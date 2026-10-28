Colombia

La inteligencia artificial impulsa el crecimiento empresarial y la expansión internacional en la región

El auge de las herramientas tecnológicas aceleradas permite a las organizaciones optimizar procesos y capacitar a miles de colaboradores

Firma de tecnología aplicada logra importante consolidación financiera y suma más de 100 proyectos ejecutados en sectores estratégicos.
Firma de tecnología aplicada logra importante consolidación financiera y suma más de 100 proyectos ejecutados en sectores estratégicos.
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El sector de la tecnología e innovación en Colombia registra avances significativos mediante el fortalecimiento de empresas emergentes especializadas en la adopción e implementación de inteligencia artificial. Durante el transcurso del año 2026, una firma de origen nacional especializada en consultoría e innovación empresarial alcanzó una facturación de un millón de dólares, consolidando un proceso de expansión financiera que le permitió multiplicar sus ingresos por 19 entre los años 2023 y 2025.

La trayectoria operativa de la compañía refleja un dinamismo constante en el mercado tecnológico. Según las métricas contables de la organización, los ingresos reportados entre 2023 y 2024 se multiplicaron por seis, mientras que durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025 registraron un incremento adicional de 3,2 veces. Este comportamiento ha impulsado la proyección de sus servicios en varios países de América Latina, manteniendo presencia en mercados como México, República Dominicana, Perú, Chile y Colombia.

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El modelo de gestión implementado por la empresa se enfoca en resolver los retos de transformación tecnológica que enfrentan las organizaciones corporativas, facilitando la transición desde los conceptos teóricos hacia la ejecución de soluciones aplicadas en entornos reales de negocio. Dentro de su portafolio de clientes figuran entidades pertenecientes al sector financiero y a la prestación de servicios de salud de alta complejidad, clasificadas entre las organizaciones más innovadoras del país según las mediciones gremiales del sector industrial.

De esta manera, el ecosistema emprendedor colombiano consolida propuestas exportables con capacidad de mejorar la productividad y acelerar la competitividad en la región
De esta manera, el ecosistema emprendedor colombiano consolida propuestas exportables con capacidad de mejorar la productividad y acelerar la competitividad en la región

En el ámbito financiero, la integración de herramientas de inteligencia artificial se orienta hacia la optimización de procesos operativos, el análisis masivo de datos e información y el incremento de la eficiencia funcional. Por su parte, en el sector de la salud, las aplicaciones desarrolladas abarcan el fortalecimiento de las áreas administrativas, la gestión centralizada de datos y el diseño de instrumentos de apoyo institucional.

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A nivel operativo, la firma acumula la ejecución de más de 100 proyectos basados en inteligencia artificial y ha brindado formación especializada a más de 10.000 personas mediante programas estructurados para el desarrollo de competencias tecnológicas e innovadoras. Su propuesta de valor integra servicios de consultoría estratégica, capacitación técnica, creación de prototipos y desarrollo de programas a la medida para la automatización de tareas y la optimización de flujos de trabajo.

Entre las metodologías desarrolladas destaca un esquema de innovación acelerada que permite a las compañías mapear su entorno y probar herramientas digitales antes de efectuar inversiones de gran escala
Entre las metodologías desarrolladas destaca un esquema de innovación acelerada que permite a las compañías mapear su entorno y probar herramientas digitales antes de efectuar inversiones de gran escala

Entre las metodologías desarrolladas destaca un esquema de innovación acelerada que permite a las compañías mapear su entorno y probar herramientas digitales antes de efectuar inversiones de gran escala, así como un modelo de desarrollo personalizado que atiende necesidades puntuales de automatización con acompañamiento permanente. El cumplimiento de estándares de gobernanza, tales como la norma ISO 42001, respalda la aplicación de estos procesos en las organizaciones atendidas.

El impulso de estas iniciativas responde a la necesidad de superar barreras comunes en las empresas, como la falta de personal especializado, la dificultad para identificar casos de uso pertinentes y la complejidad de integrar nuevas plataformas digitales en los sistemas operativos preexistentes. De esta manera, el ecosistema emprendedor colombiano consolida propuestas exportables con capacidad de mejorar la productividad y acelerar la competitividad en la región.

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