Colombia

Colombia recibe más de 10.600 reportes mensuales por problemas con medicamentos: MinSalud e Invima alertan sobre riesgos

El Gobierno pidió reforzar la farmacovigilancia para detectar señales de seguridad, evaluar eventos asociados con tratamientos y vacunas, y definir medidas de prevención para proteger a los pacientes

Medicamentos-Colombia-15-05-2021
Las autoridades sanitarias buscan fortalecer la identificación y evaluación de posibles riesgos asociados al uso de medicamentos en Colombia. - crédito Colprensa
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Colombia recibe, en promedio, 10.614 reportes mensuales relacionados con medicamentos, una cifra que llevó al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a pedir el fortalecimiento de los mecanismos de farmacovigilancia en el país.

El dato fue divulgado durante el Encuentro Nacional de Farmacovigilancia 2026, realizado en Bogotá. Las autoridades sanitarias señalaron que la información recopilada a través de estos reportes debe permitir la identificación temprana de posibles riesgos, su evaluación técnica y la adopción de medidas para proteger a la población.

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La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, planteó que el sistema debe avanzar hacia una vigilancia sanitaria con un enfoque preventivo, transparente y centrado en las personas.

La farmacovigilancia no se mide solamente por el número de reportes que recibimos, sino por nuestra capacidad de convertirlos en decisiones que prevengan daños y protejan vidas. Ese es el propósito que nos convoca”, afirmó Vesga durante la apertura del encuentro.

Los reportes sobre medicamentos deben respaldar decisiones de prevención

El Ministerio de Salud indicó que el volumen de notificaciones revela la necesidad de robustecer la capacidad institucional para reconocer posibles problemas de seguridad asociados al uso de medicamentos y vacunas.

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La farmacovigilancia comprende las acciones de seguimiento, análisis y respuesta frente a información relacionada con posibles riesgos derivados del uso de productos farmacéuticos. En este caso, las autoridades hicieron énfasis en que el proceso no se limita a recibir reportes, sino que exige su revisión para determinar si es necesario adoptar medidas de protección.

Las 10.614 notificaciones mensuales representan un insumo para que las entidades sanitarias evalúen situaciones que puedan requerir seguimiento. El comunicado no precisó la clasificación de los reportes ni detalló cuántos de ellos derivaron en acciones específicas.

Vesga señaló que una de las prioridades consiste en transformar las notificaciones en decisiones que permitan prevenir daños. La segunda se relaciona con la modernización de los sistemas de vigilancia, mientras que la tercera apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades, los prestadores de salud, los profesionales, la academia y los pacientes.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió convertir los reportes de farmacovigilancia en decisiones orientadas a prevenir daños. - crédito @MinSaludCol/X
La ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió convertir los reportes de farmacovigilancia en decisiones orientadas a prevenir daños. - crédito @MinSaludCol/X

Los avances científicos exigen actualizar los sistemas de vigilancia

Durante el Encuentro Nacional de Farmacovigilancia, el Ministerio y el Invima mencionaron los desafíos que plantean los medicamentos biológicos, las nuevas terapias y las tecnologías sanitarias.

Según las entidades, estos avances hacen necesario actualizar los procesos de seguimiento, el análisis de la información y la respuesta ante posibles riesgos para la salud. La vigilancia debe adaptarse a los cambios científicos y a la incorporación de productos y tratamientos que requieren evaluación permanente de seguridad.

El Invima fue reconocido durante el evento por su liderazgo en el desarrollo del Programa Nacional de Farmacovigilancia y por su contribución a la articulación de capacidades técnicas y científicas en Colombia.

Las autoridades insistieron en que las instituciones deben contar con herramientas para identificar señales de manera oportuna. Ese trabajo involucra la recepción de información, la evaluación de los casos y la comunicación de las decisiones que se adopten frente a riesgos potenciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
MinSalud e Invima señalaron que los eventos posteriores a la vacunación deben ser investigados con rigor científico antes de establecer una relación causal. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia de vacunas requiere análisis técnico de cada evento

La seguridad de las vacunas fue otro de los temas abordados en la jornada. El Ministerio de Salud destacó la importancia de disponer de mecanismos que permitan identificar, investigar y comunicar con rigor científico los eventos que se presenten después de la vacunación.

Las entidades aclararon que la ocurrencia de un evento posterior a la aplicación de una vacuna no permite atribuir de manera automática una relación causal. Esa conclusión depende de la investigación de cada caso y del análisis de la información disponible.

Los eventos posteriores a la vacunación deben ser investigados sin establecer de entrada una relación causal con la vacuna, según el llamado de las autoridades sanitarias. El propósito es mantener un seguimiento técnico de estos casos y brindar información sustentada a la ciudadanía.

El Ministerio señaló que este proceso es relevante para la seguridad de las intervenciones de salud pública y para la confianza de las personas en los programas de vacunación.

Instituciones, profesionales y pacientes participan en la notificación

El Gobierno nacional afirmó que una farmacovigilancia efectiva depende de la participación de distintos actores del sistema de salud. Entre ellos están las instituciones prestadoras de servicios, los profesionales sanitarios, las entidades territoriales, la industria, la academia y los pacientes.

La identificación y notificación oportuna de posibles problemas relacionados con medicamentos o vacunas permite que las autoridades tengan elementos para evaluar los riesgos y definir actuaciones cuando sean necesarias.

El Ministerio de Salud y el Invima reiteraron que el objetivo de la farmacovigilancia es anticipar riesgos, prevenir daños y promover el uso seguro de medicamentos y vacunas en Colombia.

El encuentro concluyó con el llamado a fortalecer la articulación entre los sectores que intervienen en el sistema de salud y a modernizar las capacidades de vigilancia frente a los cambios en los tratamientos, las tecnologías sanitarias y las necesidades de los pacientes.

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