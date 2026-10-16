Colombia

Aplazaron audiencia clave de alias Araña en Estados Unidos: esta es la nueva fecha tras solicitud conjunta de la Fiscalía y la defensa

La jueza federal Marilyn L. Huff aceptó la petición y ordenó excluir el periodo del aplazamiento del conteo de los términos procesales

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos
La diligencia prevista para diciembre corresponde a la audiencia de fijación del juicio y discusión de mociones, una etapa del procedimiento judicial que enfrenta el colombiano en Estados Unidos - crédito Ministerio de Defensa
Guardar

La audiencia judicial de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña y señalado como uno de los jefes de los Comandos de Frontera, fue aplazada por decisión de una corte federal del Distrito Sur de California, Estados Unidos.

La diligencia, prevista inicialmente para el viernes 16 de octubre de 2026, se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con la orden emitida por el tribunal estadounidense.

PUBLICIDAD

La reprogramación se produjo después de que la Fiscalía norteamericana y la defensa del procesado presentaran una solicitud conjunta para disponer de más tiempo en el desarrollo del caso. La decisión fue formalizada mediante una orden firmada el 15 de octubre de 2026 por la jueza federal Marilyn L. Huff, quien aceptó los argumentos expuestos por ambas partes.

El caso contra Rojas está relacionado con presuntas actividades de narcotráfico y organización criminal. Las autoridades estadounidenses lo requieren por hechos que, según la información suministrada, habrían ocurrido desde 2017 en Colombia, Ecuador y otros lugares.

Más tiempo para preparar el caso

La jueza federal Marilyn L. Huff aceptó la solicitud y formalizó el aplazamiento mediante una orden firmada el 15 de octubre de 2026 - crédito X
La jueza federal Marilyn L. Huff aceptó la solicitud y formalizó el aplazamiento mediante una orden firmada el 15 de octubre de 2026 - crédito X

Según el documento judicial, las partes solicitaron modificar la fecha de la audiencia debido a la complejidad del proceso y a la necesidad de contar con un plazo adicional para examinar las pruebas y preparar adecuadamente sus argumentos ante el tribunal.

PUBLICIDAD

La orden establece que el 7 de diciembre de 2026 se realizará la audiencia de fijación del juicio y discusión de mociones. Esta diligencia hace parte de las actuaciones necesarias para avanzar en el procedimiento judicial que enfrenta el colombiano en Estados Unidos.

Además de modificar el calendario, la autoridad judicial dispuso excluir del conteo de los términos procesales el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 7 de diciembre de este año, conforme a las disposiciones estadounidenses relacionadas con los juicios rápidos.

La extradición de alias Araña a Estados Unidos

Alias Araña fue extraditado a Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026, tras un operativo coordinado por autoridades colombianas y organismos estadounidenses - crédito @vanguardiacom/X

Geovany Andrés Rojas fue extraditado a Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026, en cumplimiento de un requerimiento judicial relacionado con presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal. El traslado se efectuó después de un operativo coordinado por autoridades colombianas y organismos estadounidenses.

El procedimiento comenzó durante la madrugada, con la salida del detenido de la cárcel La Picota, en Bogotá. Posteriormente, fue trasladado hacia la base militar de Catam, desde donde continuó el recorrido bajo custodia de las autoridades. El operativo contó con la participación de unidades de la Policía Nacional, la Dijín y la Interpol.

Según la información suministrada, el traslado incluyó una escala en Barranquilla antes de que Rojas continuara su viaje en una aeronave de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El extraditado llegó a San Diego, California, acompañado por agentes de la DEA y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Durante el anuncio del procedimiento, el administrador de la DEA, Terry Cole, destacó la cooperación entre ambos países para llevar a cabo la extradición. “La extradición de hoy demuestra lo que Estados Unidos y Colombia pueden lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales que trafican con drogas letales, corrompen instituciones y amenazan a nuestras comunidades”, afirmó.

Cole también señaló: “Su extradición demuestra que las fronteras, la influencia criminal y los intentos de ocultar actividades ilegales no impedirán que la DEA y nuestros socios lleven ante la justicia a los principales traficantes transnacionales”.

Los procesos judiciales que enfrenta en Colombia

Captura de alias Araña - crédito CTI
La captura de Rojas se produjo el 13 de febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, mientras participaba en actividades relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno colombiano y estructuras armadas. Para ese momento, tenía la condición de gestor de paz - crédito CTI

Alias Araña, quien fue identificado por las autoridades como presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, también enfrenta señalamientos relacionados con homicidios cometidos en el departamento de Caquetá. En septiembre de 2026, la Fiscalía le imputó su presunta participación en 16 asesinatos ocurridos entre 2020 y 2024 en distintos municipios de esa región.

Entre los hechos investigados figuran los homicidios de María Isabel Ramos Álzate, líder social asesinada en diciembre de 2023 en Solita, y de Jorge Riaño Ramos, firmante del Acuerdo de Paz asesinado en noviembre de 2020 en una zona rural de Florencia. Por estos casos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Rojas no aceptó los cargos formulados en su contra.

Su captura se produjo el 13 de febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, mientras participaba en actividades relacionadas con los diálogos que el Gobierno colombiano adelantaba con estructuras armadas. Para ese momento, tenía la condición de gestor de paz, otorgada en el marco de los acercamientos con esos grupos.

Las autoridades también han señalado que los Comandos de Frontera consolidaron su presencia en zonas de Putumayo y Caquetá y desarrollaron actividades vinculadas con el tráfico de cocaína y el control de rutas hacia Ecuador. Mientras avanzan las actuaciones relacionadas con estos señalamientos en Colombia, el proceso judicial en Estados Unidos continuará conforme al calendario establecido por la corte federal.

Temas Relacionados

Alias ArañaGeovany Andrés RojasAudiencia judicialExtradición a Estados UnidosNarcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El equipo “Azucarero” tendrá su primer reto en el torneo más importante a nivel femenino del continente ante el cuadro paraguayo

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El volante venía siendo determinante para el entrenador Lucas González en Liga BetPlay y Copa Colombia, pero se quedó afuera de la lista de convocados que viajarán a Tunja

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de octubre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de octubre

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de octubre

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de octubre

Nelson Alarcón es el nuevo presidente de la CUT: el dirigente sindical estará al frente de negociaciones clave con el Gobierno y gremios sobre salario mínimo

El docente boyacense reemplazará a Fabio Arias en la dirección de la organización, que representa a cerca de 500.000 trabajadores

Nelson Alarcón es el nuevo presidente de la CUT: el dirigente sindical estará al frente de negociaciones clave con el Gobierno y gremios sobre salario mínimo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán en imponente catedral de Colombia: el artistas dio detalles sobre la luna de miel

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

Aura Cristina Geithner explicó en qué invierte lo que gana en OnlyFans: “He levantado una empresa”

Margarita Rosa de Francisco respondió a las críticas por someterse a una cirugía facial: “Hay muchas maneras de negarse a envejecer”

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa