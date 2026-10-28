Abelardo de la Espriella encabezó un nuevo megaoperativo contra el crimen: así fue la intervención en el ‘Samber’, en pleno centro de Bogotá

Las autoridades aún no presentan el balance oficial de la operación Bosur-Kratos, que incluyó allanamientos y fue seguida en tiempo real por el jefe de Estado desde la central policial del Salitre - crédito @ABarriosBernal/X

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella dirigió durante la madrugada del miércoles 28 de octubre un megaoperativo contra el crimen en las 19 localidades de Bogotá, con intervenciones focalizadas en Santa Fe, San Bernardo y Ciudad Bolívar para reforzar la seguridad y recuperar el control de zonas afectadas por la delincuencia.

La movilización comenzó a la 1:17 a. m., cuando la caravana presidencial llegó a la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el sector del Salitre. Allí estaban reunidas unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que partieron hacia los puntos asignados cerca de las 1:30 a. m..

PUBLICIDAD

El mandatario permaneció en la central policial para seguir las acciones en tiempo real. En su cuenta de X, confirmó que encabezó la operación Bosur-Katos y la calificó como exitosa.

“Acabo de terminar la exitosa operación Bosur-Kratos. En un rato, publicaré vídeo de la misma”, dijo el presidente en su publicación.

El mandatario siguió el desarrollo de la operación Bosur-Kratos en tiempo real desde la central de la Policía Metropolitana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El reporte preliminar indicó más de 170 capturas y varios allanamientos dirigidos contra estructuras del crimen organizado en la capital. El balance oficial de las intervenciones aún estaba pendiente de ser presentado por De la Espriella.

Así mismo, también se conoció que los efectivos de la Policía de Bogotá, la Sijín, el Goes y el Gaula Militar movilizaron camiones y distintos vehículos para llevar a cabo la captura de cabecillas pertenecientes a diversas organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento, la Fuerza Pública intervino múltiples viviendas y establecimientos en el barrio Santa Fe, un sector fuertemente impactado por la delincuencia, con el fin de ubicar a requeridos por las autoridades.

Hasta el momento, las acciones dejan un saldo de decenas de detenidos, y se prevé que el presidente de la Espriella presente el informe oficial sobre el operativo en las próximas horas.

San Bernardo, un foco de microtráfico en el centro de Bogotá

Abelardo de la Espriella dirigió un megaoperativo contra la delincuencia en las 19 localidades de Bogotá - crédito MeBog

El Grupo de Operaciones Especiales se desplegó en San Bernardo, donde tomó el control de las carreras 8, 9 y 10, entre las calles 2 y 6. La intervención buscó identificar a expendedores de drogas y detectar irregularidades en uno de los sectores de mayor complejidad del centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

A seis cuadras de la principal estación de Policía de Bogotá se encuentra la llamada “Olla del San Bernardo”, en la calle 5 con carrera 10. Pese a la demolición de varias edificaciones, decenas de habitantes de calle continuaban en el lugar.

El sector ha sido señalado por hechos como atracos, venta de drogas, riñas y problemas de seguridad que afectan a los barrios cercanos. En varias ocasiones, la presencia de una patrulla de motociclistas en la entrada de la calle 5 ha sido la medida de control en medio de consumidores de drogas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había informado semanas antes una intervención para retirar a los habitantes de calle de la zona. Dos días después de esa acción, las personas habían regresado al sector.

PUBLICIDAD

Requisas en Santa Fe y vigilancia con drones

Imagen de referencia. Los habitantes de calle regresaron a San Bernardo dos días después de la intervención previa realizada por Carlos Fernando Galán - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La intervención también alcanzó a Santa Fe, la zona de tolerancia del centro de Bogotá. El Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá realizaron requisas negocio por negocio e inspeccionaron a los clientes que se encontraban en los establecimientos, que terminaron desocupados.

Las autoridades desplegaron drones sobre los techos de las edificaciones para impedir que se ocultaran elementos ilícitos o que personas evitaran los puestos de control. El operativo involucró a cientos de integrantes de la MeBog, acompañados por unidades del Ejército.

El consolidado del Bloque Operacional de Seguridad Urbana registra 149 capturas, 99 expulsiones y 166 allanamientos. Antes de Bogotá, Medellín había sido la última ciudad en recibir un despliegue contra el crimen, con participación del alcalde Federico Gutiérrez.

PUBLICIDAD

Reacciones al megaoperativo en Bogotá

Reacción del concejal Andrés Barrios Bernal por el megaoperativo en Bogotá dirigido por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABarriosBernal/X

A través de su cuenta en X, el concejal Andrés Barrios Bernal reconoció y felicitó al presidente De la Espriella por responer a las denuncias de la ciudadanía y a su llamado sobre la situación en San Bernardo, una zona gravemente afectada por la delincuencia y el microtráfico.

“Gracias, señor presidente @ABDELAESPRIELLA por atender nuestro llamado y las denuncias de San Bernardo, un sector golpeado por el crimen y el microtráfico . Desde la 1:30 a. m., se adelantó un megaoperativo entre Policía, Ejército, GOES y CTI, con apoyo de drones”, dice la publicación.

Daniel Briceño destacó la intervención de las autoridades en el centro de Bogotá - crédito @Danielbricen/X

Por su parte el representante a la Cámara, Daniel Briceño, también destacó la intervención liderada por el jefe de Estado en varias de las zonas azotadas por la delincuencia en Bogotá.

PUBLICIDAD

“Gran noticia para Bogotá: la intervención de los barrios Santa Fe y San Bernardo esta madrugada. El centro de la ciudad retrocedió en los últimos 7 años por el abandono y la falta de autoridad. Los vecinos y comerciantes de estas zonas estaban desesperados. No pueden seguir existiendo ollas y lugares del crimen a pocos metros de la Casa de Nariño, el Congreso y la Alcaldía de Bogotá”.