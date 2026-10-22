Así fue como Rodrigo Lara se enteró que no iba más como ministro del Interior por orden de Abelardo de la Espriella: estaba en plena sesión del Congreso

El hoy exfuncionario del Gobierno fue comunicado de su salida cuando se encontraba en la discusión del primer debate del proyecto de Ley de sometimiento a la justicia - crédito Canal Congreso

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó en la noche del miércoles 21 de octubre la salida de Rodrigo Lara Restrepo al frente del Ministerio del Interior, en una determinación que desató el primer gran remezón en el gabinete tras apenas dos meses y 15 días de gestión. Y que se confirmó tras caerse el Presupuesto General de la Nación para el año 2027.

La separación del funcionario, el primero que había sido nombrado por el jefe de Estado y que asumió sus funciones el 7 de agosto, modificó el tablero político mientras el Congreso tramitaba proyectos legislativos de alto impacto institucional. Justamente, su desvinculación se dio en medio de la discusión de la Ley de Sometimiento.

PUBLICIDAD

Una notificación por celular precipitó la retirada de Rodrigo Lara del debate legislativo

El dirigente desconocía por completo la resolución de su desvinculación cuando asistió a la sede parlamentaria. En el momento en que se produjo la determinación, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara discutían y aprobaban el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, iniciativa prioritarias en la agenda.

Cuando el reloj marcaba las 8:08 p. m., se registró el instante en que la escena dio un giro imprevisto. El titular de la Comisión Primera del Senado, Enrique Gómez, apreció con sorpresa cómo el ministro detuvo su atención en la pantalla de su teléfono celular y de inmediato empezó a guardar sus documentos personales en su maletín.

PUBLICIDAD

Una vez se enteró de su destitución como ministro del Interior, Rodrigo Lara se despidió del senador Enrique Gómez, en medio de la discusión del proyecto de ley de sometimiento - crédito Canal Congreso

Tras recibir la notificación cuando se encontraba en plena mesa directiva de la sesión, Lara tomó aire con un hondo respiro, se levantó del asiento, estrechó la mano de Gómez a modo de despedida y abandonó el salón en silencio, ante la mirada de los legisladores presentes. De esta forma finalizó su corto paso por la cartera del Interior.

Abelardo de la Espriella oficializó el relevo ministerial a través de un mensaje en X

La confirmación institucional ocurrió 36 minutos después de que el funcionario saliera del Capitolio Nacional. A las 8:44 p. m., el mandatario Abelardo de la Espriella publicó un pronunciamiento formal para ratificar el relevo y anunciar a los encargados de la política interna de su administración, lo que generó de inmediato una ola de reacciones.

PUBLICIDAD

En efecto, el presidente le nombró reemplazo. “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”.

A través de la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella le comunicó al país la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la misma declaración pública, el gobernante detalló la línea de mando transitoria del despacho, “Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera. Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos”, agregó.

El hundimiento del presupuesto nacional para 2027 precipitó la salida de Rodrigo Lara.

El factor central que precipitó el distanciamiento fue el fracaso legislativo del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027. La propuesta gubernamental se cayó a causa de un vicio de procedimiento, debido a que las plenarias de Senado y Cámara no votaron el informe de conciliación antes del término legal que venció el 20 de octubre.

PUBLICIDAD

Este traspié obligó al Ejecutivo a emitir el presupuesto por vía de decreto sobre el texto votado en primer debate, con lo que se excluyeron $17 billones destinados a los sectores de salud, defensa e inversiones en las regiones. Pese a que Lara garantizó los votos requeridos y el cuórum de las bancadas aliadas, De la Espriella le atribuyó el grave error.

Germán Miranda, el director nacional de Bomberos declarado insubsistente por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, se había posesionado ante el ministro del Interior, Rodrigo Lara; en uno de los reveses del hoy defenestrado ministro - crédito Ministerio del Interior

A esto se suma que, al interior del gabinete, surgieron cuestionamientos hacia Lara por mantener una distancia conceptual frente a los lineamientos ideológicos del proyecto presidencial de Abelardo de la Espriella. Incluso se habla de una fuerte molestia del exasesor de campaña y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez.

PUBLICIDAD

Desde el Gobierno se cuestionó la incorporación de personas cercana al petrismo, así como la designación de Germán Andrés Miranda en la Dirección de Bomberos, decisión que se debió anular tras señalamientos de corrupción. Además de la llegada del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Baquero como asesor.

Con la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado, antiguo procurador general y actual embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la administración buscaría un liderazgo de confrontación doctrinal, teniendo en cuenta la postura radical del exjefe del Ministerio Público, cercana hoy a lo que quiere el presidente.