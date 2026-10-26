Presupuesto de Barranquilla para 2027: en qué se invertirán los $9,25 billones y qué falta por aclarar

El proyecto de Presupuesto de Barranquilla para 2027 contempla $9,25 billones, de los cuales $7,36 billones se destinarán a inversión pública. - crédito Colprensa

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El presupuesto de Barranquilla para 2027, por $9,25 billones, superó su primer debate en comisión del Concejo Distrital. La propuesta, que representa un incremento del 19,7% frente a 2026, contempla $7,36 billones para inversión en sectores como educación, salud, vivienda, transporte y ambiente, de acuerdo con información publicada por El Tiempo.

Antes de la discusión definitiva en plenaria, los concejales buscan establecer cuánto dinero estará disponible para nuevas obras, qué recursos ya están comprometidos y cómo se distribuirán las inversiones entre las localidades de la ciudad.

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El presidente del Concejo de Barranquilla, Mauricio Villafañez Jabba, señaló que el aumento presupuestal debe traducirse en proyectos concretos para los barrios y pidió explicaciones a las secretarías distritales sobre el origen y la destinación de sus recursos.

¿Cómo se distribuirán los $9,25 billones del presupuesto?

El proyecto contempla un presupuesto total de $9.251.600 millones, frente a los $7.727.117 millones de 2026. Esto representa un incremento de $1.524.483 millones.

La distribución general de los gastos contempla las siguientes partidas:

Inversión directa: $7,36 billones, equivalentes al 79,5%.

Servicio de la deuda: $949.679 millones, correspondientes al 10,3%.

Funcionamiento de la administración central y órganos de control: $593.843 millones, equivalentes al 6,4%.

Establecimientos públicos: $350.130 millones, correspondientes al 3,8%.

La financiación para el Presupuesto de Barranquilla incluye impuestos distritales, transferencias de la Nación y recursos de capital, entre otras fuentes de ingresos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Villafañez explicó al medio que cerca del 80% del presupuesto está destinado a inversión, con recursos para programas y proyectos relacionados con los servicios públicos, la recuperación del espacio urbano y el cierre de brechas sociales.

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Sin embargo, advirtió que el monto total de inversión no equivale necesariamente al dinero disponible para nuevas iniciativas, pues incluye programas existentes, recursos con destinación específica y compromisos previos.

Educación, salud y vivienda, entre las prioridades de inversión

De acuerdo con las cifras del proyecto, educación y salud concentran las mayores asignaciones, seguidas por gobierno territorial, vivienda, transporte y ambiente.

Sector Presupuesto proyectado Educación $1.747.896 millones Salud $1.731.351 millones Gobierno territorial $911.369 millones Vivienda $792.258 millones Transporte $688.933 millones Ambiente $605.106 millones

Las inversiones hacen parte del Plan de Desarrollo Barranquilla a Otro Nivel, que entra en su último año de ejecución en 2027.

En educación, el Distrito busca avanzar hacia la meta de que el 100% de las instituciones educativas distritales sean bilingües. También figuran compromisos relacionados con becas y acceso a la educación.

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En vivienda, el presupuesto contempla recursos para construcción de vivienda nueva, mejoramiento habitacional y subsidios. Entre los programas mencionados por el presidente del Concejo está CrediChévere.

Además, entre las iniciativas con vigencias futuras aparecen el HUB de aviación, con $25.000 millones; los escenarios deportivos, con $24.484 millones, y los parques, con $20.577 millones.

¿De dónde saldrán los recursos para financiar el presupuesto?

El proyecto prevé financiar los gastos con ingresos tributarios y no tributarios, transferencias, recursos de capital e ingresos de establecimientos públicos.

Según el cuadro agregado de rentas, las principales partidas incluyen:

Ingresos tributarios: $3.753.885 millones.

Sistema General de Participaciones: $1.987.565 millones.

Otras transferencias: $1.205.612 millones.

Recursos de capital: $1.372.012 millones.

Los ingresos tributarios corresponden a los recursos provenientes de los impuestos distritales, mientras que las transferencias incluyen fondos recibidos de otras entidades. Por su parte, los recursos de capital no deben interpretarse en su totalidad como nuevos créditos.

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Frente a 2026, el proyecto estima un crecimiento del 19% en los ingresos tributarios, del 11% en las transferencias y del 47% en los recursos de capital.

Villafañez afirmó que el aumento de los recursos debe evaluarse por su capacidad para mejorar los servicios y financiar las necesidades de la ciudad. También destacó la responsabilidad del Distrito en el manejo de los impuestos pagados por los ciudadanos.

El Concejo Distrital pide aclarar cómo se repartirán las inversiones entre las localidades y qué proyectos beneficiarán directamente a sus habitantes. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad y distribución por localidades, entre los puntos pendientes

En materia de seguridad, el documento registra $139.124 millones para el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además de asignaciones bajo el componente ‘Más Seguridad y Convivencia Ciudadana’.

El presidente del Concejo pidió conocer con mayor precisión las acciones que se financiarán con estos recursos, entre ellas la instalación de cámaras, la incorporación de tecnología y las medidas de prevención.

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Otro asunto pendiente es la distribución territorial de las inversiones. Los concejales buscan establecer cuánto dinero recibirá cada localidad y cuáles proyectos beneficiarán directamente a sus habitantes.

“Les he dicho a mis compañeros del Concejo que todavía hay puntos que el Distrito tiene que explicar. Que cada secretario aclare de dónde salen sus recursos, en qué los va a gastar y cómo será la distribución por localidades”, señaló Villafañez.

El proyecto ya superó su primer debate en comisión, pero antes de su discusión definitiva en plenaria quedan por precisar los compromisos presupuestales, los recursos disponibles para nuevas obras y la distribución de las inversiones. Estas aclaraciones permitirán evaluar cómo se ejecutará el presupuesto de Barranquilla durante 2027 y qué proyectos podrán desarrollarse en los barrios.

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