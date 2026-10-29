Colombia

Sinuano Día resultados de hoy jueves 29 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este jueves, 29 de octubre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 29 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 6443.

Quinta: 2.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alza del dólar y llegada de Temu y Shein influirían en la crisis de seguridad de Cúcuta, según el alcalde Jorge Acevedo: “Eso afecta”

Las palabras del mandatario local le valieron críticas en redes sociales debido a la situación crítica de orden público que vive la capital de Norte de Santander

Alza del dólar y llegada de Temu y Shein influirían en la crisis de seguridad de Cúcuta, según el alcalde Jorge Acevedo: “Eso afecta”

Congresistas demócratas piden a Marco Rubio no apoyar un eventual reinicio de fumigaciones aéreas en Colombia: “Representa una amenaza significativa”

La bancada solicitó explicaciones sobre la postura de Washington y alertó por el eventual uso de glufosinato de amonio

Congresistas demócratas piden a Marco Rubio no apoyar un eventual reinicio de fumigaciones aéreas en Colombia: “Representa una amenaza significativa”

Salario mínimo de 2027: Fenalco propuso que el aumento esté por debajo del 9%

El presidente de Fenalco sostuvo que la discusión entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras debe buscar un punto de equilibrio en el salario mínimo

Salario mínimo de 2027: Fenalco propuso que el aumento esté por debajo del 9%

Entrenador del Ineos reveló detalles de la crisis de Egan Bernal que lo llevó a pensar en el retiro: “No le basta con terminar décimo”

El ciclista colombiano cerró anticipadamente su calendario tras el Tour de Francia para recuperar descanso y motivación, luego de participar en el primer campamento de pretemporada del conjunto británico de cara a la próxima campaña

Entrenador del Ineos reveló detalles de la crisis de Egan Bernal que lo llevó a pensar en el retiro: “No le basta con terminar décimo”

Capturan a un hombre que estaría implicado en el feminicidio de una colombiana en Noruega: sería su pareja sentimental

El caso se suma al de la connacional Grey Noralba Sanmartín Villalba, asesinada días antes por su novio en Italia

Capturan a un hombre que estaría implicado en el feminicidio de una colombiana en Noruega: sería su pareja sentimental
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Maluma dio pistas de los países que visitará en su próxima gira mundial: ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica estarían en la lista

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casarán en la Catedral de Sal de Zipaquirá: hora, código de vestuario y otros detalles

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

La banda colombiana Morat detuvo su concierto en Madrid para expresar solidaridad tras el accidente ferroviario: “Nuestra carrera empezó en este país”

Deportes

Entrenador del Ineos reveló detalles de la crisis de Egan Bernal que lo llevó a pensar en el retiro: “No le basta con terminar décimo”

Entrenador del Ineos reveló detalles de la crisis de Egan Bernal que lo llevó a pensar en el retiro: “No le basta con terminar décimo”

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla