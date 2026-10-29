Deportes

América de Cali se habría puesto al día económicamente con sus jugadores, luego de las denuncias por un posible incumplimiento

El equipo enfrenta a Fortaleza el jueves 29 de octubre por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, compromiso para el cual los futbolistas no habrían concentrado previamente como se habitúa en el profesionalismo

La directiva de América de Cali ya se habría puesto al día con la plantilla de jugadores - crédito América
La directiva de América de Cali ya se habría puesto al día con la plantilla de jugadores - crédito América
Guardar

América de Cali habría pagado el salario laboral de su plantilla el miércoles 28 de octubre de 2026, aunque aún mantendría obligaciones pendientes por otros conceptos, según informó el periodista Eduardo Luis el jueves 29 de octubre en el programa La FM Más Fútbol.

La versión surgió después de que se conociera que los jugadores no realizarían concentración previa para el partido de esa noche frente a Fortaleza CEIF.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expresado por el comunicador, la decisión de no concentrar fue una señal de inconformidad del plantel ante las deudas que existirían con el club. El periodista afirmó que un directivo de América le explicó: “Por lo que se les adeuda. Es la forma de mostrar su inconformidad”.

Según esa misma fuente, la institución entendía la postura de los futbolistas y no estaba disgustada con la protesta. El plantel, sin embargo, mantendría su disposición de presentarse y competir en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El pago reportado el miércoles 28 de octubre

El comunicador precisó que el pago realizado el 28 de octubre correspondería al salario establecido en los contratos laborales, pero que seguirían pendientes otros desembolsos.

PUBLICIDAD

Ayer se les pagó el salario laboral”, sostuvo Eduardo Luis, antes de añadir que “se le adeudan algunos pagos por distintos conceptos”, entre ellos premios u otros compromisos económicos acordados con los jugadores.

América de Cali enfrentará a Fortaleza el jueves 29 de octubre a partir de las 6:30 p. m. - crédito América
América de Cali enfrentará a Fortaleza el jueves 29 de octubre a partir de las 6:30 p. m. - crédito América

En el programa, otra de las voces indicó que, según la información recibida, al plantel se le debía un mes de salario. Eduardo Luis diferenció esa versión de los datos que recibió sobre el pago del componente laboral y las obligaciones restantes.

Las versiones sobre las obligaciones pendientes

La situación se conoció en la previa del encuentro entre América y Fortaleza CEIF, programado para el jueves 29 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la quinta fecha del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.

El equipo caleño llegó al compromiso con 31 puntos en la tabla de posiciones, en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y con el cupo asegurado a los cuadrangulares semifinales, instancia en la que buscará la estrella 16 de su historia.

Además de su campaña en la liga, el conjunto escarlata se encuentra en las semifinales de la Copa Colombia. Por eso, el duelo ante Fortaleza tenía importancia en la disputa por el denominado “punto invisible”, ventaja que se concede a los dos primeros equipos de la fase de Todos contra Todos antes de los cuadrangulares.

Lo que informaron medios y periodistas locales

El martes 28 de octubre, el medio especializado América en la Red informó en su cuenta de X que el plantel afrontaría el partido sin una concentración previa.

El equipo escarlata afrontará el compromiso de este jueves sin realizar concentración previa. La decisión estaría relacionada con asuntos económicos del club, mientras el equipo mantiene su disposición para presentarse y competir con normalidad en el Pascual Guerrero”, publicó el medio.

América de Cali
América de Cali no concentraría ante Fortaleza, sino que los jugadores llegarían por separado al estadio Pascual Guerrero el 29 de octubre - crédito @Americaenlared/X

La misma cuenta señaló que la parte administrativa del club buscaba alternativas para ponerse al día con los pagos pendientes. Hasta ese momento, América no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las versiones de incumplimientos económicos.

El antecedente reconocido por Iván Vélez

Por su parte, el periodista local “JJ” Morales afirmó que los jugadores reclamaban el salario correspondiente a septiembre de 2026 y que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, seguía el caso desde Bogotá.

