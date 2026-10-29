Reconocida presentadora salió a disculparse con Karina García y pidió que cesen las amenazas contra su familia: “Por Dios, yo soy mamá”

La presentadora explicó que reprodujo una publicación surgida de redes sociales sin comprobarla y rechazó las amenazas que, según afirmó, alcanzaron a su entorno cercano (marimercedesruiztv / Instagram)

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La presentadora de Canal RCN, María Mercedes Ruiz, publicó un mensaje para disculparse con la creadora de contenido Karina García luego de que, durante una emisión de Buen día, Colombia, replicara información falsa sobre el supuesto nombre del bebé que espera la influencer. La conductora explicó que no verificó el dato antes de mencionarlo y sostuvo que su intención nunca fue burlarse de García ni de su hijo.

Además de reconocer la equivocación, Ruiz denunció que su esposo y su hija recibieron insultos y amenazas a raíz de la polémica. Por esa razón, la presentadora pidió que las críticas se concentren en su actuación profesional y que no involucren a su entorno familiar.

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“Yo quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque nunca hubo de mi parte una intención de burlarme de ella, ni mucho menos de su bebé, por Dios, yo soy mamá y además estoy en contra del bullying y del ciberbullying”, expresó Ruiz en un video que compartió en sus redes sociales.

La conductora también dirigió un mensaje a la modelo: “A Karina, mi abrazo y mis más sinceras disculpas por este malentendido. De corazón, un abrazo grande, Kari”.

María Mercedes Ruiz se disculpó con Karina García tras difundir un dato falso sobre el embarazo de la creadora de contenido. (@karinagarciaoficiall/Instagram)

María Mercedes Ruiz admitió que no comprobó el supuesto nombre del bebé

La polémica se originó luego de que María Mercedes Ruiz comentara al aire una versión que circulaba en redes sociales sobre el nombre que recibiría el hijo de Karina García. La información señalaba que el niño sería llamado" Stiven", pero la presentadora explicó después que se trataba de una publicación asociada a una campaña de ataques contra la influencer.

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Ruiz afirmó que había visto el dato en varias oportunidades en plataformas digitales y decidió mencionarlo en el programa sin confirmar su veracidad. Tras revisar el origen de las publicaciones, entendió que el contenido formaba parte de una “funa” contra García.

“Esta mañana repliqué en el programa una información que vi en múltiples oportunidades en redes sociales y fue el supuesto nombre del bebé de la ‘influencer’ Karina García”, dijo la presentadora. Luego precisó que su error consistió en no comprobar si ese era realmente el nombre elegido por la pareja.

La integrante de Buen día, Colombia aseguró que no buscó ridiculizar a la creadora de contenido ni hacer comentarios sobre su embarazo. El mensaje de disculpas fue compartido después por uno de sus compañeros de set.

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La presentadora admitió en sus redes sociales que no verificó la información antes de comentarla al aire en Buen día, Colombia. (@mariamercedesruiztv/Instagram)

La presentadora pidió no involucrar a su esposo ni a su hija

En el mismo pronunciamiento, Ruiz se refirió a los mensajes que, según dijo, comenzaron a recibir los integrantes de su familia después de la controversia. La conductora sostuvo que las diferencias y los reclamos pueden expresarse, aunque rechazó los insultos, las intimidaciones y las amenazas.

“También quiero pedirles algo con mucho respeto y es que, por favor, no involucremos a las familias en estas situaciones”, manifestó. “Mi hija y mi esposo en este momento están recibiendo cualquier cantidad de insultos y amenazas por algo que hice yo”.

La comunicadora denunció que su esposo y su hija recibieron amenazas e insultos después de la emisión. (@mariamercedesruiztv/Instagram)

La presentadora aclaró que asume la responsabilidad por lo que dijo durante la emisión en vivo. A la vez, cuestionó que las reacciones hayan alcanzado a personas que no participaron en el comentario ni tienen relación con su trabajo en televisión.

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“Está bien que expresemos nuestros desacuerdos y que hagamos críticas, pero eso sí, sin insultos y sin incurrir en amenazas o en intimidaciones”, afirmó. Ruiz concluyó su mensaje con un llamado a mantener el respeto por encima de la discusión que generó la situación.

El episodio volvió a poner el foco sobre la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales y sobre el alcance que pueden tener cuando son replicadas en espacios televisivos. En este caso, la presentadora reconoció públicamente que la información no estaba verificada y rectificó sus declaraciones ante Karina García.