Colombia

Reconocida presentadora salió a disculparse con Karina García y pidió que cesen las amenazas contra su familia: “Por Dios, yo soy mamá”

La integrante de ‘Buen día, Colombia’ aceptó su error luego de mencionar una versión falsa al aire relacionada con la ‘influencer’ y denunció mensajes intimidatorios contra su esposo y su hija

La presentadora explicó que reprodujo una publicación surgida de redes sociales sin comprobarla y rechazó las amenazas que, según afirmó, alcanzaron a su entorno cercano (marimercedesruiztv / Instagram)

Guardar

La presentadora de Canal RCN, María Mercedes Ruiz, publicó un mensaje para disculparse con la creadora de contenido Karina García luego de que, durante una emisión de Buen día, Colombia, replicara información falsa sobre el supuesto nombre del bebé que espera la influencer. La conductora explicó que no verificó el dato antes de mencionarlo y sostuvo que su intención nunca fue burlarse de García ni de su hijo.

Además de reconocer la equivocación, Ruiz denunció que su esposo y su hija recibieron insultos y amenazas a raíz de la polémica. Por esa razón, la presentadora pidió que las críticas se concentren en su actuación profesional y que no involucren a su entorno familiar.

PUBLICIDAD

“Yo quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque nunca hubo de mi parte una intención de burlarme de ella, ni mucho menos de su bebé, por Dios, yo soy mamá y además estoy en contra del bullying y del ciberbullying”, expresó Ruiz en un video que compartió en sus redes sociales.

La conductora también dirigió un mensaje a la modelo: “A Karina, mi abrazo y mis más sinceras disculpas por este malentendido. De corazón, un abrazo grande, Kari”.

Karina García relató que los dos primeros embarazos de la empresaria concluyeron en la semana 40 de gestación, a diferencia del actual - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
María Mercedes Ruiz se disculpó con Karina García tras difundir un dato falso sobre el embarazo de la creadora de contenido. (@karinagarciaoficiall/Instagram)

María Mercedes Ruiz admitió que no comprobó el supuesto nombre del bebé

La polémica se originó luego de que María Mercedes Ruiz comentara al aire una versión que circulaba en redes sociales sobre el nombre que recibiría el hijo de Karina García. La información señalaba que el niño sería llamado" Stiven", pero la presentadora explicó después que se trataba de una publicación asociada a una campaña de ataques contra la influencer.

PUBLICIDAD

Ruiz afirmó que había visto el dato en varias oportunidades en plataformas digitales y decidió mencionarlo en el programa sin confirmar su veracidad. Tras revisar el origen de las publicaciones, entendió que el contenido formaba parte de una “funa” contra García.

“Esta mañana repliqué en el programa una información que vi en múltiples oportunidades en redes sociales y fue el supuesto nombre del bebé de la ‘influencer’ Karina García”, dijo la presentadora. Luego precisó que su error consistió en no comprobar si ese era realmente el nombre elegido por la pareja.

La integrante de Buen día, Colombia aseguró que no buscó ridiculizar a la creadora de contenido ni hacer comentarios sobre su embarazo. El mensaje de disculpas fue compartido después por uno de sus compañeros de set.

---
La presentadora admitió en sus redes sociales que no verificó la información antes de comentarla al aire en Buen día, Colombia. (@mariamercedesruiztv/Instagram)

La presentadora pidió no involucrar a su esposo ni a su hija

En el mismo pronunciamiento, Ruiz se refirió a los mensajes que, según dijo, comenzaron a recibir los integrantes de su familia después de la controversia. La conductora sostuvo que las diferencias y los reclamos pueden expresarse, aunque rechazó los insultos, las intimidaciones y las amenazas.

“También quiero pedirles algo con mucho respeto y es que, por favor, no involucremos a las familias en estas situaciones”, manifestó. “Mi hija y mi esposo en este momento están recibiendo cualquier cantidad de insultos y amenazas por algo que hice yo”.

---
La comunicadora denunció que su esposo y su hija recibieron amenazas e insultos después de la emisión. (@mariamercedesruiztv/Instagram)

La presentadora aclaró que asume la responsabilidad por lo que dijo durante la emisión en vivo. A la vez, cuestionó que las reacciones hayan alcanzado a personas que no participaron en el comentario ni tienen relación con su trabajo en televisión.

“Está bien que expresemos nuestros desacuerdos y que hagamos críticas, pero eso sí, sin insultos y sin incurrir en amenazas o en intimidaciones”, afirmó. Ruiz concluyó su mensaje con un llamado a mantener el respeto por encima de la discusión que generó la situación.

El episodio volvió a poner el foco sobre la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales y sobre el alcance que pueden tener cuando son replicadas en espacios televisivos. En este caso, la presentadora reconoció públicamente que la información no estaba verificada y rectificó sus declaraciones ante Karina García.

Temas Relacionados

Karina GarcíaCiberacosoDesinformaciónMaría Mercedes RuizColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Abelardo de la Espriella anunció la desarticulación de la estructura ‘Deep Gold’, que explotaba yacimientos mineros en el Bajo Cauca antioqueño

Ocho personas fueron capturadas durante un operativo que dejó 695 gramos de oro, 152 de platino y más de $505 millones incautados

Abelardo de la Espriella anunció la desarticulación de la estructura ‘Deep Gold’, que explotaba yacimientos mineros en el Bajo Cauca antioqueño

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Diego Armando Brito reconstruyó entre lágrimas cómo el bus perdió el control en el puente Ariguaní tras una presentación privada en Sincelejo, donde el hijo de Poncho Zuleta compartió escenario con Elder Dayán

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

El intérprete vallenato agradeció a los habitantes que rescataron a los músicos del río Ariguaní y dio detalles de la lenta evolución clínica de Carlos Alberto

Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

El Idrd aplazó audiencia contra Sencia y un concejal denunció errores en el proceso: "Esto es inadmisible"

El Distrito tiene en la mira al operador de El Campín por posible incumplimiento de contrato por el mantenimiento de la gramilla, que ha sufrido mucho por los conciertos

El Idrd aplazó audiencia contra Sencia y un concejal denunció errores en el proceso: "Esto es inadmisible"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Blessd descartó una tregua con Pirlo y dio su versión del conflicto entre ambos: “Yo le quería salvar la vida”

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Maluma dio pistas de los países que visitará en su próxima gira mundial: ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica estarían en la lista

Deportes

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Abelardo de la Espriella anunció la desarticulación de la estructura ‘Deep Gold’, que explotaba yacimientos mineros en el Bajo Cauca antioqueño

La historia de Jesús Cárdenas, el joven futbolista que se hizo viral tras su debut con Boyacá Chicó: sueña con jugar en Junior de Barranquilla

Dayro Moreno logró un nuevo récord en la historia del fútbol colombiano: esta es la marca

El futbolista argentino Roque Raúl Alfaro contó cómo era su trato con Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali, durante su paso por América