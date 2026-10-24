Colombia

Lotería de Risaralda: resultados ganadores del sábado 24 de octubre

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
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La última jornada de la Lotería de Risaralda dejó nuevos ganadores en uno de los sorteos más esperados del año. Creada en 1981 para apoyar proyectos de desarrollo en Risaralda, esta lotería no solo representa una oportunidad para quienes participan, sino que también es un motor de progreso social, cultural y educativo en el corazón del Eje Cafetero.

Los números ganadores del sorteo más reciente ya están disponibles para consulta. Desde sus inicios, la Lotería de Risaralda ha mantenido viva la tradición del azar en Colombia, a la vez que trabaja en favor de las comunidades locales, destinando los fondos recaudados a iniciativas clave para el bienestar del departamento.

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Los números ganadores del sorteo 2972

Fecha: 23 de Octubre de 2025.

Números ganadores: 7470.

Serie: 190.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

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También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Todo sobre la Lotería de la Risaralda

El premio mayor de la Lotería de Risaralda, que asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, se ha convertido en un atractivo importante para los jugadores de azar en Colombia. Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), es una de las iniciativas más emblemáticas del departamento de Risaralda, ubicado en la región cafetera del país. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo se traslada al siguiente día hábil, garantizando así su continuidad.

Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la lotería no solo representa una oportunidad de ganar premios, sino también un mecanismo para contribuir al progreso de la comunidad.

El departamento de Risaralda, conocido por su riqueza cafetera y su ubicación estratégica en el occidente colombiano, ha encontrado en esta lotería una fuente de ingresos significativa para financiar iniciativas que beneficien a su población. Los recursos generados por la venta de boletos se destinan a programas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes.

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