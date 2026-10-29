Colombia

Blessd descartó una tregua con Pirlo y dio su versión del conflicto entre ambos: “Yo le quería salvar la vida”

‘El Bendito’ defendió que su intención inicial era impulsar la carrera del artista caleño y aseguró que nunca pretendió beneficiarse de su trabajo en la escena urbana nacional

El intérprete paisa afirmó que dialogaría con el caleño si buscara resolver el conflicto, aunque ve improbable ese acercamiento y no contempla retomar el trabajo conjunto en las actuales circunstancias (kerry_kambell / Instagram)

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El cantante Blessd volvió a referirse a la disputa que mantiene con Pirlo, compositor de trap y reguetón, uno de los conflictos más comentados de la música urbana colombiana en los últimos meses tras una ruptura musical entre ambos, que escaló a graves acusaciones legales y canciones de “tiradera”.

En una entrevista con el creador de contenido Kerry Kambell para el pódcast Sinvergüenza, el artista paisa relató cómo se acercó al músico caleño, explicó qué buscaba con esa relación y negó que su propósito hubiera sido beneficiarse de su trabajo.

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El intérprete sostuvo que el vínculo nació a partir de una valoración artística. Al hablar del crecimiento de la escena de trap en el Valle del Cauca, mencionó a El Americano, Cody G, Topboy y Gualas, y afirmó: “Para nadie es un secreto que tienen talento”.

Ese reconocimiento le permitió introducir el tema de Pirlo, con quien grabó Ziploc, una canción que se convirtió en una de las colaboraciones más conocidas de ambos. “El Bendito”, como también se le conoce a Blessd, aseguró que, desde el primer encuentro, identificó las condiciones musicales del artista caleño, aunque también aludió a rasgos de su personalidad que, según su relato, ya estaban presentes entonces.

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Blessd aseguró que quería abrirle espacio a Pirlo dentro de la industria

Pirlo volvió a arremeter contra Blessd y dio detalles de como surgió su enemistad - crédito @pirloconpowerr @blessd / Instagram
Blessd abordó su disputa con Pirlo durante una entrevista en el pódcast Sinvergüenza conducido por Kerry Kambell. (Visuales IA Infobae @pirloconpowerr @blessd / Instagram)

Stiven Mesa Londoño, nombre de pila de Blessd, explicó que su decisión de trabajar con Pirlo obedecía a su interés de compartir la experiencia que había adquirido en la industria musical. Según dijo, buscaba mostrarle a él y a su entorno cómo funcionaba el negocio y facilitarles contactos a los que ya tenía acceso.

“Yo quería enseñarles a ellos cómo era el negocio, pero confié tanto en ellos que los dejé entrar a mi casa, a mi hogar”, afirmó durante la conversación con Kerry Kambell.

El cantante sostuvo que su participación no se limitaba a una colaboración puntual. En su versión, aspiraba a que Pirlo consolidara su carrera y tuviera alternativas diferentes a las que había conocido antes de entrar con mayor fuerza a la música.

“El único objetivo era ayudar. Él era un pelado de la calle, yo le quería salvar la vida; él lo sabe”, manifestó el intérprete de Tendencia global.

El artista colombiano promete un espectáculo cargado de ritmos urbanos, éxitos y una producción de alto nivel para sus fanáticos peruanos.
El cantante paisa destacó el talento de la escena del trap en el Valle del Cauca antes de grabar el tema Ziploc. (Prensa Blessd)

El artista paisa también insistió en que suele aprovechar su posición para apoyar a exponentes emergentes. En esa línea, presentó su relación inicial con Pirlo como parte de una intención de impulsar talentos que, según él, cuentan con potencial para conectar con el público.

La relación entre los cantantes terminó en un conflicto público y judicial

La cercanía artística se deterioró con el tiempo y dio paso a un enfrentamiento que trascendió las redes sociales. La disputa incluyó acusaciones relacionadas con regalías, autoría de canciones, audios divulgados públicamente y enfrentamientos musicales conocidos popularmente como “tiraderas”.

Uno de los episodios más delicados quedó bajo conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, tras una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager de Pirlo. Según la versión entregada por el representante ante las autoridades, él, Pirlo y otros integrantes de su equipo habrían sido retenidos, amenazados y agredidos el 21 de mayo de 2024, después de participar en Medellín en la grabación del videoclip de WYA Remix Black and Yellow.

De acuerdo con esa denuncia, el grupo fue llevado después a una vivienda en el sector de Alto de Las Palmas, donde habrían estado Blessd, integrantes de su equipo y hombres encapuchados. Allí habrían sido interrogados por el supuesto robo de joyas y relojes del cantante paisa.

Pirlo dedicó tiradera a Blessd y el cantante paisa le respondió. El nuevo altercado entre los cantantes está lleno de acusaciones y audios filtrados - crédito @blessd @pirloconpowerr/ Instagram
Blessd afirmó que su propósito original con Pirlo consistía en orientarlo dentro de la industria musical y abrirle oportunidades. (Visuales IA Infobea @blessd @pirloconpowerr/ Instagram)

Galindo afirmó que les quitaron sus celulares, les exigieron las claves de acceso y los sometieron a amenazas y agresiones. La denuncia también incluyó señalamientos sobre la toma de muestras de sangre, que presuntamente buscaban contrastar rastros relacionados con el robo denunciado.

El cantante y personas cercanas a él rechazaron los señalamientos. Durante la entrevista, el artista afirmó que varios de los hechos presentados públicamente no ocurrieron de la manera descrita por el entorno de Pirlo.

Blessd descartó una tregua, aunque reconoció el talento de su excolaborador

Consultado sobre una eventual reconciliación musical, Blessd fue directo al descartar que exista una posibilidad cercana de retomar el trabajo conjunto con Pirlo. “La real, no. Porque es que son temas personales”, respondió.

El paisa indicó que podría conversar con el caleño si este se acercara con la intención de resolver sus diferencias. Sin embargo, consideró improbable que eso suceda y dejó claro que no proyecta una nueva colaboración en las condiciones actuales.

Blessd reunió a 20.000 personas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México en la presentación con mayor asistencia de su carrera en ese país - crédito prensa Blessd
Blessd reveló que cobra hasta mil quinientos millones de pesos por presentación para desmentir intereses en ganancias ajenas. (prensa Blessd)

Pese a la ruptura, “El Bendito” no negó las capacidades artísticas de Pirlo y reconoció que tiene canciones que considera buenas y que puede avanzar en su carrera sin depender de otros intérpretes. También recordó el impacto de Ziploc, que superó los 100 millones de visualizaciones en YouTube antes de ser retirada de la plataforma.

En otro momento de la entrevista, Blessd utilizó sus ingresos como ejemplo para rechazar que tuviera interés en quedarse con ganancias ajenas. “Yo hago mi plata”, expresó antes de señalar que, según su propio testimonio, puede recibir entre $1.200 y $1.500 millones por una presentación.

“Yo lo único que quería es que ese marica se pegara y le fuera bien”, agregó el artista al resumir su posición sobre el inicio de la relación con Pirlo. Las diferencias entre ambos continúan expuestas en el plano público, mientras las actuaciones ante la Fiscalía buscan establecer qué ocurrió durante los hechos denunciados.

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