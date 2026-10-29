Abelardo de la Espriella planteó un “control militar” en zonas de Bogotá con expansión de redes criminales: Sumapaz y Usme están en la mira

Abelardo de la Espriella propuso un control militar en el sur de Bogotá - crédito Europa Press

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El presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad en Bogotá, luego del despliegue del megaoperativo Kratos en varios de los puntos de la ciudad con alta influencia criminal, que dejó un saldo de 172 capturas y 10 bandas desarticuladas, de acuerdo con el reporte presidencial.

Durante dicho encuentro, el mandatario planteó un reforzamiento en las medidas para contrarrestar el actuar criminal en las áreas más críticas de la capital del país y propuso establecer “control militar” en zonas como la localidad Sumapaz y en el corredor entre dicha área y Usme, para contener la expansión de estructuras criminales en la capital del país.

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“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes”, declaró el mandatario al referirse a los resultados de la operación Kratos, desplegada en la capital.

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