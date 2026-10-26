Colombia

Char anunció un mural en el estadio Metropolitano de Barranquilla con los nombres de los obreros que lo remodelan

El reconocimiento estará ubicado cerca de la zona mixta del Supermetro y busca dejar constancia del aporte de quienes trabajan en la renovación del escenario

El alcalde Char agradeció a los trabajadores por su esfuerzo durante las obras de renovación del estadio Metropolitano. - crédito Alcaldía de Barranquilla
El alcalde Char agradeció a los trabajadores por su esfuerzo durante las obras de renovación del estadio Metropolitano. - crédito Alcaldía de Barranquilla
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la creación de un mural en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con los nombres y apellidos de los trabajadores que participan en la remodelación del escenario deportivo. La iniciativa busca reconocer la labor de los obreros que han contribuido a la transformación del recinto, conocido como el Supermetro.

De acuerdo con El Heraldo, el anuncio se produjo durante un encuentro entre el mandatario y los trabajadores encargados de las obras de reforma, mejoramiento y actualización del estadio.

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“Les tengo una sorpresita bien bacana. Hoy aquí va a haber un mural del Supermetro, y ese mural me voy a encargar de que esté el nombre de cada uno de ustedes, el nombre y el apellido de cada uno de ustedes”, expresó Char.

El alcalde explicó que el propósito es que las próximas generaciones conozcan quiénes participaron en la renovación del escenario. “Para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan quién levantó este estadio, el mejor estadio que tiene Colombia”, agregó.

Según el video difundido por el medio, los trabajadores recibieron el anuncio con aplausos. Durante el encuentro, algunos de ellos agradecieron el reconocimiento y señalaron que continuarán trabajando en las labores pendientes.

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La intervención en el Estadio Metropolitano incluye nuevas pantallas LED, camerinos renovados, zonas de hospitalidad y cerca de 900 unidades sanitarias. - crédito EFE/Alcaldía de Barranquilla
La intervención en el Estadio Metropolitano incluye nuevas pantallas LED, camerinos renovados, zonas de hospitalidad y cerca de 900 unidades sanitarias. - crédito EFE/Alcaldía de Barranquilla

¿Dónde estará ubicado el mural del estadio Metropolitano?

El mural estará en el interior del estadio, cerca de la zona mixta y del área de parqueo interno. El espacio hará parte de los nuevos elementos previstos en el marco de la remodelación.

Durante el encuentro, Char destacó el trabajo de las cuadrillas y agradeció su contribución al proyecto.

“Nuestros trabajadores están haciendo del Supermetro una verdadera joya y ese esfuerzo que hacen día a día merece todo nuestro reconocimiento”, manifestó el alcalde, de acuerdo con el medio barranquillero.

La remodelación contempla, además, intervenciones en la fachada, los espacios interiores, los baños y los camerinos, así como la construcción de zonas de hospitalidad y nuevos restaurantes y bares. El proyecto también incluye jardines en los alrededores y otros espacios destinados a complementar las instalaciones del estadio, según el medio local.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
El Supermetro se prepara para albergar la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el 21 de noviembre de 2026. - crédito @AlejandroChar/X

Así avanza la remodelación del Supermetro

El 23 de octubre de 2026, Alejandro Char presentó los avances del estadio Metropolitano, cuya renovación busca ampliar su capacidad y actualizar sus instalaciones antes de recibir compromisos deportivos y otros espectáculos.

La intervención permitirá pasar de una capacidad aproximada de 43.000 espectadores a más de 65.000, de acuerdo con la información suministrada sobre el proyecto.

Entre las modificaciones anunciadas están una fachada con más de 74.000 luces LED, pantallas gigantes en las tribunas norte y sur, una pantalla exterior y una cinta LED con una experiencia audiovisual de 360 grados.

El escenario también contará con una nueva gramilla híbrida, más camerinos, cerca de 900 unidades sanitarias, nuevos accesos y áreas de hospitalidad, además de restaurantes, bares y terrazas.

Durante la presentación, Char afirmó que el componente deportivo estaba terminado al 100% y que los demás trabajos registraban un avance cercano al 95%, tras nueve meses de ejecución.

El alcalde de Barranquilla presentó el estadio con los nuevos avances que se trabajaron para albergar la final de la Copa Sudamericana-crédito @AlejandroChar/X

El estadio recibirá la final de la Copa Sudamericana

La remodelación del Metropolitano tiene como una de sus fechas principales la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre de 2026, entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

El encuentro será uno de los primeros grandes compromisos que albergará el escenario tras su renovación. Por eso, durante el encuentro con los trabajadores, Char les pidió mantener el esfuerzo en la recta final de las obras.

“Gracias por todo lo que hacen. Yo sé que ustedes la van a tirar toda porque aquí están los ojos de Colombia”, señaló el alcalde, según el medio.

Por ahora, Char confirmó que el mural incluirá los nombres y apellidos de los trabajadores. No se han precisado públicamente la fecha de instalación ni los detalles del diseño.

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