Los jugadores presionan y exigen que les paguen el sueldo del mes de septiembre”, aseguró Morales sobre la situación que rodeaba al equipo antes del encuentro frente a Fortaleza.

América de Cali
Los jugadores del América de Cali estarían reclamando el salario de septiembre antes de jugar contra Fortaleza por la Liga BetPlay - crédito @FuriaRojaTV/X

Las dificultades económicas ya habían sido reconocidas públicamente por Iván Vélez, gerente de América de Cali. En declaraciones a Zona Libre de Humo el lunes 26 de octubre, Vélez manifestó: “En lo económico, para nadie es desconocimiento que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”.

El contexto institucional también incluía una prueba tecnológica prevista para el partido ante Fortaleza. América y Tuboleta anunciaron que 270 abonados mayores de edad de la tribuna Oriental participarían voluntariamente en el piloto de FacePass, un sistema de reconocimiento facial para ingresar al estadio.

Según el club, la herramienta había reducido en un 60% los tiempos de ingreso, con un promedio estimado de dos segundos por hincha. La prueba permitiría evaluar el funcionamiento del sistema durante un partido oficial y su impacto en la logística de acceso al Pascual Guerrero.

Temas Relacionados

Salarios América de CaliJugadores América de CaliDenuncias América de CaliPartidos América de CaliColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dayro Moreno logró un nuevo récord en la historia del fútbol colombiano: esta es la marca

El delantero ya había logrado ser el máximo goleador histórico de la Liga BetPlay y Once Caldas, además del colombiano con más tantos en el deporte, por encima de Radamel Falcao García

Dayro Moreno logró un nuevo récord en la historia del fútbol colombiano: esta es la marca

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El futbolista argentino Roque Raúl Alfaro contó cómo era su trato con Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali, durante su paso por América

El volante argentino, dos veces campeón del torneo colombiano con el conjunto Escarlata, recordó que compartía día de cumpleaños con el dirigente, y una curiosa anécdota derivada de esa coincidencia

El futbolista argentino Roque Raúl Alfaro contó cómo era su trato con Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali, durante su paso por América

Marlos Moreno recibió oferta de renovación para continuar en Atlético Nacional, en medio de los rumores que lo vinculan con América de México

El extremo colombiano, con pasado en el Manchester City de Inglaterra, tiene contrato con el equipo ‘Verdolaga’ hasta diciembre del 2026

Marlos Moreno recibió oferta de renovación para continuar en Atlético Nacional, en medio de los rumores que lo vinculan con América de México

Jugadora de Santa Fe exigió mejores condiciones para la Liga Femenina: "¿Qué más debemos hacer?"

Daniela Garavito, una de las figuras de las cardenales, habló sobre la necesidad de mayor apoyo para los clubes y el campeonato, ya que no es competitivo con respecto a ligas como la de Brasil

Jugadora de Santa Fe exigió mejores condiciones para la Liga Femenina: "¿Qué más debemos hacer?"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Blessd descartó una tregua con Pirlo y dio su versión del conflicto entre ambos: “Yo le quería salvar la vida”

Blessd descartó una tregua con Pirlo y dio su versión del conflicto entre ambos: “Yo le quería salvar la vida”

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Maluma dio pistas de los países que visitará en su próxima gira mundial: ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica estarían en la lista

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casarán en la Catedral de Sal de Zipaquirá: hora, código de vestuario y otros detalles

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

Deportes

Dayro Moreno logró un nuevo récord en la historia del fútbol colombiano: esta es la marca

Dayro Moreno logró un nuevo récord en la historia del fútbol colombiano: esta es la marca

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El futbolista argentino Roque Raúl Alfaro contó cómo era su trato con Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali, durante su paso por América

Marlos Moreno recibió oferta de renovación para continuar en Atlético Nacional, en medio de los rumores que lo vinculan con América de México

Jugadora de Santa Fe exigió mejores condiciones para la Liga Femenina: "¿Qué más debemos hacer?"