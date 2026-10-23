Se reveló foto del pasaporte de Verónica Alcocer con las pruebas de sus viajes a Venezuela tras la denuncia de Eva Ferrer

Alcocer solo realizó dos viajes a Venezuela durante la administración de Gustavo Petro, según lo que reza en su pasaporte - crédito Presidencia de la República

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La imagen de una página del pasaporte de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro y primera dama durante su Gobierno, fue incluida en un informe entregado a la Fiscalía General de la Nación por parte de ella misma, en medio del proceso judicial que se adelanta, y con miras a controvertir denuncias relacionadas con supuestos traslados de drogas y armas en vuelos oficiales entre Colombia y Venezuela, hechas por la exconsejera presidencial Eva Ferrer.

De acuerdo con Red+ Noticias, que compartió la fotografía, el documento fue presentado por la defensa de Alcocer como uno de los elementos para sostener que la ex primera dama solo viajó dos veces a Venezuela en visitas oficiales.

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La información busca responder a los señalamientos formulados por Ferrer, que había sido cercana a Alcocer y que después de las revelaciones que hizo a la revista Semana, anunció la entrega de un dosier a autoridades estadounidenses.

La imagen del pasaporte tendría sellos y registros de ingreso que permitirían cotejar los desplazamientos de Alcocer a territorio venezolano, y dichos movimientos migratorios serán objeto de verificación por parte de la Fiscalía.

La defensa de la ex primera dama también habría informado que el exministro del Interior Armando Benedetti no viajó con Alcocer a Venezuela, a pesar de que en ese período ejercía como embajador de Colombia ante el país vecino.

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Esta es la imagen del pasaporte de Verónica Alcocer en la que certifica los dos viajes que hizo desde Colombia a Venezuela - crédito captura de pantalla Red+ Noticias

Eva Ferrer anunció que llevará un dosier a Estados Unidos

Ferrer viajaría a Estados Unidos el 28 de octubre para entregar pruebas ante el Departamento de Estado sobre sus denuncias.

En la versión que brindó la exconsejera, Ferrer sostiene que tiene información relacionada con un supuesto tráfico de drogas y armas en vuelos oficiales desde Colombia hacia Venezuela.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes citadas por el mismo noticiero, Ferrer no habría entregado pruebas materiales durante la declaración juramentada que rindió ante la Fiscalía en Colombia.

Esa diligencia se extendió por cerca de cuatro horas el miércoles 21 de octubre de 2026, y abordó en principio asuntos de contexto, entre ellos la forma en que conoció a Alcocer.

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La declaración de Ferrer estaba prevista para continuar al día siguiente. Hasta ese momento, no se conocía que hubiera aportado documentos, registros, audios, fotografías u otros elementos que permitieran respaldar las acusaciones en territorio colombiano.

Penalista cuestionó que la información sea entregada en otra jurisdicción y no ante la Fiscalía

El abogado penalista Juan Felipe Criollo se refirió a la necesidad de que Ferrer entregue la información a todas las autoridades competentes, en caso de que tenga elementos relevantes para esclarecer presuntas conductas delictivas.

“No se puede discriminar a qué jurisdicción se le entrega la información o no, y menos cuando se están revelando unos hechos tan graves”, comentó el jurista al mismo medio.

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El abogado dijo que quien hace revelaciones públicas sobre posibles delitos adquiere un compromiso con la sociedad y con las instituciones encargadas de investigar.

Qué incluye el dosier que Verónica Alcocer le entregó a la Fiscalía

La defensa de Verónica Alcocer entregó el 20 de octubre a la Fiscalía un dosier para controvertir las acusaciones de Eva Ferrer sobre un presunto traslado de estupefacientes desde Colombia hacia Venezuela y el ingreso de USD 2,5 millones en efectivo al país.

La documentación reconstruye el viaje de la entonces primera dama a Caracas del 31 de enero de 2023, organizado para conocer el sistema venezolano de formación musical impulsado por José Antonio Abreu.

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La defensa calculó que esa suma, transportada en billetes de USD 100, habría requerido 25.000 unidades con un peso neto de 25 kilogramos, sin contar el embalaje.

Bajo la hipótesis de que el dinero fuera el pago de cocaína, el análisis estimó una carga cercana a 500 kilogramos de droga, distribuida en entre 15 y 25 maletas.

