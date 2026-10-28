Colombia

Militarizar Bogotá: fecha, lugar y requisitos para intervenir en el cabildo que debatirá la propuesta

La iniciativa promovida por el concejal Julián Uscátegui obtuvo el respaldo de 37.056 firmas validadas por la Registraduría, una cifra que supera el mínimo exigido para avanzar con el mecanismo de participación ciudadana

Militarización en Bogotá
Concejo de Bogotá convocó a un cabildo abierto para discutir la posibilidad de implementar asistencia militar en sectores de la capital afectados por delitos de alto impacto (Colprensa)
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La discusión sobre el papel de las Fuerzas Militares en la seguridad de Bogotá tendrá un espacio de participación ciudadana el 7 de noviembre de 2026. El Concejo de la capital convocó un cabildo abierto para que habitantes, autoridades y promotores expongan sus argumentos sobre la posibilidad de implementar asistencia militar en zonas afectadas por delitos de alto impacto.

La convocatoria se da luego de que la Registraduría certificara 37.056 firmas válidas para respaldar la iniciativa impulsada por el concejal Julián Uscátegui. El número de apoyos superó las 31.096 firmas requeridas para avanzar con este mecanismo de participación ciudadana, que busca poner sobre la mesa la propuesta de reforzar la seguridad con presencia militar.

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- crédito @JulUscategui/X
Julián Uscátegui, concejal de Bogotá, impulsa la propuesta de militarización junto con su hermano José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara (@JulUscategui/X)

La sesión comenzará a las 9:00 a. m. en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en la carrera 11 #101-80, al norte de Bogotá. La jornada permitirá escuchar distintas posturas sobre la medida y discutir sus alcances frente a la situación de seguridad que atraviesa la ciudad.

Cómo participar en el cabildo sobre la asistencia militar

Las personas interesadas podrán asistir a la sesión. Sin embargo, quienes quieran intervenir durante el debate deberán realizar una inscripción previa ante el Concejo de Bogotá. El plazo para presentar las solicitudes vence el martes 3 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m.

Para solicitar un espacio de intervención, los ciudadanos deben escribir al correo cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co y adjuntar un resumen escrito de los argumentos que desean exponer. Los requisitos adicionales y las condiciones para participar están disponibles en la resolución de convocatoria y en el reglamento publicado en la página web de la corporación.

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El cabildo permitirá conocer las posiciones de quienes respaldan el uso de las Fuerzas Militares y de quienes consideran que la respuesta a la delincuencia debe concentrarse en otras estrategias. También se espera escuchar a las autoridades sobre las condiciones institucionales para aplicar una eventual asistencia militar en la capital.

Los ciudadanos que quieran intervenir en el cabildo deberán enviar su solicitud al correo cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co antes del martes 3 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m. (Secretaría de Gobierno)
Los ciudadanos que quieran intervenir en el cabildo deberán enviar su solicitud al correo cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co antes del martes 3 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m. (Secretaría de Gobierno)

La realización de este encuentro no significa que la ciudad vaya a ser militarizada. El cabildo abierto es un mecanismo de deliberación pública que permite discutir propuestas y recoger opiniones ciudadanas, pero no representa una orden de despliegue de tropas ni determina por sí mismo que la medida vaya a implementarse.

Las localidades que están en el centro de la propuesta

La iniciativa de reforzar la seguridad con presencia militar es promovida por los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui, representante a la Cámara y concejal de Bogotá, respectivamente. Ambos defienden la necesidad de adoptar medidas más contundentes frente a los delitos de alto impacto y han señalado a Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa como sectores prioritarios para la propuesta.

Los promotores sustentan parte de sus argumentos en las cifras de homicidios registradas en esas localidades durante 2024. De acuerdo con los datos que citan, Ciudad Bolívar reportó 237 casos, Kennedy tuvo 177 y Bosa registró 119. En conjunto, las tres zonas sumaron 533 homicidios, equivalentes a cerca del 44% de los 1.214 casos contabilizados en Bogotá durante ese año.

Las víctimas tenían entre 33 y 45 años y la Policía Judicial busca precisar sus identidades junto con el motivo del ataque - crédito captura de pantalla Citytv
Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa son las localidades priorizadas por los promotores de la iniciativa para reforzar la seguridad con presencia de las Fuerzas Militares (captura de pantalla Citytv)

El representante José Jaime Uscátegui también presentó una solicitud formal ante la Presidencia de la República para que se evalúe la posibilidad de desplegar militares en esas localidades. Esta petición busca que el Gobierno nacional estudie la aplicación de la asistencia militar, una actuación distinta al proceso de discusión ciudadana que se desarrollará en el Concejo.

La propuesta, sin embargo, enfrenta reparos desde la administración distrital. El alcalde Carlos Fernando Galán sostiene que Bogotá ya recibe apoyo del Ejército y considera que los esfuerzos deben dirigirse a fortalecer la Policía y la investigación criminal. Esa posición contrasta con la de los promotores, que plantean aumentar la presencia de las Fuerzas Militares en sectores golpeados por la delincuencia.

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