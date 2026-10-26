Colombia

Concejal denunció presuntos cobros de $80.000 a contratistas para el embellecimiento del parque Valvanera en Bogotá

Rolando González divulgó un mensaje y un audio en los que se habla de aportes para pagar el trabajo de un grafitero y pidió explicaciones a la Alcaldía de Bogotá sobre el origen de la solicitud y los controles en la contratación pública

La intervención artística en el parque de la localidad de Antonio Nariño está relacionada con la denuncia sobre la recolección de dinero para pagar el trabajo de un grafitero. - crédito Secretaría del Hábitat (referencia)
La intervención artística en el parque de la localidad de Antonio Nariño está relacionada con la denuncia sobre la recolección de dinero para pagar el trabajo de un grafitero. - crédito Secretaría del Hábitat (referencia)
Guardar

El concejal de Bogotá Rolando González denunció presuntos cobros de $80.000 a contratistas de la Alcaldía Local de Antonio Nariño para completar el pago de un grafitero que realizó trabajos de embellecimiento en el parque Valvanera, ubicado en esta localidad de la capital.

El cabildante divulgó la denuncia en sus redes sociales, junto con una captura de pantalla y un audio en el que dos personas conversan sobre la recolección de dinero. Según lo expuesto en el material, los aportes se destinarían a cubrir parte del costo de una intervención artística en el parque.

PUBLICIDAD

Ante los señalamientos, González pidió explicaciones al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, para establecer quién habría autorizado la solicitud y bajo qué concepto se estaban recogiendo los recursos.

El mensaje que menciona aportes de $80.000

Entre las pruebas divulgadas por el concejal se encuentra una captura de pantalla con un mensaje que señala que se estaban recogiendo aportes para completar el pago del trabajo del grafitero encargado del embellecimiento del parque Valvanera.

“Siguiendo la directriz de la alcaldesa y nuestro compromiso de colaboración para con la entrega del parque la Valvanera, se está recogiendo un aporte para completar el pago del trabajo del grafitero”, se lee en la comunicación.

PUBLICIDAD

El mensaje establece una contribución de $80.000 por persona y señala que el dinero debía entregarse ese mismo día o, a más tardar, al siguiente. También indica que el pago podía realizarse personalmente o mediante una transferencia por Nequi.

La comunicación afirma que una persona estaba encargada de recoger el dinero. Sin embargo, el contenido divulgado no permite establecer cuántos contratistas recibieron la solicitud, cuántos realizaron aportes ni si existieron presiones para entregar los recursos.

Entre las pruebas divulgadas por el concejal se menciona aportes de $80.000 por persona para completar el pago del grafitero encargado del embellecimiento del parque Valvanera. - crédito @RolandoGonGa/X
Entre las pruebas divulgadas por el concejal se menciona aportes de $80.000 por persona para completar el pago del grafitero encargado del embellecimiento del parque Valvanera. - crédito @RolandoGonGa/X

Qué revela el audio sobre la recolección del dinero

En el audio compartido por González, una de las personas pregunta si la alcaldesa ya tenía conocimiento de que varias personas iban a consignar dinero. La otra responde que le entregaría un listado de quienes habían realizado transferencias y aportado.

Durante la conversación, el interlocutor vuelve a preguntar si la iniciativa había sido propuesta por la alcaldesa. La otra persona responde afirmativamente y explica cómo, según su versión, se habría organizado la financiación del trabajo artístico.

“Y para contextualizarte, el grafitero que hizo la pintura en el parque cobró cierto dinero”, dice una de las voces, que posteriormente sostiene que la alcaldesa habría solicitado apoyo económico a un contratista.

De acuerdo con esa versión, el contratista habría aportado una parte del dinero y después se habría pedido recoger recursos entre otras personas para cubrir el costo restante.

En la grabación también se menciona que la persona encargada de recoger los aportes contemplaba contribuir inicialmente con $280.000, pero que luego ajustó su aporte a $240.000, mientras recibía contribuciones individuales de $80.000.

Estas afirmaciones corresponden a lo expresado por una de las personas que participa en la conversación. El audio, por sí solo, no permite verificar la identidad de quienes hablan ni confirmar que la alcaldesa hubiera impartido las instrucciones mencionadas.

En la grabación, dos personas hablan sobre la recolección de $80.000 por persona para pagar el trabajo de un grafitero y mencionan la presunta participación de la alcaldesa local en la iniciativa. - crédito @RolandoGonGa/X

Las preguntas de Rolando González a la Alcaldía de Bogotá

Tras divulgar el material, el concejal pidió a las autoridades distritales aclarar las circunstancias de la recolección de dinero y los controles existentes para garantizar la transparencia en la contratación pública.

“¿Quién autorizó esta solicitud, bajo qué concepto se está exigiendo ese dinero y qué controles existen para garantizar la transparencia en la contratación pública?”, cuestionó González en su publicación.

El cabildante también reclamó que se investiguen los hechos para establecer si hubo irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes, en caso de que haya lugar a ellas.

El concejal Rolando González pidió explicaciones a la Alcaldía de Bogotá por los presuntos cobros a contratistas de Antonio Nariño - Crédito @RolandoGonGa/X
El concejal Rolando González pidió explicaciones a la Alcaldía de Bogotá por los presuntos cobros a contratistas de Antonio Nariño - Crédito @RolandoGonGa/X

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si la solicitud de dinero fue obligatoria, si existió una autorización institucional o si se presentó alguna conducta irregular.

Temas Relacionados

Rolando GonzálezParque Valvaneracobros a contratistasEmbellecimiento de parques en BogotáContratación pública en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este lunes 26 de octubre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este lunes 26 de octubre

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de octubre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de octubre

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 25 de octubre de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Juez frenó la venta de un predio de $70.000 millones donde se proyecta construir el Hospital de Engativá en Bogotá

La decisión judicial responde a presuntas maniobras irregulares sobre el inmueble. El Distrito busca cancelar el registro cuestionado y avanzar en las investigaciones para proteger el patrimonio público y preservar el terreno para el proyecto hospitalario

Juez frenó la venta de un predio de $70.000 millones donde se proyecta construir el Hospital de Engativá en Bogotá

Presupuesto de Barranquilla para 2027: en qué se invertirán los $9,25 billones y qué falta por aclarar

El proyecto destina $7,36 billones a inversión, con énfasis en educación, salud, vivienda y transporte, pero el Concejo solicita detalles sobre los recursos comprometidos, la financiación de nuevas obras y la distribución equitativa de las inversiones entre las localidades

Presupuesto de Barranquilla para 2027: en qué se invertirán los $9,25 billones y qué falta por aclarar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

Video | Martín Elías Jr. cayó del escenario durante un concierto en medio de la lluvia: así reaccionó el cantante

Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Deportes

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Luis Javier Suárez completa 10 partidos seguidos marcando con Sporting CP, pero su gol no evitó la derrota ante Académico Viseu

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, y su compatriota Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de su equipo ante un clásico rival

Atlético Nacional le remontó al Independiente Medellín 2-1, ganó otro clásico paisa y retornó al liderato de la Liga BetPlay 2026-II

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”