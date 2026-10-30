Colombia

Halloween: médicos alertan que niños pueden triplicar el consumo diario recomendado de azúcar

El Colegio Médico Colombiano pidió a las familias controlar la cantidad de dulces y ultraprocesados durante la celebración y priorizar agua, frutas y alimentos naturale

Un niño con traje verde de dinosaurio sentado en el suelo se toma el vientre junto a una cubeta naranja con golosinas y envoltorios vacíos.
Un niño vestido con un traje de dinosaurio se sujeta el estómago sentado en el suelo junto a una cubeta repleta de dulces durante una celebración de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A pocos días de Halloween, el Colegio Médico Colombiano advirtió que durante esta celebración los niños, niñas y adolescentes pueden llegar a triplicar la cantidad diaria recomendada de azúcares libres, por lo que pidió a las familias controlar el consumo de dulces y productos ultraprocesados.

Según informó Blu Radio, el gremio médico señaló que una ingesta excesiva de azúcar durante la infancia está relacionada con problemas como obesidad, caries y alteraciones metabólicas.

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También indicó que durante jornadas de alto consumo de dulces pueden aumentar las consultas por intoxicaciones y por complicaciones como la cetoacidosis diabética.

La recomendación principal es que los padres o cuidadores supervisen no solo la cantidad de dulces que reciben los niños durante la celebración, sino también las condiciones de los empaques y el momento en el que se consumen.

Un plato hondo con dulces esféricos decorados como ojos humanos, relleno de chocolate expuesto y calabazas decorativas al fondo.
Un conjunto de dulces rellenos de chocolate y decorados como ojos se presenta en un tazón rodeado de calabazas iluminadas para la festividad de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de cada diez niños tienen exceso de peso

Las cifras citadas por el Colegio Médico Colombiano muestran un panorama que preocupa a los especialistas.

De acuerdo con esos datos, tres de cada diez niños, niñas y adolescentes tienen exceso de peso, mientras que tres de cada cuatro consumen bebidas azucaradas y no ingieren suficientes frutas y verduras.

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A esto se suma la información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE de 2025, según la cual el 61,8 % de los colombianos consultados manifestó consumir bebidas azucaradas.

El gremio explicó que los carbohidratos sí son necesarios durante la infancia, especialmente en los primeros seis años de vida, porque aportan energía al cerebro y cumplen una función importante en el desarrollo.

Sin embargo, recomendó que provengan principalmente de alimentos naturales.

Entre las fuentes sugeridas aparecen frutas, verduras, cereales integrales, tubérculos y leche, en lugar de productos con altas cantidades de azúcares añadidos.

La advertencia no busca eliminar por completo los dulces de la celebración, sino evitar consumos excesivos que puedan generar efectos negativos en la salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan para Halloween

El Colegio Médico Colombiano pidió a las familias revisar cuidadosamente los dulces que reciben los niños.

Una de las recomendaciones es verificar que los empaques estén cerrados, en buen estado y sin señales de manipulación antes de permitir su consumo.

También aconsejó controlar las porciones y evitar que grandes cantidades de dulces sean consumidas en una sola jornada.

Los especialistas recomendaron priorizar el agua como bebida principal, en lugar de acompañar los dulces con gaseosas, jugos procesados u otras bebidas azucaradas.

También sugirieron ofrecer frutas enteras como alternativa y mantener una alimentación equilibrada durante el resto del día.

Otro de los consejos es no utilizar los dulces como premio o castigo, debido a que esta práctica puede reforzar relaciones poco saludables con determinados alimentos.

El gremio insistió en que la atención no debería concentrarse únicamente en Halloween.

Las mismas recomendaciones deberían incorporarse a los hábitos cotidianos de los hogares para disminuir la exposición constante a productos con altas cantidades de azúcar.

El consumo frecuente y excesivo desde edades tempranas puede contribuir, según los médicos, al desarrollo de enfermedades asociadas con el sobrepeso y los trastornos metabólicos.

Por eso, el llamado principal es a mantener la celebración sin convertir el consumo de dulces en una ingesta descontrolada.

La recomendación es combinar supervisión, porciones moderadas y alternativas saludables, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

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