Banco de Talentos del Gobierno: 145 colombianos ya fueron contratados y más de 70 hojas de vida siguen en revisión

Abelardo de la Espriella anunció que presentará un nuevo balance de las contrataciones realizadas a través del Banco de Talentos. - crédito Visuales IA

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El Banco de Talentos del Gobierno nacional registra 145 personas contratadas en distintas entidades estatales, mientras más de 70 hojas de vida continúan en revisión para determinar si cumplen con los requisitos de las vacantes disponibles. La estrategia, que recibió más de 270.000 postulaciones, busca incorporar perfiles técnicos y profesionales a la administración pública.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el Gobierno adelanta una nueva revisión de los candidatos y prevé mantener la iniciativa, al menos, hasta diciembre de 2026. En las próximas semanas, el presidente Abelardo de la Espriella presentará un nuevo balance sobre las contrataciones realizadas mediante este mecanismo.

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El registro de nuevas solicitudes se encuentra cerrado temporalmente, mientras los funcionarios encargados evalúan los perfiles disponibles y las necesidades de personal de las entidades públicas.

¿En qué entidades fueron contratados los postulantes?

Según las cifras divulgadas por el presidente y recogidas por el medio, los 145 seleccionados se distribuyen entre varias dependencias del Gobierno nacional. El Ministerio de Agricultura concentra al menos 25 vinculaciones, seguido por la Presidencia de la República, con 22 personas.

La distribución reportada es la siguiente:

Ministerio de Agricultura: al menos 25 personas.

Presidencia de la República: 22 personas.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre): 15 personas.

Ministerio de Vivienda: 15 personas.

Ministerio del Interior: 12 personas.

Cancillería: 11 personas.

Ministerio de Defensa: 11 personas.

Los demás contratados estarían desempeñando funciones en entidades como los ministerios de Justicia, Ciencia y Hacienda, además de Prosperidad Social.

De la Espriella ha defendido la estrategia como una alternativa para vincular ciudadanos por sus capacidades profesionales y no por sus relaciones políticas.

“Hombres y mujeres que están llegando a ministerios y entidades del Estado por lo que saben hacer, no por a quién conocen. Yo no conozco a ninguno de ellos. Y precisamente de eso se trata, de que el Estado deje de ser una bolsa de empleo para los amigos del poder y se convierta en un lugar para servir a los colombianos”, afirmó el mandatario, según la declaración recogida por el diario.

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Más de 70 perfiles permanecen en evaluación para determinar si cumplen con los requisitos de las vacantes estatales - credito VisualesIA

Más de 70 hojas de vida permanecen en revisión

El proceso de selección continúa con más de 70 hojas de vida en evaluación, cuyos perfiles deben ser analizados para establecer si se ajustan a los requisitos de las vacantes disponibles.

La plataforma recibió más de 270.000 postulaciones desde su apertura. Sin embargo, el Gobierno ordenó suspender temporalmente la recepción de nuevas solicitudes mientras avanza la revisión de los candidatos inscritos.

La iniciativa, denominada inicialmente Caza Talentos antes de la posesión presidencial, se formalizó jurídicamente el 28 de septiembre de 2026, cuando el Dapre suscribió un contrato por 773 millones de pesos con Magneto Empleos.

Esta empresa, en alianza con Marble Headhunter, coordina la recepción y selección de perfiles con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con el medio, el contrato contempla actividades para atraer candidatos y el programa tiene previsto continuar, al menos, hasta diciembre de este año. Por ahora, no se ha definido si la estrategia tendrá continuidad en 2027.

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El Gobierno busca candidatos para cargos de control interno

El Banco de Talentos también se utilizará para seleccionar personal para las jefaturas de control interno de las entidades estatales.

Según la información publicada, el presidente anunció una fase con 86 seleccionados que deberán presentar pruebas de conocimientos y aptitudes. En ese proceso, otras 29 personas ya habían sido contratadas previamente.

Estas convocatorias forman parte de las diferentes líneas de selección que el Ejecutivo adelanta mediante la plataforma para identificar profesionales que puedan ocupar cargos en la administración pública.

El Gobierno busca cubrir cerca de 15 cargos en sus oficinas en el exterior con colombianos que residan en esos países, para reducir costos de traslado. - crédito ProColombia

Procolombia abriría 15 posiciones en el exterior

Otra de las iniciativas anunciadas está relacionada con la contratación de colombianos que residen fuera del país para dirigir oficinas de Procolombia, entidad encargada de promover la imagen de Colombia en los mercados internacionales.

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De acuerdo con el medio, el Gobierno contempla abrir cerca de 15 posiciones en el exterior para personas que ya vivan en los países donde se encuentran las oficinas. El propósito es reducir los costos de traslado de funcionarios desde Colombia y aprovechar el conocimiento que los candidatos tienen de las condiciones locales.

“Son cerca de 15 posiciones en el exterior para dirigir estas oficinas. Esos cupos los voy a abrir al mérito con gente que se encuentre en esos países y así no se pague el viaje desde Colombia. Se necesitan personas que vivan en esos países para que conozcan las culturas, la realidad”, explicó De la Espriella.

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La convocatoria coincide con una reestructuración de Procolombia que contempla la fusión de algunas oficinas con consulados. El Gobierno también busca identificar perfiles con conexiones empresariales y conocimiento de los mercados internacionales para contribuir a sus objetivos de financiación extranjera.

La entidad se vinculó, además, a la estrategia Misión Crecer, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Según la información publicada, el Ejecutivo busca atraer recursos internacionales para atender las necesidades fiscales y financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El proyecto radicado en el Congreso busca facultar al presidente para eliminar, fusionar o modificar ministerios. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Banco de Talentos y los cambios en la estructura estatal

La iniciativa se desarrolla mientras el Gobierno plantea medidas para reducir el gasto público y modificar la estructura administrativa. Durante la campaña presidencial, De la Espriella propuso disminuir la burocracia y, desde el Ministerio de Hacienda, se ha planteado estudiar la posibilidad de eliminar alrededor de cinco ministerios.

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En el Congreso, los representantes Julia Correa y Juan Caicedo, del Centro Democrático, radicaron un proyecto que busca otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para eliminar, fusionar o modificar ministerios.

Por otra parte, el Ejecutivo espera que la finalización de algunos contratos vigentes, prevista para el 31 de diciembre, permita avanzar en nuevas vinculaciones mediante el Banco de Talentos.

De acuerdo con el reporte del diario, las cifras de Función Pública indican que Colombia cuenta con aproximadamente 1,4 millones de cargos públicos, de los cuales 957.000 corresponden a la Rama Ejecutiva.

El Gobierno prevé presentar en las próximas semanas un nuevo balance de las contrataciones realizadas mediante el programa, cuyo funcionamiento está previsto, por ahora, hasta diciembre de 2026.

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