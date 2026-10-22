Colombia

Reforma pensional: Cámara pidió 30 días más a la Corte Constitucional para corregir el trámite de la ley

La Mesa Directiva argumentó que la coincidencia con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y las exigencias de publicidad, deliberación y votación justifican una extensión excepcional del plazo, que vence el 30 de octubre

La Corte Constitucional ordenó subsanar el trámite de apartes específicos de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024. - crédito Visuales IA
La Corte Constitucional ordenó subsanar el trámite de apartes específicos de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024. - crédito Visuales IA
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La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes solicitó ampliar el plazo para corregir el procedimiento legislativo de apartes específicos de la Ley 2381 de 2024, tras la Sentencia C-264 de 2026.

La petición, firmada el 21 de octubre de 2026, plantea que el término inicial para cumplir la orden judicial vence el 30 de octubre y que se requiere más tiempo para garantizar las etapas de deliberación, publicidad y votación.

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La Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una ampliación excepcional de 30 días hábiles para cumplir la orden de subsanar el trámite legislativo de varias disposiciones de la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional.

La petición fue presentada por la Mesa Directiva de la corporación ante la Sala Plena de la Corte, dentro del expediente D-15989, relacionado con la Sentencia C-264 de 2026, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.

El documento fue suscrito por el presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil Cubillos; el primer vicepresidente, Simón Molina Gómez; y el segundo vicepresidente, Erick Adrián Velasco Burbano.

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El plazo inicial vence el 30 de octubre

Según la solicitud, la notificación de la sentencia se produjo con la desfijación del Edicto 078, el 17 de septiembre de 2026. La Mesa Directiva señaló que el término de 30 días hábiles dispuesto inicialmente por la Corte se cuenta entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre.

La Cámara pidió que la extensión opere una sola vez y por otros 30 días hábiles, a partir del vencimiento del plazo inicial. También solicitó que se ajuste el término para rendir el informe y entregar las actas y demás documentos relacionados con el trámite de subsanación.

La corporación sostuvo que el pedido no busca modificar el contenido de la sentencia, ni ampliar los asuntos que fueron devueltos para discusión. La solicitud se concentra en el tiempo disponible para cumplir las actuaciones ordenadas por la Corte.

Calendario de mesa en color azul y blanco mostrando octubre de 2026 sobre una mesa de madera con un bolígrafo y una maceta.
El plazo inicial para corregir el trámite de la reforma pensional vence el 30 de octubre de 2026. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara citó la discusión del Presupuesto General de la Nación

La Mesa Directiva argumentó que el periodo otorgado para subsanar el trámite coincidió con el debate y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, proceso sujeto a un calendario constitucional y orgánico.

En el escrito, la Cámara afirmó que esa coincidencia obligó a atender de forma paralela la discusión presupuestal y la preparación del procedimiento requerido para corregir los aspectos identificados en la sentencia.

La solicitud señala que la subsanación exige garantizar las reglas de convocatoria, publicidad, anuncio, deliberación, votación y conexidad temática. También indica que los representantes deben contar con tiempo para conocer y estudiar las proposiciones que serán discutidas.

La Mesa Directiva señaló que la actual composición de la Cámara es distinta de la que participó en el trámite original de las disposiciones devueltas por la Corte Constitucional.

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
La Cámara señaló que el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 coincidió con el proceso de subsanación de la reforma pensional. - crédito Colprensa

Los apartes de la reforma pensional que deben ser subsanados

La Sentencia C-264 de 2026 devolvió a la Cámara determinados contenidos de la Ley 2381 de 2024. Entre ellos están el inciso cuarto del artículo 11, una proposición aditiva relacionada con el artículo 14 y el literal k) del artículo 19.

También fueron incluidos el parágrafo transitorio del artículo 23, el artículo 36, el inciso segundo del artículo 63 y una propuesta de adición vinculada con esa disposición.

La lista contempla, además, el numeral quinto del artículo 84, el inciso primero del artículo 92, el artículo 93 y una proposición para incluir un artículo nuevo.

La Cámara precisó que no se trata de repetir la votación de toda la reforma pensional. El trámite se limita a los contenidos identificados por la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la sentencia.

La petición busca reorganizar el trámite parlamentario

La Mesa Directiva indicó que el tiempo adicional permitiría organizar las actuaciones requeridas para cumplir la orden judicial. Entre ellas mencionó la identificación y comunicación de las proposiciones objeto de devolución, la preparación de documentos para su estudio y la convocatoria de las sesiones.

El escrito también hace referencia a la formulación de anuncios previos, la discusión de los asuntos que tengan solicitudes de separación procedentes, las votaciones y la consolidación de los soportes necesarios para el informe posterior.

La Cámara pidió que, en caso de concederse la ampliación, se mantengan íntegramente el objeto de la devolución, las restricciones materiales y de conexidad establecidas en la sentencia, así como las garantías de publicidad, participación, deliberación y votación.

La solicitud quedó presentada ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que deberá definir si concede el plazo adicional solicitado por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.

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