Colombia

Patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia tendrán que llevar lámina de identificación: estos son los datos obligatorios

La reglamentación de la Ley 2486 de 2025 establece responsabilidades para fabricantes, importadores y propietarios, con plazos que varían según cuándo se haya adquirido el vehículo

Cada vez más aumentan los usuarios que optan por movilizarse con patinetas eléctricas, también conocidas como 'scooters' - crédito Diego Pineda / Colprensa
Las bicicletas eléctricas deberán cumplir con las condiciones técnicas establecidas por el Ministerio de Transporte para su identificación en Colombia (Diego Pineda / Colprensa)
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Las bicicletas y patinetas eléctricas que circulan en Colombia deberán contar con una lámina de identificación que reúna información técnica del vehículo, como su número de serie, potencia y velocidad máxima. La exigencia está contemplada en la reglamentación de la Ley 2486 de 2025 y establece condiciones tanto para los equipos nuevos como para los que ya fueron adquiridos.

El requisito no se limita a pegar una calcomanía en el vehículo. La lámina tendrá que cumplir con las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte, mientras que fabricantes, importadores, comercializadores y propietarios deberán atender las obligaciones que les correspondan según el caso.

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Una patineta eléctrica negra con casco blanco y chaleco reflectivo naranja colgados del manubrio. Incluye placa amarilla de Bogotá D.C., Colombia. Fondo de calle peatonal con gente.
Las patinetas eléctricas tendrán que contar con una lámina que permita reconocer sus características y verificar los datos de cada unidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida busca que cada unidad pueda identificarse y que sus características se puedan contrastar con las condiciones establecidas en la normativa. Para los usuarios, uno de los puntos clave será conocer qué información debe incluir el elemento y cuál es el plazo para cumplir con esta disposición.

¿Qué información deberá llevar la lámina de las patinetas eléctricas?

El elemento de identificación tendrá que reunir varios datos que permitan reconocer cada vehículo y consultar sus características. Entre ellos están el número de serie, el año de fabricación, la potencia y la velocidad máxima. También deberá aparecer la clase de vehículo, junto con los demás datos contemplados en las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte. La información tendrá que corresponder a las características de cada unidad, de manera que pueda utilizarse para verificar su identificación.

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Este requisito busca facilitar las labores de control y permitir que las autoridades comprueben si las bicicletas y patinetas eléctricas se ajustan a las condiciones establecidas para circular por las vías del país.

La exigencia comprende tanto a los vehículos nuevos como a los que fueron adquiridos con anterioridad. Sin embargo, las responsabilidades y los plazos para cumplir con la disposición dependen del momento en que cada unidad haya sido puesta en el mercado o comprada por su propietario.

Durante este año se han robado 4.654 motos y 871 carros en las vías de Medellín, de acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - crédito Secretaría de Movilidad Medellín
El número de serie, el año de fabricación, la potencia y la velocidad máxima están entre los datos que deberá incluir la identificación (Secretaría de Movilidad Medellín)

Por esa razón, los usuarios deberán revisar la documentación de sus equipos antes de completar el proceso. Contar con los datos correctos será necesario para que la identificación corresponda a las características técnicas del vehículo y cumpla con las condiciones exigidas.

¿Quiénes deben instalar la identificación y cuál es el plazo?

En el caso de las bicicletas y patinetas eléctricas nuevas, la responsabilidad de incorporar la lámina antes de su comercialización recaerá en los fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores. Esto significa que el vehículo deberá contar con el elemento de identificación antes de llegar al comprador.

La situación es distinta para quienes ya tienen uno de estos medios de transporte. Los propietarios de bicicletas y patinetas eléctricas adquiridas antes del 1 de enero de 2027 deberán cumplir con el requisito antes de esa fecha, de acuerdo con las condiciones establecidas en la reglamentación.

Para realizar el procedimiento, los usuarios podrán consultar el manual del vehículo, la factura de compra o los documentos entregados por el fabricante o el vendedor. Estos soportes contienen información que puede ayudar a establecer los datos técnicos necesarios para completar la identificación.

Plano cercano de los pies de una persona sobre la plataforma y las ruedas de un patinete eléctrico negro en movimiento sobre el asfalto.
Los propietarios de bicicletas y patinetas eléctricas adquiridas antes del 1 de enero de 2027 deberán revisar los requisitos y cumplir con el plazo previsto en la reglamentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el propietario no tiene claro dónde encontrar el número de serie, la potencia u otras características, revisar los documentos originales será un primer paso para reunir la información requerida. La finalidad es evitar errores al momento de identificar la unidad. La reglamentación introduce así una condición adicional para el uso de estos vehículos eléctricos livianos en Colombia. Tanto los responsables de comercializarlos como quienes ya los utilizan deberán prestar atención a los requisitos y plazos correspondientes.

Con la implementación de la medida, las autoridades tendrán un elemento para verificar las características de cada bicicleta o patineta eléctrica durante los controles. Para los usuarios, el punto central será comprobar que la información esté completa y que la lámina cumpla con las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte.

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