconocida presentadora salió a disculparse con Karina García y pidió que cesen las amenazas contra su familia: “Por Dios, yo soy mamá”

Deportes

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Jugadores del Deportivo Pereira volverían a amenazar con no jugar por falta de salarios: esto se sabe

Luis Amaranto Perea empezaría a perder respaldo en el Independiente Medellín: "Han solicitado la renuncia del técnico"

América de Cali venció 2-1 a Fortaleza, pese a que comenzó el partido en desventaja: así quedó la tabla de posiciones

La historia de Jesús Cárdenas, el joven futbolista que se hizo viral tras su debut con Boyacá Chicó: sueña con jugar en Junior de Barranquilla