Colombia

Cepal ajustó el pronóstico de crecimiento de Colombia: así quedaría el país frente a las economías de Suramérica

Aunque el PIB nacional avanzaría por encima del promedio regional durante 2026, las estimaciones del organismo advierten una pérdida gradual de dinamismo que se haría más evidente en 2027

Colombia registraría un crecimiento económico de 2,4% en 2026, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Henry Romero/REUTERS)
Colombia registraría un crecimiento económico de 2,4% en 2026, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Henry Romero/REUTERS)
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El crecimiento de la economía colombiana perdería impulso durante los próximos dos años, de acuerdo con las nuevas estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Aunque el país conservaría una expansión positiva y se ubicaría entre los de mejor desempeño de Suramérica en 2026, el organismo redujo su previsión y anticipa un avance más moderado para 2027.

La proyección para este año sitúa el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 2,4%. Con ese resultado, Colombia ocuparía el quinto puesto entre las economías suramericanas con mayor expansión. La cifra, sin embargo, estaría por debajo del 2,6% registrado en 2025, lo que confirma una pérdida gradual de dinamismo.

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Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia recibió 22 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 134% frente al mismo periodo del Gobierno anterior - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La Cepal prevé que la economía colombiana reduzca su ritmo de expansión y alcance un crecimiento de 2,3% en 2027 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

El comportamiento nacional sería mejor que el promedio regional previsto para 2026. La Cepal calcula que América Latina crecería cerca de 2%, aunque en el reporte también presenta una estimación de 1,9%. En cualquiera de los dos casos, Colombia tendría un resultado superior al conjunto de la región durante este año.

Menor impulso para la economía colombiana

Las perspectivas cambian al observar las estimaciones para 2027. La Cepal espera que el PIB colombiano aumente 2,3%, una tasa ligeramente inferior al 2,4% que el organismo proyecta para América Latina y el Caribe. De cumplirse ese escenario, el país pasaría de crecer por encima del promedio regional a ubicarse levemente por debajo.

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Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, explicó a La República que el ajuste de las cuentas públicas ha incidido en el ritmo de la actividad económica. Según señaló, después de un periodo de fuerte desequilibrio fiscal, la reducción del gasto y del empleo público ha limitado la demanda agregada.

Ese comportamiento puede afectar la capacidad de expansión de la economía y tener consecuencias sobre el desempleo. El análisis del académico apunta a que las decisiones de ajuste fiscal también tienen efectos sobre el consumo y la actividad productiva, en un momento en el que las proyecciones anticipan un crecimiento menos acelerado.

El programa Roberto Zarama cubrirá la matrícula total y otorgará recursos económicos para sostenimiento, investigación y movilidad internacional - crédito Atenea
Las actividades de administración pública, defensa, educación y salud fueron las que más impulsaron el crecimiento del PIB colombiano durante el primer semestre de 2026 (Atenea)

El panorama colombiano hace parte de una tendencia regional marcada por resultados dispares entre países y por un contexto internacional incierto. Para América Latina y el Caribe, la Cepal redujo su pronóstico de crecimiento para 2026 a cerca de 2%, frente al 2,4% que la región habría alcanzado en 2025.

Factores externos y resultados del primer semestre

El organismo atribuye la moderación regional a varios factores que dificultan la recuperación. Entre ellos menciona las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las rutas logísticas, la incertidumbre sobre la política comercial y el mayor costo del financiamiento. Estas condiciones pueden afectar las decisiones de inversión, el comercio y el desempeño de las economías latinoamericanas.

A esos riesgos se suman un menor dinamismo del empleo, un repunte moderado de la inflación y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La combinación de estos elementos podría limitar el crecimiento durante los próximos meses y mantener la actividad económica por debajo de los niveles esperados. Pese a las señales de desaceleración, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que Colombia tuvo un resultado favorable en la primera mitad de 2026. El PIB creció 2,9% entre enero y junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El posible impacto del fenómeno de El Niño representa uno de los riesgos para la economía colombiana, debido a sus efectos sobre las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y la actividad productiva (Juan David Duque/REUTERS)
El posible impacto del fenómeno de El Niño representa uno de los riesgos para la economía colombiana, debido a sus efectos sobre las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y la actividad productiva (Juan David Duque/REUTERS)

El principal impulso provino de las actividades de administración pública, defensa, educación y salud, que registraron un crecimiento de 7,9% y contribuyeron con 1,3 puntos porcentuales a la variación anual. Este grupo de actividades tuvo así el mayor aporte señalado en el balance del primer semestre. También aportaron al resultado las actividades de comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento, además del alojamiento y los servicios de comida.

Las cifras del primer semestre reflejan el avance que tuvo la economía hasta junio, mientras que las estimaciones de la Cepal anticipan el comportamiento esperado para el cierre del año y el siguiente. Por eso, aunque Colombia se mantendría entre las economías suramericanas con mayor crecimiento en 2026, el organismo advierte que el ritmo de expansión sería menor en 2027 para Colombia.

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