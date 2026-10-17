Gobierno de Abelardo de la Espriella entregó un nuevo balance de cargos seleccionados a través el Banco de Talentos: "Solo bastó su hoja de vida"

El vocero presidencial indicó que al menos 145 colombianos, seleccionados a través de esta plataforma, ya trabajan en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @infopresidencia/X

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El Banco de Talentos, una plataforma digital creada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para el reclutamiento y selección de personal en el sector público, empezó a entregar resultados. El vocero del Ejecutivo, Miller Soto, dio en la mañana de sábado 17 de octubre un nuevo balance de la escogencia por mérito, en pro de unirse a la administración en curso.

De acuerdo con Soto, al menos 145 profesionales que postularon su hoja de vida en esta herramienta se han sumado a entidades del Gobierno nacional y hay en curso 132 procesos más para cargos de control interno. Con ello, la estrategia estaría cumpliendo su propósito: de permitir que ciudadanos del común puedan brindar sus capacidades al funcionamiento estatal.

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Entre ellos se destaca el caso de la ministra de Ciencias, Claudia Benavides Salazar, que asumió el cargo el 7 de agosto luego de haber inscrito su hoja de vida en esta plataforma y de, posteriormente, verse en entrevista con De la Espriella, que la avaló para la cartera. Esta fue la primera incorporación proveniente del Banco de Talentos promovido por el Gobierno.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó en su momento que al menos 260.000 colombianos se habían inscrito en el Banco de Talentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El Estado ya no le pertenece a los dueños de los votos, le pertenece a todo el país”, afirmó el vocero, que defendió el esquema como un cambio en los criterios de acceso al servicio público. Con ello, enfatizó que las personas incorporadas a la administración nacional llegaron por la evaluación de sus hojas de vida y no por recomendaciones partidistas.

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Los nuevos funcionarios ingresaron a los ministerios de Agricultura, Defensa y Vivienda, además de la Presidencia de la República. “Solo bastó su hoja de vida”, dijo al referirse a las vinculaciones ya efectuadas mediante el mecanismo oficial, impulsado con el respaldo de la compañía Magneto Empleos, que cuenta con amplia experiencia en la materia.

El Gobierno trasladó el foco hacia los concursos públicos

Según Soto, el Banco de Talentos se ha convertido en una vía para reemplazar prácticas de distribución de cargos vinculadas a intereses electorales; en un modelo incluye procesos de selección en distintas áreas del Estado. De esta forma, se apunta a terminar con la utilización de los puestos públicos como compensación por respaldos políticos en elecciones.

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La ministra de Ciencias Claudia Benavides fue seleccionada a través del Banco de Talentos - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La época en que el Estado era un botín para pagar favores, cuadrar la rosca o acomodar activistas, se acabó”, aserveró Soto. En su pronunciamiento, el vocero presidencial también hizo énfasis de cómo este mecanismo respondió al reclamo historico de ciudadanos que habían quedado excluidos de las instituciones pese a contar con preparación profesional.

“Durante años los colombianos vimos cómo las entidades públicas se llenaban de recomendados que no tenían ni la preparación ni las ganas de servir”, expresó. La estrategia oficial plantea que el mérito debe definir el ingreso y la permanencia a las entidades estatales, como parte de una transformación estructural en las dependencias del Ejecutivo.

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Las áreas que vigilan los recursos públicos tendrán 132 procesos de selección

Uno de los anuncios se concentra en las jefaturas de control interno: el Gobierno abrió 132 vacantes por concurso para esos puestos, que tienen responsabilidades de supervisión dentro de las entidades públicas. Soto afirmó que la decisión pretende impedir que los que revisan el uso de los recursos dependan de compromisos políticos previamente establecidos.

El Gobierno espera vincular a más profesionales a su planta, que sean seleccionados a través del Banco de Talentos - crédito REUTERS

“Quienes vigilan la plata de nuestros impuestos no pueden ser cuotas de bolsillo puestas ahí para tapar chanchullos”, declaró Soto. Según el vocero, De la Espriella no conoce a los aspirantes seleccionados para esas posiciones, lo que garantiza que los responsables de control interno deberán responder al interés ciudadano y no a la administración de turno.

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En consecuencia, el concurso para esos cargos permitirá una vigilancia transparente e imparcial sobre los recursos públicos; aunque falta por establecerse el cronograma y las condiciones de cada una de las convocatorias. “El presidente decidió que quienes vigilan la plata de nuestros impuestos no pueden ser cuotas de bolsillo”, insistió Soto.

Esquema de selecciòn se priorizará en el Bienestar Familiar y en ProColombia

La política de selección del Estasdo también se aplicará a los puestos de dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). El Gobierno indicó que esas posiciones serán definidas a través de filtros de evaluación estrictos que garanticen plena idoneidad en las vacantes que serán ocupadas de cara al cuatrienio que avanza.

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En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se priorizará la escogencia de perfiles para la ocupación de cargos - crédito Icbf

Soto sostuvo que esa área requiere un criterio especial por su relación con la atención de la niñez. “Ningún director regional llegará a manejar el futuro de la niñez a través de favores políticos”, reiteró el vocero, aunque detalló cuántos puestos estarán disponibles ni la fecha de apertura de esas convocatorias, que generarían especial interés en el presidente De la Espriella.

La iniciativa contempla, además, cerca de 15 posiciones directivas de ProColombia en otros países. El Ejecutivo busca que esos cargos puedan ser ocupados por colombianos que ya residan en los destinos donde desarrollarán sus labores; una fórmula permitirá aprovechar la experiencia de connacionales familiarizados con el entorno local y con ello reducir costos.

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Soto indicó que los futuros directivos deberán atraer inversionistas y oportunidades comerciales desde los países donde residan. “El Estado se ahorra los millonarios costos de traslados y se aprovecha el talento de nuestra gente”, aseguró el vocero presidencial, que expuso de esta forma los planes futuros con el mencionado banco de talentos.

Se espera conocer un nuevo reporte de cuántos puestos del Estado han sido ocupados por profesionales seleccionados por el Banco de Talentos - crédito suministrada a Infobae Colombia

El Gobierno fijó una advertencia sobre el desempeño de los funcionarios

El balance incluyó una posición sobre la continuidad de las personas que ingresen a la administración, y ante esto Soto recordó que el Ejecutivo no tolerará casos de funcionarios que perciban ingresos sin cumplir sus responsabilidades. “La instrucción del presidente es que el que llegue a cobrar sin trabajar, simplemente se va”, expresó el vocero de Gobierno.

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También señaló que la misma decisión se aplicará a quienes utilicen su puesto para favorecer a familiares. “El que llegue a recomendar al pariente, simplemente se va”, añadió el funcionario, en el sentido de que la administración pública debe recuperar su condición de honor y de responsabilidad frente a los ciudadanos, con la correcta escogencia de perfiles.