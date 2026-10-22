Colombia

Ejército rescató a los 13 soldados que permanecían en zona boscosa tras accidente de helicóptero en Cauca

La operación aérea se realizó tras dos días de espera por las condiciones climáticas y las dificultades de acceso en el área rural de Inzá. Los uniformados serán trasladados a Neiva, Huila, para una valoración médica

Los 13 uniformados fueron evacuados tras permanecer dos días en el área donde se accidentó el helicóptero Black Hawk. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
Los 13 uniformados fueron evacuados tras permanecer dos días en el área donde se accidentó el helicóptero Black Hawk. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
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Los 13 soldados que permanecían en una zona boscosa de Inzá, Cauca, tras el accidente de un helicóptero del Ejército Nacional, fueron rescatados vía aérea y serán trasladados a Neiva, Huila, para la respectiva valoración médica.

La operación estuvo a cargo de la División de Aviación Asalto Aéreo, que logró extraer a los uniformados luego de dos días en el sector donde ocurrió el siniestro. El Ejército explicó que la evacuación se aplazó por las condiciones climáticas y las dificultades de acceso al terreno montañoso.

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El accidente ocurrió el 19 de octubre, cuando la aeronave UH-60 Black Hawk realizaba operaciones militares de abastecimiento de tropas y transporte de personal en el oriente del Cauca, en límites de los municipios de Inzá y Totoró.

El Ejército confirmó la evacuación de los soldados

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, informó sobre el rescate a través de sus redes sociales, donde también publicó un video y fotografías de la operación.

“13 soldados a salvo. Misión cumplida en Inzá, Cauca”, escribió el oficial. En su mensaje, señaló que la maniobra fue posible por la actuación de las tripulaciones y los rescatistas del Ejército en medio de las condiciones geográficas y meteorológicas de la zona.

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Los militares fueron extraídos del punto donde permanecían y trasladados inicialmente hacia Inzá. Desde allí continuaron su desplazamiento a Neiva.

Las imágenes difundidas por el comandante muestran parte de la evacuación aérea y la llegada de los soldados a un punto seguro, tras permanecer cerca de dos noches en el sector.

Un helicóptero militar aterriza en una zona montañosa rural del municipio de Inzá, Cauca, para la extracción de un grupo de uniformados. Las imágenes registran la aproximación de la aeronave, la posición de los efectivos en tierra y el abordaje del personal durante la maniobra operativa. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Las condiciones del terreno retrasaron la extracción aérea

Antes del rescate, el Ejército había rechazado las versiones sobre un supuesto abandono de los uniformados. La institución aseguró que los soldados del Batallón de Infantería Liviana N. 7, adscrito a la Brigada 29, permanecían bajo condiciones de seguridad y de acuerdo con los protocolos para este tipo de emergencias.

Según el comunicado militar, los 13 soldados profesionales estaban estables, pero el terreno de difícil acceso y las condiciones meteorológicas adversas habían limitado temporalmente el ingreso de aeronaves para realizar la extracción.

Durante su permanencia en el área, los uniformados cumplieron tareas de seguridad y custodia de la aeronave accidentada, mientras las Fuerzas Militares coordinaban el operativo de relevo y evacuación.

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, explicó a La FM que el accidente ocurrió en una zona de alta montaña y de acceso terrestre complejo. El mandatario sostuvo que la extracción por aire representaba la alternativa más viable para sacar a los soldados.

Trujillo también indicó que las autoridades mantuvieron un cerco de seguridad en el sector por la presencia de disidencias de las Farc.

El Ejército Nacional indicó que las dificultades para llegar al área son temporales y que mantiene las coordinaciones para realizar la extracción sin exponerlos a riesgos adicionales - crédito @Ejercito_Div3/X
El Ejército Nacional indicó que las dificultades para llegar al área eran temporales y que mantenían las coordinaciones para realizar la extracción sin exponerlos a riesgos adicionales - crédito @Ejercito_Div3/X

Seis militares heridos ya habían sido trasladados a centros médicos

Los soldados que presentaban lesiones de mayor gravedad fueron evacuados antes de la operación que permitió sacar a los 13 uniformados que seguían en el lugar del accidente.

Dos militares fueron trasladados al Hospital Militar Central, en Bogotá, donde permanecen bajo observación por fracturas. Otros cuatro uniformados fueron llevados a centros asistenciales de Popayán.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que desplegó desde Catam dos aeronaves ambulancia King-350 para apoyar la atención y traslado de los militares heridos tras el siniestro.

De acuerdo con el reporte inicial de la División de Aviación Asalto Aéreo, en el helicóptero viajaban cuatro integrantes de la tripulación y 15 soldados del Batallón de Infantería N. 7 General José Hilario López, de la Vigésima Novena Brigada.

La institución informó entonces que todos los ocupantes estaban con vida y que algunos requerían valoración por parte del personal de sanidad.

La División de Aviación Asalto Aéreo realizó la extracción de los militares en una zona de difícil acceso en Inzá, Cauca. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
La División de Aviación Asalto Aéreo realizó la extracción de los militares en una zona de difícil acceso en Inzá, Cauca. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Investigan las causas del accidente del Black Hawk 2175

Con la evacuación de los soldados que permanecían en el área rural de Inzá, continúan las actuaciones para establecer las causas del accidente del helicóptero Black Hawk 2175.

Según conoció La FM, la aeronave sería destruida con explosivos una vez concluyan las investigaciones técnicas y los procedimientos correspondientes en el lugar del siniestro.

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Inzá, Caucahelicóptero Black Hawkrescate de soldadosaccidente aéreoColombia-Noticias

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