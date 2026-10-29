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La historia de Jesús Cárdenas, el joven futbolista que se hizo viral tras su debut con Boyacá Chicó: sueña con jugar en Junior de Barranquilla

Infobae Colombia habló con el jugador y su mamá, Kelly Montes, quien confesó que le decían que inscribiera a su hijo para que prestara el servicio militar

Jesús Cárdenas confesó que sueña con jugar en Junior de Barranquilla, después de volverse viral tras el partido ante ese equipo - crédito Boyacá Chicó/Win Sports
Jesús Cárdenas confesó que sueña con jugar en Junior de Barranquilla, después de volverse viral tras el partido ante ese equipo - crédito Boyacá Chicó/Win Sports
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Jesús Cárdenas convirtió un sueño de infancia en realidad al debutar como futbolista profesional con Boyacá Chicó, y curiosamente su estreno lo puso rápidamente frente al club que seguía desde niño: Junior de Barranquilla.

El mediocampista, oriundo de La Balsa, en el Cauca, fue una de las figuras del empate entre ambos equipos que se produjo el martes 27 de octubre del 2026, en apenas su segundo partido en el fútbol profesional colombiano. En diálogo con Infobae Colombia, Cárdenas contó que llegar a la primera división fue el resultado de una ilusión que sostuvo durante años junto con su familia.

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Aunque el encuentro lo enfrentó al equipo que admira en Colombia, Cárdenas dejó claro ante Infobae Colombia que su aspiración también apunta más allá de las fronteras del país.

“La verdad sí me gustaría cualquier equipo de Europa, pues me gustaría ir al exterior”, afirmó. Sin embargo, cuando se le preguntó específicamente por el club colombiano en el que le gustaría jugar, respondió sin dudar: “Junior de Barranquilla”.

Jesús Cárdenas en su formación como futbolista profesional - crédito Suministrada a Infobae
Jesús Cárdenas en su formación como futbolista profesional - crédito Suministrada a Infobae

El camino desde La Balsa hasta Boyacá Chicó

Para Jesús Cárdenas, el fútbol profesional no representa una meta definitiva, sino el comienzo de una carrera que todavía quiere construir. En la conversación con Infobae Colombia, el jugador explicó lo que sintió al cumplir el objetivo que se había propuesto desde niño: “Fue un momento que soñé durante mucho tiempo. Desde niño he trabajado con la ilusión de llegar al fútbol profesional, así que pude vivirlo. Fue una felicidad inmensa, no solamente para mí, sino también para mi familia, que ha estado conmigo en todo el proceso. Es un paso muy importante para mí en mi carrera, pero sé que apenas estoy empezando y que todavía tengo mucho por aprender y demostrar”.

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El respaldo de su entorno aparece en forma constante en su relato. Cárdenas mencionó que La Balsa no es solamente el lugar donde creció, sino una parte central de su identidad y de su proceso como deportista.

“Mi pueblo sí significa mucho, porque hace parte de quien soy. Ahí están mis raíces, familia, las personas que me han visto crecer y muchos de las personas que han aportado a mi proceso. Que sepan que siempre los llevaré presente. Hoy tengo la oportunidad de cumplir uno de mis sueños y quiero que mi gente también sienta que ha sido parte de mi proceso”, señaló a este medio.

Kelly Montes, la mamá de Jesús Cárdenas, lo motivaba a estudiar licenciatura en educación física

Su madre también relató a Infobae Colombia que el recorrido de su hijo hasta el profesionalismo estuvo marcado por dificultades desde las etapas iniciales de formación.

Los obstáculos que se presentaron para que él se volviera futbolista profesional estuvieron relacionados con el rechazo de uno de los entrenadores que tuvo en su niñez, en su etapa de formación, y con un problema con un papel para que pudiera jugar los torneos”, aseguró.

Jesús Cárdenas en su formación como futbolista profesional, con el dorsal número 3 - crédito Suministrada a Infobae
Jesús Cárdenas en su formación como futbolista profesional, con el dorsal número 3 - crédito Suministrada a Infobae

La mujer aclaró que no conoce los detalles del trámite, pero recordó las consecuencias que tenía para la continuidad de su hijo en la competencia: “No entiendo casi de eso, pero sin la firma de ese papel no podía continuar su etapa. Finalmente se pudo resolver y lo logró”.

También describió la emoción que sintió cuando Jesús Cárdenas debutó como profesional: “Cuando logró el debut como futbolista profesional, yo lloré, se me vinieron las lágrimas, porque además también tuvimos que superar que la gente nos dijera que no lo iba a lograr”.

Según contó a este medio, incluso recibió recomendaciones para que el joven eligiera otro camino: “Me decían que lo mandara a prestar el servicio militar, yo también le llegué a decir que mejor estudiara, que estudiara para profesor de educación física, pero él siempre insistió y se le dio”.

La emoción viral tras enfrentar a Junior

La actuación del jugador caucano también despertó la atención en redes sociales por una entrevista que concedió a Win Sports después del partido. El 28 de octubre de 2026, el creador de contenido Andrés, conocido en X como @ElVarCentral y responsable de la cuenta El VAR Central, publicó el video con un mensaje sobre la emoción del joven futbolista.

Un poco más de 24 horas después, la publicación acumuló 257 mil visualizaciones y 3 mil “me gusta”, además de comentarios que destacaban la sencillez de Cárdenas y la manera en que habló de su familia y de su pueblo.

La publicación de El Var Central que se volvió viral tras el partido de Jesús Cárdenas ante Junior de Barranquilla - crédito @ElVarCentral/X
La publicación de El Var Central que se volvió viral tras el partido de Jesús Cárdenas ante Junior de Barranquilla - crédito @ElVarCentral/X

La entrevista con Win Sports mostró a Cárdenas conmovido después del empate frente a Junior de Barranquilla. En sus primeras palabras, dedicó el momento a su padre, que estaba de cumpleaños, a su familia y a los habitantes de La Balsa: “Creo que todo vale gracias a Dios, porque... Esto se lo dedico a mi papá que está cumpliendo años, a mi familia que me está viendo y los de La Balsa, mi pueblo querido. Los quiero mucho”.

El periodista de Win Sports le recordó que se trataba de su segundo partido como profesional y destacó su desempeño en la posición de volante de marca. Cárdenas respondió con nervios y una sonrisa cuando le preguntaron por las indicaciones que recibió para el encuentro: “Profesor, pues me indicó que solamente quisiera respaldo y eso”.

La emoción de aquel momento fue la que motivó la publicación de El VAR Central. “A veces por un simple video uno puede darse cuenta cuando alguien es buena persona. Jesús Cárdenas, del Boyacá Chicó, jugó hoy apenas su segundo partido como profesional y ya le tocó comerse un descenso. Espero le vaya bien en la vida y en el fútbol”, escribió Andrés el 28 de octubre de 2026.

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