Alias ‘David’ sería el hombre buscado por atentado con explosivos en Cúcuta: lo vinculan con otros dos ataques

Alias ‘David’, quien podría ser integrante del ELN, es señalado por las autoridades como posible responsable del atentado con explosivos en Cúcuta y estaría vinculado con otros dos ataques. - crédito

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El hombre conocido con el alias de ‘David’, señalado como presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es buscado por las autoridades por su posible participación en el atentado con explosivos ocurrido cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. La información fue revelada por Noticias Caracol, que obtuvo imágenes del sospechoso y dio a conocer detalles de la reconstrucción preliminar de los hechos.

Según el reporte del medio, las autoridades también relacionan al hombre con otros dos atentados registrados en Cúcuta y su zona rural en menos de dos meses. Por información que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales, la Administración municipal ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

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Así habría actuado el sospechoso del atentado en Cúcuta

En el reportaje se explicó que, de acuerdo con las primeras hipótesis mencionadas por las autoridades, el hombre habría utilizado una peluca y se habría disfrazado de habitante de calle para llegar al lugar de la explosión.

La reconstrucción presentada indica que el sospechoso habría descendido por unas escaleras cercanas al puente internacional y dejado un costal que presuntamente contenía explosivos. Después, habría escapado por la misma ruta, en dirección a la frontera con Venezuela.

Por ahora, la información divulgada no permite confirmar si el hombre cruzó la frontera ni establecer su paradero. Tampoco se precisaron la cantidad ni el tipo de explosivo utilizado.

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Las imágenes obtenidas por el medio hacen parte del material conocido sobre el caso. La identificación del responsable y las circunstancias de la preparación y ejecución del ataque aún son materia de investigación.

Las imágenes muestran al hombre que habría llegado con un costal al sector del puente internacional Francisco de Paula Santander. Las autoridades lo señalan como presunto integrante del ELN y buscan establecer su responsabilidad en el ataque. - crédito Noticias Caracol

Cuatro policías heridos y daños materiales tras la explosión

La detonación dejó cuatro uniformados heridos, otros cuatro civiles y destruyó un vehículo que se encontraba cerca del lugar. La secretaria de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Tatiana Cáceres, confirmó a Noticias Caracol que los policías fueron trasladados a un centro asistencial.

“Los cuatro uniformados están en observación y esperamos que muy pronto estén en recuperación en sus hogares”, manifestó la funcionaria, quien precisó que las lesiones no eran de mayor gravedad.

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Entre los afectados está Omar Durán, propietario del vehículo destruido. En declaraciones al medio, contó que acababa de ingresar a su vivienda cuando se produjo la explosión.

El hombre explicó que se preparaba para salir a trabajar con sus compañeros y que había entrado a la casa para cerrar una ventana. Aproximadamente 30 segundos después, escucharon la detonación.

Durán relató que el estruendo les provocó zumbidos en los oídos, nerviosismo y temor. También aseguró que continúan sintiendo ansiedad por lo ocurrido.

El afectado señaló que su vehículo sufrió pérdida total y que no tenía seguro contra todo riesgo. Según explicó, ese automóvil era su fuente de ingresos para sostener a su familia.

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Cuatro uniformados resultaron heridos por la explosión cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y fueron trasladados a un centro asistencial. - crédito @patelele89/X - @plcdelmedionews/X

Alcaldía gestiona posibles ayudas para los afectados

Tras la explosión, la Administración municipal realizó una caracterización de las personas que sufrieron daños, con participación de las secretarías de Gestión del Riesgo y de Gobierno.

Cáceres indicó al noticiero que la información recopilada sería radicada ante la Unidad para las Víctimas para gestionar posibles ayudas económicas.

La funcionaria explicó que la atención dependerá de los recursos disponibles en el municipio, el departamento o el Gobierno nacional. Sin embargo, no confirmó montos de compensación ni anunció una fecha para la entrega de ayudas.

La gestión busca establecer qué alternativas pueden ofrecerse a quienes perdieron bienes como consecuencia del atentado, entre ellos personas cuyo sustento depende de los vehículos afectados.

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La Alcaldía de Cúcuta radicará la caracterización de las personas afectadas ante la Unidad para las Víctimas para gestionar posibles ayudas económicas por las pérdidas materiales. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Autoridades ofrecen recompensa y refuerzan la seguridad

La Alcaldía de Cúcuta anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Ciudadana, los ciudadanos pueden acudir a los canales oficiales de las autoridades para suministrar información relacionada con el caso.

Después de un consejo de seguridad, la Administración municipal también informó sobre la continuidad de los operativos en diferentes sectores de la ciudad.

Cáceres explicó que se mantienen activos el Plan Blindaje, las caravanas de seguridad y los procedimientos conjuntos con la fuerza pública en las diez comunas de Cúcuta. Estas acciones buscan reforzar la presencia institucional y responder a los problemas de seguridad que enfrenta la capital de Norte de Santander.

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En el sector del puente internacional Francisco de Paula Santander se reportaron controles de tránsito y presencia de unidades policiales, incluidas fuerzas especiales.