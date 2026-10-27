Colombia

Legis Editores entra en reorganización empresarial tras acumular deudas vencidas y busca proteger activos por $34.180 millones

La compañía reporta facturas vencidas por $2.673 millones y al menos dos procesos ejecutivos por $3.579 millones

Legis editores
Legis editores (Legis Editores página web)
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La Superintendencia de Sociedades admitió formalmente a Legis Editores S. A. en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116, luego de revocar un rechazo inicial que, según la información conocida, se produjo por una falla técnica en el sistema documental de la entidad.

La reconocida editorial jurídica busca con este trámite evitar un deterioro mayor de su situación financiera, mantener su operación y proteger activos valorados en $34.180 millones.

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Según informó Semana, la compañía había iniciado el proceso con corte al 31 de julio de 2026, fecha en la que reportó el valor total de sus activos.

La admisión no implica que la empresa haya sido liquidada. Por el contrario, el objetivo de la reorganización es permitirle renegociar sus obligaciones con acreedores y diseñar un plan que haga viable la continuidad del negocio.

La noticia de que esta empresa pidió un salvavidas a la Superintendencia de Sociedades impactó a la industria - crédito Supersociedades
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Facturas vencidas superan los $2.600 millones

Legis entró en cesación de pagos después de acumular facturas vencidas por más de 90 días por $2.673 millones, monto que representa aproximadamente el 11 % de su pasivo total.

La compañía también enfrenta al menos dos procesos judiciales de ejecución por $3.579 millones.

Antes de alcanzar un eventual acuerdo con acreedores privados, la editorial deberá atender obligaciones de mayor prioridad.

Entre ellas aparecen $2.909 millones en impuestos, $533 millones correspondientes a aportes a la seguridad social y cerca de $44 millones adeudados a trabajadores.

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Estas obligaciones hacen parte de las condiciones que deberá enfrentar la empresa dentro del proceso concursal.

La reorganización le permitirá ganar tiempo para ordenar sus finanzas, pero también la someterá a controles más estrictos sobre el manejo de sus activos y recursos.

El reto de transformar un negocio tradicional

Legis fue fundada en 1974 bajo el nombre LEC Editores y un año después adoptó su denominación actual.

Durante décadas se consolidó como una de las principales referencias en publicaciones jurídicas impresas en Colombia.

Sin embargo, el avance de las plataformas digitales y los cambios en el consumo de información especializada han obligado a la compañía a transformar su modelo de negocio.

La empresa ha venido orientando recursos hacia el desarrollo de software, algoritmos, inteligencia artificial, automatización mediante RPA, minería de datos y comercio electrónico.

Ese proceso de transformación implica inversiones importantes en momentos en los que la compañía enfrenta restricciones de caja.

A pesar de las dificultades financieras, la información suministrada indica que Legis no se encuentra necesariamente en una situación de quiebra patrimonial, debido a que conserva activos por $34.180 millones.

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambia con la reorganización?

A partir de su admisión al proceso, se suspenden o restringen nuevas acciones de ejecución y embargos contra la compañía en los términos establecidos por la Ley 1116.

La empresa también quedará sometida a controles que le impedirán, sin autorización del juez del concurso, vender activos esenciales, constituir nuevas garantías o pagar obligaciones anteriores al proceso.

La administración tendrá un plazo de dos meses para presentar información clave ante la Superintendencia.

Entre los documentos requeridos están el inventario actualizado de bienes, la calificación y graduación de créditos y una proyección del flujo de caja necesario para sostener la recuperación.

El proceso de Legis coincide con dificultades financieras que también han golpeado a otras compañías relacionadas con el sector gráfico e impreso.

Entre ellas aparece Metropolitan Printer, que ingresó igualmente a reorganización después de acumular pasivos por $27.850 millones.

El futuro de Legis dependerá ahora de su capacidad para alcanzar acuerdos con acreedores, ordenar sus obligaciones y sostener la transformación digital de un negocio históricamente asociado a las publicaciones jurídicas impresas.

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