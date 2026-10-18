Colombia

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Cali)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Cali)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Cali.

El clima para este sábado 18 de octubre en Cali alcanzará los 30.5 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21.1 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 73%, con una nubosidad del 94%, durante el día, además de una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Cali

Al encontrarse al norte del Valle de Cauca, la ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las noches hasta los 19 y 20 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Cali se caracteriza por tener lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)
Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en CaliClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Banco de Talentos del Gobierno: 145 colombianos ya fueron contratados y más de 70 hojas de vida siguen en revisión

El programa recibió más de 270.000 postulaciones y contempla nuevas convocatorias para cargos de control interno y oficinas de Procolombia en el exterior

Banco de Talentos del Gobierno: 145 colombianos ya fueron contratados y más de 70 hojas de vida siguen en revisión

Combates entre el ELN y disidencias de las Farc en el Catatumbo provocan desplazamientos y ataques con drones

Los enfrentamientos se reportaron en zonas rurales de Tibú y Sardinata, Norte de Santander. Habitantes de la vereda Corinto abandonaron el sector con banderas blancas y también fue incinerado un vehículo que transportaba corozo

Combates entre el ELN y disidencias de las Farc en el Catatumbo provocan desplazamientos y ataques con drones

Maestros de Antioquia denuncian suspensión de servicios de salud y ASDEM advierte posible paro indefinido

ADIDA denunció cancelaciones de citas, interrupciones de tratamientos y dificultades en la entrega de medicamentos para los afiliados al FOMAG. Además, informó que los pacientes oncológicos serán atendidos por Sumimedical desde el 19 de octubre

Maestros de Antioquia denuncian suspensión de servicios de salud y ASDEM advierte posible paro indefinido

Heráclito Landinez cuestionó la ley de sometimiento de Abelardo de La Espriella por rebajas de penas y beneficios judiciales

El representante también expresó reparos al Estatuto Antiterrorista por las facultades que tendría el Gobierno para elaborar listas de personas y organizaciones consideradas terroristas, y advirtió sobre sus posibles efectos para sectores de oposición

Heráclito Landinez cuestionó la ley de sometimiento de Abelardo de La Espriella por rebajas de penas y beneficios judiciales

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 17 de octubre

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 17 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Incertidumbre en la gira europea de Karol G: entre especulaciones y fechas canceladas, la verdad del anuncio que circula en redes sociales

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Deportes

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”