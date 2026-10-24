Hallan vivo a soldado desaparecido en Antioquia: llevaba seis días sin rastro tras ataque con drones, al parecer, ejecutados por las disidencias

El Ejército Nacional confirmó que el soldado profesional Andrés Casterbondo Macías fue localizado con vida en la vereda Las Palmas, Antioquia - crédito @Ejercito_Div1/X

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Las tropas del Ejército Nacional localizaron con vida al soldado profesional Andrés Casterbondo Macías en la vereda Las Palmas, jurisdicción del departamento de Antioquia. El uniformado completaba seis días desaparecido luego de una acción armada registrada en zona rural del municipio de Segovia, en la subregión del nordeste antioqueño.

El rescate del militar se habría concretado durante el sábado 24 de octubre de 2026 en medio de los barridos de área que sostenían las unidades militares en este territorio. La institución armada confirmó el éxito de las operaciones de búsqueda a través de los canales informativos de la Primera División.

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“Tras seis días de intensa búsqueda, las tropas hallaron con vida a nuestro soldado Andrés Casterbonde Macías en la vereda Las Palmas, del departamento de Antioquia. El hallazgo se produjo este sábado durante las labores de registro y control detallado que se adelantaban en la zona”, comunicó oficialmente el Ejército Nacional en su cuenta de X.

Durante seis días, los militares realizaron patrullajes, registros en caminos veredales y recorridos por zonas montañosas del nordeste antioqueño, hasta encontrar a Andrés Casterbondo - crédito @Ejercito_Div1/X

La desaparición del uniformado ocurrió el 18 de octubre de 2026 en la vereda Villa Severa, mientras unidades adscritas al Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 9 cumplían labores de control militar. Durante la misión de seguridad, las tropas fueron blanco de una ofensiva armada mediante artefactos explosivos lanzados desde drones.

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Inmediatamente después de la detonación de los explosivos, los mandos en el terreno perdieron todo tipo de comunicación con Casterbondo Macías. La situación encendió las alertas en el mando militar, lo que obligó a desplegar un dispositivo de rastreo por tierra y aire en toda la zona montañosa del nordeste antioqueño.

Los reportes operacionales del Ejército señalaron, en su momento, como presuntos autores de la emboscada a los integrantes de la estructura 37 de las disidencias de las Farc. Este grupo armado organizado mantiene presencia delictiva en varios municipios del departamento de Antioquia, donde recurre a herramientas tecnológicas para atacar a la fuerza pública.

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Durante los seis días en que no se tuvo rastro del soldado, las patrullas mantuvieron retenes de control, rastreos en cañadas y patrullajes en caminos veredales. El propósito de las maniobras tácticas era descartar una posible retención ilegal por parte del grupo armado y ubicar al soldado en el menor tiempo.

Ejército Nacional estudia si las disidencias de las Farc los habrían atacado y retenido a un soldado profesional - crédito Europa Press

De manera paralela a las maniobras en terreno, el comando militar dispuso un equipo interdisciplinario para atender a los familiares del soldado, ya que las áreas de apoyo psicosocial e institucional brindaron acompañamiento continuo a los allegados del uniformado en su lugar de residencia durante las jornadas de espera.

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Según se conoció, el personal de inteligencia de la institución castrense mantiene activas las indagaciones para reconstruir la cronología de lo sucedido entre la fecha de la detonación y el momento del rescate; los testimonios del militar y de los integrantes de su pelotón servirán para precisar cómo logró desplazarse hasta la vereda Las Palmas luego del estallido.

El uso de drones equipados con cargas explosivas representa una de las modalidades más complejas de contrarrestar para las unidades desplegadas en el terreno. Por esta razón, las Fuerzas Militares evalúan ajustes operacionales y la utilización de equipos de inhibición de señal en las zonas de mayor riesgo del departamento.

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Los organismos de inteligencia esperan reconstruir los movimientos del militar desde el momento en que se perdió la comunicación hasta su localización - crédito @Ejercito_Div3/X

Las disidencias de las Farc se pelean por el control territorial

El Frente 37 de las disidencias de las Farc, conocido históricamente como “Martín Caballero” o “Mario Morales”, hace parte del Bloque Magdalena Medio. Tras las divisiones internas del Estado Mayor Central (EMC), esta estructura quedó vinculada a la facción que se distanció de la línea de alias Iván Mordisco.

Su principal zona de operación se concentra en el sur de Bolívar, especialmente en municipios como Morales, Santa Rosa del Sur, Arenal, Simití, San Pablo, Cantagallo y Montecristo. También tiene presencia e intereses en la serranía de San Lucas y en corredores del Magdalena Medio, territorios estratégicos por la minería de oro, los cultivos de coca y las rutas de economías ilegales.

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Cabe mencionar que, aunque esta estructura tiene presencia también en Segovia, el nordeste de Antioquia es el Frente 4 de las disidencias el que mantiene enfrentamientos con otras organizaciones armadas ilegales por el control de este territorio.

En esta región, el Frente 37 enfrenta disputas armadas con el Clan del Golfo por el control territorial y las zonas mineras, además de registrar tensiones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por intereses económicos y actividades ilícitas. Estos enfrentamientos contribuyen a la inestabilidad y aumentan los riesgos para las comunidades, especialmente en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

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