El expediente fue presentado por Ricardo Gaviria Ramírez, abogado de Alcocer, ante la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Según documentos revelados por la revista Cambio, el material reúne fotografías, videos, cálculos sobre el volumen de la carga atribuida y respuestas de integrantes de la delegación que viajó a Venezuela.

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Ferrer había señalado a Alcocer por el supuesto traslado de droga hacia Venezuela y por el ingreso de dinero en efectivo a Colombia.

La defensa de la ex primera dama planteó que las dimensiones de la operación descrita no coinciden con los registros visuales ni con la capacidad de equipaje visible durante el desplazamiento.

La delegación cultural y el recorrido en Caracas

El viaje se realizó después de que el Gobierno colombiano recibiera una invitación de Venezuela para conocer el modelo de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu.

El entonces presidente, Gustavo Petro, autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la comitiva.

La defensa sostuvo que la entonces primera dama no intervino en la organización del transporte ni en la elección de la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana. El propósito de la visita era examinar una posible adaptación del sistema musical venezolano en Colombia.

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La bitácora incluida en el dosier identificó a Jorge Ignacio Zorro Sánchez, entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas; y la capitán Daniela Lozano, responsable de la seguridad de Alcocer.

Para los abogados de Alcocer, la composición de ese grupo respalda la naturaleza cultural de la visita.

Los registros revisados ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

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Las fotografías incorporadas muestran a Alcocer mientras desciende de la aeronave sin las dos maletas mencionadas por Ferrer en sus declaraciones públicas.

La secuencia, de acuerdo con la defensa, contradice la afirmación de que habría bajado del avión con equipajes que contenían estupefacientes.

El dosier también incluyó una imagen de la cartera naranja que Alcocer llevaba a su llegada a Caracas. El investigador contratado por la defensa examinó el bolso, de aproximadamente 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, y concluyó que su capacidad no era compatible con las cantidades de dinero o droga atribuidas.

A las 11:58 a. m., la delegación llegó al Palacio de Miraflores, donde fue recibida por Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Después se trasladó al Centro Nacional de Acción Social por la Música, situado a unos 3,5 kilómetros de la sede presidencial.

Hacia las 13:20 (1:20 p. m.), Alcocer y sus acompañantes asistieron a presentaciones musicales en ese centro cultural. Durante la actividad, Flores entregó una condecoración a la entonces primera dama colombiana.

La agenda incluyó además un encuentro con Nicolás Maduro en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Los videos entregados por la defensa muestran a los integrantes de la comitiva en actividades oficiales junto a autoridades venezolanas.

Los cálculos sobre el dinero, la droga y los controles del vuelo

El análisis sobre el efectivo tomó como referencia datos del Bureau of Engraving and Printing, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de imprimir billetes.

La estimación utilizada por la defensa establece que cada billete de USD 100 pesa cerca de un gramo.

Para calcular el posible volumen de cocaína, el documento recurrió a estimaciones históricas atribuidas a InSight Crime, según las cuales un kilogramo de la droga podía comercializarse en países vecinos de Colombia por entre USD 4.000 y USD 6.000.

La defensa sostuvo que una carga de esa dimensión habría requerido una cantidad de equipaje que no aparece en las imágenes públicas del desembarque.

Otro apartado revisó el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado, incluido el Racae 160. Esa norma prevé inspecciones a pasajeros, equipaje de mano, carga y equipaje de bodega, además de restricciones para ingresar a áreas operativas y sistemas de vigilancia y detección.

La defensa de Alcocer reafirmó que una operación clandestina de la magnitud denunciada habría tenido que superar esos controles. Sin embargo, el documento reconoce que aún deben obtenerse los registros técnicos y operacionales del vuelo para determinar qué procedimientos se aplicaron durante el desplazamiento.

El expediente incorporó un cuestionario enviado a Manel Grau Pujadas (el mismo que apareció en un video junto a Alcocer en Estocolmo, Suecia), a quien Ferrer identificó como fuente de sus afirmaciones sobre el presunto ingreso de dinero a Colombia.

El empresario catalán confirmó que fue invitado a conocer el sistema musical de Abreu y a explorar una eventual adaptación con participación del Ministerio de Cultura y la Fundación Batuta.

Grau explicó que fue incluido por su cercanía con la música clásica y la ópera, especialmente en Barcelona, y añadió que no tenía contrato ni cargo administrativo dentro del Gobierno colombiano.