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Dayro Moreno logró un nuevo récord en la historia del fútbol colombiano: esta es la marca

El delantero ya había logrado ser el máximo goleador histórico de la Liga BetPlay y Once Caldas, además del colombiano con más tantos en el deporte, por encima de Radamel Falcao García

Dayro Moreno
Dayro Moreno sigue con la cosecha de récords a sus 41 años y también dándole un empujón a Once Caldas en la Liga BetPlay - crédito Once Caldas
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Dayro Moreno no solo es el delantero y goleador histórico del Once Caldas: por los logros obtenidos a sus 41 años, en especial durante las últimas dos temporadas, se convirtió en una leyenda del fútbol colombiano por su trayectoria y trascendencia.

Ahora se conoció que Dayro alcanzó un nuevo récord tras el encuentro de Once Caldas contra Alianza FC, por la Liga BetPlay. El delantero superó a otro referente del país con una cifra que lo mantendría en la cima de ese escalafón durante varios años y que refleja su carrera deportiva.

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Entre los objetivos del delantero en la etapa previa a su retiro profesional figuran alcanzar los 400 goles en su carrera, una marca para la que le falta poco, y salir campeón con el Blanco Blanco, que se metió entre los ocho primeros y aspira a pelear por un cupo en los cuadrangulares.

El nuevo récord de Dayro Moreno

El delantero ahora es suplente con los manizaleños, sobre todo con el técnico interino Carlos Valencia, que lo usa para rematar los segundos tiempos en caso de que los partidos se compliquen más de lo esperado, así funcionó en el empate 1-1 ante Millonarios porque ingresó y anotó de penal.

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Según Carlos Forrero, especialista en estadísticas y datos de fútbol en Colombia, Dayro Moreno es el colombiano con la mayor cantidad de partidos de fútbol en toda la historia del deporte, una marca que comenzó desde el 9 de junio de 2002, cuando debutó como profesional con las reservas del Once Caldas ante la cantera del Deportivo Pereira en la Primera B de ese año.

Dayro Moreno
Este es el dato sobre el nuevo récord de Dayro Moreno en su carrera profesional y el cuarto que alcanza con Once Caldas en los últimos dos años - crédito @carlosforero11/X

El experto, a través de su cuenta de X, aseguró que el delantero alcanzó la marca de 937 partidos como profesional, con el que superó a nada menos que Miguel Calero, portero leyenda del Pachuca de México, Nacional, Cali y la selección Colombia, que poseía 936 juegos hasta 2011, cuando se retiró un año antes de su fallecimiento en 2012.

Se trata del cuarto récord en la carrera de Dayro Moreno, todos ellos los consiguió entre 2024 y 2026 y el primero fue convertirse en el máximo goleador histórico de la primera división del fútbol colombiano, con 261 tantos; le siguió el de mayor anotador de todos los tiempos en Once Caldas con 178 tantos y el colombiano con más goles marcados en el deporte con 387.

Dayro Moreno
Dayro Moreno aún desea llegar a los 400 goles como profesional y salir campeón con Once Caldas, antes de retirarse del fútbol - crédito Once Caldas

El atacante de 41 años ahora se enfoca en llegar a las 400 anotaciones en su carrera, ya sea en esta temporada o en la siguiente, y ayudar para que el Once Caldas salga campeón después de 15 años de sequía, pues la última vez que dio una vuelta olímpica fue en el Torneo Finalización 2011.

Once Caldas festejó en casa

El Blanco Blanco venció 1-0 a Alianza de Valledupar y regresó al grupo de los ocho en la Liga BetPlay 2026-II. El resultado dejó al equipo de Manizales séptimo, con 24 puntos, mientras su rival quedó duodécimo, con 18 unidades.

El conjunto local había dominado desde el inicio en el estadio Palogrande, con remates de Luis Felipe Gómez y Barrios que fueron controlados por Esteban. El portero de Alianza también respondió ante otro disparo de Barrios desde fuera del área.

La anotación de Michael Barrios le dio la victoria a Once Caldas sobre Alianza de Valledupar - crédito Once Caldas
La anotación de Michael Barrios le dio la victoria a Once Caldas sobre Alianza de Valledupar - crédito Once Caldas

El partido se definió a los siete minutos del segundo tiempo. Tras un remate rechazado por el arquero Eduar Esteban, el rebote pasó por Juan Cuesta y Jefry Zapata antes de que el balón golpeara la mano de Kevin Moreno dentro del área; Michael Barrios convirtió el penalti.

Once Caldas tuvo opciones para ampliar la diferencia con un remate cruzado de Juan Zapata y una llegada de Jefry Zapata, quien perdió el mano a mano con el arquero. Alianza buscó el empate cuando el local cedió espacios, pero el marcador no volvió a cambiar.

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