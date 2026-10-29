América de Cali se habría puesto al día económicamente con sus jugadores, luego de las denuncias por un posible incumplimiento

La directiva de América de Cali ya se habría puesto al día con la plantilla de jugadores - crédito América

Guardar

América de Cali habría pagado el salario laboral de su plantilla el miércoles 28 de octubre de 2026, aunque aún mantendría obligaciones pendientes por otros conceptos, según informó el periodista Eduardo Luis el jueves 29 de octubre en el programa La FM Más Fútbol.

La versión surgió después de que se conociera que los jugadores no realizarían concentración previa para el partido de esa noche frente a Fortaleza CEIF.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expresado por el comunicador, la decisión de no concentrar fue una señal de inconformidad del plantel ante las deudas que existirían con el club. El periodista afirmó que un directivo de América le explicó: “Por lo que se les adeuda. Es la forma de mostrar su inconformidad”.

Según esa misma fuente, la institución entendía la postura de los futbolistas y no estaba disgustada con la protesta. El plantel, sin embargo, mantendría su disposición de presentarse y competir en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El pago reportado el miércoles 28 de octubre

El comunicador precisó que el pago realizado el 28 de octubre correspondería al salario establecido en los contratos laborales, pero que seguirían pendientes otros desembolsos.

PUBLICIDAD

“Ayer se les pagó el salario laboral”, sostuvo Eduardo Luis, antes de añadir que “se le adeudan algunos pagos por distintos conceptos”, entre ellos premios u otros compromisos económicos acordados con los jugadores.

América de Cali enfrentará a Fortaleza el jueves 29 de octubre a partir de las 6:30 p. m. - crédito América

En el programa, otra de las voces indicó que, según la información recibida, al plantel se le debía un mes de salario. Eduardo Luis diferenció esa versión de los datos que recibió sobre el pago del componente laboral y las obligaciones restantes.

Las versiones sobre las obligaciones pendientes

La situación se conoció en la previa del encuentro entre América y Fortaleza CEIF, programado para el jueves 29 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la quinta fecha del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.

PUBLICIDAD

El equipo caleño llegó al compromiso con 31 puntos en la tabla de posiciones, en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y con el cupo asegurado a los cuadrangulares semifinales, instancia en la que buscará la estrella 16 de su historia.

Además de su campaña en la liga, el conjunto escarlata se encuentra en las semifinales de la Copa Colombia. Por eso, el duelo ante Fortaleza tenía importancia en la disputa por el denominado “punto invisible”, ventaja que se concede a los dos primeros equipos de la fase de Todos contra Todos antes de los cuadrangulares.

Lo que informaron medios y periodistas locales

El martes 28 de octubre, el medio especializado América en la Red informó en su cuenta de X que el plantel afrontaría el partido sin una concentración previa.

PUBLICIDAD

“El equipo escarlata afrontará el compromiso de este jueves sin realizar concentración previa. La decisión estaría relacionada con asuntos económicos del club, mientras el equipo mantiene su disposición para presentarse y competir con normalidad en el Pascual Guerrero”, publicó el medio.

América de Cali no concentraría ante Fortaleza, sino que los jugadores llegarían por separado al estadio Pascual Guerrero el 29 de octubre - crédito @Americaenlared/X

La misma cuenta señaló que la parte administrativa del club buscaba alternativas para ponerse al día con los pagos pendientes. Hasta ese momento, América no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las versiones de incumplimientos económicos.

El antecedente reconocido por Iván Vélez

Por su parte, el periodista local “JJ” Morales afirmó que los jugadores reclamaban el salario correspondiente a septiembre de 2026 y que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, seguía el caso desde Bogotá.

PUBLICIDAD

“Los jugadores presionan y exigen que les paguen el sueldo del mes de septiembre”, aseguró Morales sobre la situación que rodeaba al equipo antes del encuentro frente a Fortaleza.

Los jugadores del América de Cali estarían reclamando el salario de septiembre antes de jugar contra Fortaleza por la Liga BetPlay - crédito @FuriaRojaTV/X

Las dificultades económicas ya habían sido reconocidas públicamente por Iván Vélez, gerente de América de Cali. En declaraciones a Zona Libre de Humo el lunes 26 de octubre, Vélez manifestó: “En lo económico, para nadie es desconocimiento que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”.

El contexto institucional también incluía una prueba tecnológica prevista para el partido ante Fortaleza. América y Tuboleta anunciaron que 270 abonados mayores de edad de la tribuna Oriental participarían voluntariamente en el piloto de FacePass, un sistema de reconocimiento facial para ingresar al estadio.

PUBLICIDAD

Según el club, la herramienta había reducido en un 60% los tiempos de ingreso, con un promedio estimado de dos segundos por hincha. La prueba permitiría evaluar el funcionamiento del sistema durante un partido oficial y su impacto en la logística de acceso al Pascual Guerrero.