Sicariato terminó en linchamiento: se le apagó la moto a hombre que huía tras dipararle a otro, la comunidad lo alcanzó y le dio de baja

Las autoridades buscan identificar al fallecido, a su acompañante y a quienes intervinieron después de los disparos contra una persona que salió ilesa - crédito @hernandolozano/X - @hjimenez56/X

Guardar

Un hombre señalado de participar en un presunto intento de homicidio murió luego de ser golpeado por varias personas en el barrio Evaristo Sourdis, en Barranquilla.

El caso es investigado por la Policía Metropolitana de la capital del departamento del Atlántico. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres llegaron al sector a bordo de una motocicleta. De inmeditato, el pasajero del vehículo habría bajado del vehículo para disparar contra una persona que se encontraba en la zona.

PUBLICIDAD

Según el reporte del periodista local Nando Lozano, la comunidad aprovechó que al señalado de sicariato se le apagó la moto en la que iba - crédito @hernandolozano/X

Conforme a las primeras versiones publicadas por plataformas informativas en redes sociales, el objetivo del ataque resultó ileso.

Sin embargo, en medio de la huida, la motocicleta en la que se movilizaban los dos sospechosos se habría apagado, lo que permitió que varias personas alcanzaran al presunto agresor.

El conductor logró escapar del lugar

Habitantes del sector que se percataron de los disparos arremetieron contra el hombre señalado de accionar el arma de fuego. Se unieron para cometer un acto de justicia por mano propia y lincharon al hombre.

En medio del episodio, otros ciudadanos llamaron una ambulancia que, tras llegar, trasladó al herido a un centro asistencial, donde falleció a causa de las lesiones de gravedad por golpes y objetos contundentes.

PUBLICIDAD

El conductor de la motocicleta logró escapar del lugar. Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad del fallecido ni la de su acompañante.

El hombre que conducía la moto logró escapar - crédito Colprensa/Imagen Ilustrativa Infobae

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Barranquilla asumieron las pesquisas para determinar la secuencia de los hechos, identificar a las personas que participaron en la agresión y establecer si el hombre fallecido estuvo involucrado en el ataque a bala.

La investigación también busca esclarecer quién era la persona contra la que se dirigieron los disparos y si el caso estaría relacionado con otros hechos violentos en el sector.

PUBLICIDAD

Es la segunda vez que un linchamiento de este tipo sucede en la semana y en la misma ciudad

Solo dos días atrás se conoció el caso de un presunto sicario que habría atacado con un arma de fuego al administrador de un restaurante, antes de ser golpeado por trabajadores, en el barrio barranquillero conocido como La Victoria.

Según versiones difundidas por la cuenta Primero Barranquilla, dos hombres llegaron en moto al establecimiento y uno de ellos descendió para disparar contra el comerciante.

Dos hombres en motocicleta atacaron a dueño de restaurante en el barrio La Victoria - crédito @primeronoticiaa/X

El hecho ocurrió en la tarde del domingo 25 de octubre. La víctima, conocida como “El Negro del Sabor”, fue trasladada a un centro asistencial luego de recibir impactos de arma de fuego.

La reacción ocurrió cuando los dos hombres intentaban abandonar el sector. Empleados del restaurante alcanzaron a uno de los presuntos atacantes y lo agredieron con golpes y objetos que encontraron en el lugar.

PUBLICIDAD

En un video difundido en redes sociales se observa que varias personas le propinaron golpes al hombre. Entre las imágenes se aprecia, incluso, cómo le rompen una silla en la cabeza. Pese a la agresión, el señalado atacante logró salir del sitio y huyó con el conductor de la motocicleta.

Las autoridades deberán establecer la secuencia del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del hecho. También se espera que revisen las cámaras de seguridad disponibles en el sector y verifiquen si el administrador del restaurante había recibido amenazas previas.

Comerciante fue trasladado a una clínica tras atentado en restaurante de Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X

En redes sociales surgieron versiones que relacionaron el caso con una posible extorsión. Sin embargo, esa hipótesis aún no cuenta con confirmación pública de la Policía ni de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió en un contexto de preocupación por los hechos violentos contra comerciantes en sectores de Barranquilla. De hecho, a mediados de septiembre de 2026, el alcalde barranquillero, Alejandro Char, posesionó al coronel retirado Nicolás Aníbal Martín Eljadue como nuevo jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Char afirmó que la designación hace parte de la estrategia de seguridad articulada con el Gobierno nacional y destacó la experiencia del nuevo funcionario en inteligencia estratégica, táctica, operacional y contrainteligencia.