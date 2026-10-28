Accidente de una moto acuática dejó un joven muerto y varios heridos en Cartagena: la víctima tenía 18 años

Varios accidentes se han presentado durante 2026 con las motos acuáticas, por lo que las autoridades piden precaución. Imagen referencial (Armada de Colombia / X)

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Un joven de 18 años, identificado como Yeferson Álvarez Restrepo, murió durante la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026 tras sufrir un accidente marítimo ocurrido cerca de Barú, en la zona insular de Cartagena.

El turista, oriundo de Medellín, había llegado a la capital de Bolívar con un grupo de amigos para pasar unos días de descanso y diversión, pero el incidente terminó con su vida.

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De acuerdo con versiones preliminares, el siniestro ocurrió durante la tarde del martes 27 de octubre, mientras los jóvenes se encontraban en las inmediaciones de Barú. Álvarez fue trasladado a un centro médico de mayor complejidad en Cartagena debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, pero falleció horas después mientras recibía atención.

El cuerpo del joven fue remitido a la sede de Medicina Legal, en el sector de Zaragocilla, cerca del Hospital Universitario del Caribe. La información fue confirmada por el diario local El Universal, que habló con familiares de la víctima a las afueras de esa institución.

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Manejar una moto sin experiencia puede ocasionar una tragedia en una zona turística. Imagen referencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información conocida por los allegados de Yeferson, el accidente se presentó aproximadamente a la 1:30 p. m. del martes. Una de las versiones entregadas a la familia indica que el joven se movilizaba en una moto acuática cuando ocurrió el hecho.

Las circunstancias todavía no han sido esclarecidas oficialmente. Sin embargo, conocidos de la víctima señalaron a sus familiares que el incidente pudo haber involucrado un choque entre motos acuáticas en las que viajaban integrantes del mismo grupo de turistas, según la información revelada por el medio local.

Además de Álvarez Restrepo, otros tres jóvenes sufrieron lesiones, por lo que fueron llevados inicialmente al puesto de salud de Barú para recibir los primeros auxilios. Posteriormente, Yeferson fue remitido a Cartagena debido a que su condición requería una atención médica más especializada.

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La evolución de sus heridas fue crítica. Aunque alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial de la ciudad, murió en la madrugada, según la información conocida por su familia.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre las causas del choque ni sobre el estado de los otros afectados.

Las autoridades piden precaución a los turistas y tomar planes con agencias oficiales para evitar tragedias (EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)

La madre de la víctima viajó desde Medellín al enterarse del accidente

Diana Restrepo, madre de Yeferson, llegó a Cartagena desde Medellín después de recibir la noticia de que su hijo había resultado gravemente herido. Según contó a El Universal, emprendió el viaje cuando le informaron que el joven todavía luchaba por sobrevivir.

Al llegar a la ciudad, se enteró de su fallecimiento. La mujer explicó que tenía pocos datos sobre la secuencia de los hechos y que la información que tenía le fue transmitida por amigos de su hijo que estuvieron en el paseo.

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Restrepo relató que el grupo había viajado desde Medellín a Cartagena durante la tarde del lunes 26 de octubre. Aunque dijo no conocer el lugar en el que se hospedaron, sabía que el martes habían ido a divertirse a las islas cercanas a Barú.

Ahora, la versión sobre un presunto choque entre motos acuáticas tendrá que ser contrastada por las autoridades encargadas de determinar qué ocurrió en el área marítima donde se registró el accidente.

La familia espera los reportes oficiales de la Armada y la Dimar para saber con exactitud qué ocurrió (Colprensa)

Yeferson estudiaba y trabajaba en la capital antioqueña

La víctima era el menor de dos hermanos y vivía con su familia en el barrio Manrique, en Medellín. Su madre indicó que cursaba una carrera universitaria y que, de manera paralela, trabajaba en un almacén de cadena de la ciudad.

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Los familiares del joven permanecen en la capital de Bolívar mientras se adelantan los trámites relacionados con el cuerpo para su posterior traslado a su tierra natal.

Entre tanto, están a la espera de reportes que les permitan conocer si las personas involucradas contaban con las medidas de seguridad requeridas para operar las motos acuáticas en la zona de Barú.