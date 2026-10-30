Proyecto que buscaba cambiar las reglas del aborto en Colombia se frena en el Congreso y desata reacciones a favor y en contra

La interrupción voluntaria del embarazo en Colombia continúa regulada por los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-055 de 2022 ( @jjUscategui/@smilelalis/X)

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La discusión sobre el reconocimiento constitucional de la vida desde la fecundación quedó sin una decisión definitiva en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El proyecto impulsado por congresistas provida no logró reunir el cuórum necesario para continuar su trámite, aunque sus promotores y detractores presentaron el resultado como una victoria para sus respectivas posiciones.

La iniciativa, identificada como Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara, pretendía modificar el artículo 11 de la Constitución Política. Su propósito era incorporar expresamente que la vida humana existe desde la fecundación y que el ser humano en gestación merece protección constitucional especial durante todas las etapas de su desarrollo.

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El proyecto de acto legislativo planteaba reconocer la vida desde la fecundación y otorgarle protección constitucional al ser humano en gestación (@jjUscategui)

El resultado de la sesión generó reacciones de representantes de distintos sectores políticos. Mientras algunos celebraron que la propuesta no avanzara, otros aseguraron que el debate logró mantenerse vivo dentro del Congreso y que buscarán defender nuevamente su contenido.

Las posiciones tras la sesión en la Comisión Primera

Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional y coordinadora ponente del proyecto, se refirió al desenlace a través de sus redes sociales. Aunque la iniciativa no pudo continuar, calificó el recorrido legislativo como una victoria para sus promotores y destacó los momentos que marcaron la discusión.

“Quiero contarles que para nosotros esto ha sido una victoria en todo tiempo. Desde el momento en que se radicó y fue noticia nacional, desde el momento en que hicimos una audiencia pública y manifestamos que no representan a todas las voces, y por último que logramos hundir la ponencia de archivo demostrando que sí tenemos los votos para debatir esto, que sí se quiere debatir esta discusión aquí en la Comisión Primera, pero también demostrando que hay una voluntad por escuchar la postura que protege al no nacido”, expresó.

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Carol Borda, coordinadora ponente de la iniciativa, defendió el recorrido del proyecto y aseguró que sus promotores lograron mantener abierta la discusión en el Congreso (@CarolBordaA/X)

Así mismo, Luis Miguel López, representante por Antioquia y defensor de la iniciativa, cuestionó que la discusión no pudiera continuar por la ausencia de congresistas. También destacó el resultado de la votación sobre la ponencia de archivo.

“En la Comisión Primera derrotamos la ponencia de archivo con 14 votos contra 9. Sin embargo, la ausencia de congresistas impidió continuar la discusión. Podrán frenar el debate, pero no nuestra convicción de defender la vida desde la fecundación”, aseguró.

Desde la orilla contraria, la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán Palomares (Lalis), celebró que el proyecto no siguiera adelante. En su publicación atribuyó el resultado a la movilización de organizaciones feministas y a la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.

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“¡Lo logramos!!! Hundimos el proyecto que quería quitarnos nuestros derecho a abortar. Después de una fuerte lucha y el apoyo de las organizaciones feministas logramos defender los derechos y las libertades de las mujeres. ¡NO PASARÁN!”, agregó.

Las representantes Lalis y Cathy Juvinao celebraron que el proyecto que buscaba modificar la protección constitucional de la vida desde la fecundación no continuara su trámite en el Congreso y destacaron la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres (@smilelalis/@CathyJuvinao/X)

Cathy Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, también celebró el desenlace y reconoció la participación de Lalis en la oposición al proyecto: “¡NI UN DERECHO ATRÁS! Resalto y agradezco el rol de nuestra colega @smilelalis, cuyo trabajo fue definitivo para hundir este proyecto regresivo e inconstitucional en la Comisión Primera de la @CamaraColombia. ¡Seguimos en pie de lucha!”.

Qué planteaba la reforma y qué cambia ahora

El artículo 11 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte en Colombia. La propuesta buscaba añadir que la vida humana existe desde la fecundación y que el ser en gestación debe recibir protección constitucional.

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El proyecto, radicado el 28 de julio de 2026, no establecía una prohibición expresa del aborto ni proponía cambios directos al Código Penal. Su promotor, el representante David Cote, explicó que pretendía fijar un nuevo marco constitucional que pudiera incidir posteriormente en la interpretación de las normas y la jurisprudencia.

La falta de cuórum impidió adoptar una decisión válida y continuar el trámite en las condiciones previstas. Sin embargo, el resultado no cierra la posibilidad de que se presente otra iniciativa similar en el futuro.

El debate sobre el aborto en Colombia volvió a tomar fuerza con una iniciativa que buscaba modificar la protección constitucional de la vida desde la fecundación (Daniel Romero/Europa Press)

Tampoco altera las reglas actuales sobre interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia continúa vigente lo establecido por la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

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