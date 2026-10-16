Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

No peleen”, Robert Farah intervino tras el cruce entre Pautips y Tuto Patiño - crédito cortesía Canal RCN

Guardar

Paula Galindo, conocida como Pautips, y Tuto Patiño protagonizaron un desacuerdo durante un reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia, situación que llevó a Robert Farah a intervenir para detener la discusión. El cruce ocurrió después de que el equipo presentara su plato ante los jurados y surgieran diferencias sobre las instrucciones que se habían dado durante la preparación.

El reto emitido el jueves 15 de octubre exigía coordinación entre los integrantes de cada grupo. La consigna establecía que una persona debía asumir el rol de capitán y dirigir el trabajo desde una zona aislada, sin acceso visual a las estaciones de cocina. La única forma de comunicación era un micrófono mientras veia la imagen de la receta y se las comunicaba por medio de un parlante.

PUBLICIDAD

En el equipo integrado por Pautips, Tuto Patiño y Robert Farah, el actor quedó a cargo de transmitir las instrucciones. La creadora de contenido y el extenista debían seguirlas para preparar la receta y resolver los pasos técnicos de la prueba.

Pautips y Tuto Patiño discutieron tras presentar su plato en un reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia.

La dinámica avanzó sin mayores contratiempos durante buena parte del tiempo disponible. La tensión apareció al final, cuando el grupo tuvo que presentar la propuesta para la degustación y explicar el proceso que había seguido en la cocina.

Pautips cuestionó la claridad de las indicaciones del capitán

Al momento de hablar con los jueces, Pautips manifestó que varias de las instrucciones que habían recibido durante el reto no fueron suficientemente precisas. Según expresó, la falta de claridad generó dudas en momentos relevantes de la preparación y afectó algunos aspectos técnicos del plato.

PUBLICIDAD

“Yo le pregunté si usábamos levadura o polvo para hornear y me dijo que no”, aseguró Pautips ante los jurados como una de las instrucciones que le dio Tuto y asegurando que por eso no funcionó la receta.

Tuto Patiño respondió a los cuestionamientos y defendió su papel como capitán. El actor sostuvo su postura frente a la forma en que había dado las indicaciones desde el espacio aislado, lo que abrió una discusión breve sobre la responsabilidad de los errores.

“Cuando vi el plato, me sentí como achicopalado porque también hace parte de mi culpa porque yo era el que estaba viendo la foto”, dijo Tuto ante las cámaras del programa.

PUBLICIDAD

Pautips cuestionó la claridad de las instrucciones que recibió de Tuto Patiño durante la preparación - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El desacuerdo se centró en la comunicación entre el capitán y quienes ejecutaban la receta, una dificultad que estaba incorporada en la mecánica de la prueba. Sin la posibilidad de observar directamente el trabajo de sus compañeros, Patiño debía describir cada paso por micrófono y confiar en la interpretación de Pautips y Farah.

La conversación elevó su tono mientras el equipo esperaba el veredicto del jurado. Otros participantes siguieron el intercambio desde sus estaciones, en un momento que se destacó dentro de una jornada marcada por la presión de evitar una situación desfavorable en la competencia.

“¿Cómo que no te dije nada de la levadura?, yo te dije", aseguró Tuto, a lo que Pautips negó haber escuchado esa instrucción. “No me dijiste nada de la levadura, te lo juro”, aseguró la creadora de contenido.

PUBLICIDAD

Al final de la emisión se mostró que Tuto Patiño sí le había indicado a Pautips que la preparación llevaba levadura. Sin embargo, la situación habría obedecido a un problema de comunicación durante el reto. “Yo estaba segura de que esto llevaba levadura”, preguntó ella durante la prueba, a lo que el actor le respondió: “Por eso, ¿no le vas a poner?, muy poca, pero le pones".

Robert Farah pidió detener el cruce antes de la evaluación

Robert Farah intervino cuando advirtió que el intercambio podía extenderse. El extenista buscó llevar la atención nuevamente al resultado de la preparación y recordó que, pese a los desacuerdos, el plato había tenido aspectos positivos.

PUBLICIDAD

“No peleen, ya, estaba rico”, expresó Robert Farah, en un intento por bajar la tensión entre sus compañeros.

El comentario generó reacciones entre los demás concursantes, varios de los cuales también sugirieron que el equipo dejara atrás la discusión. La intervención de Farah permitió que el grupo retomara la conversación con los chefs evaluadores sin prolongar el conflicto.

Robert Farah consideró que discutir después del resultado no cambiaría lo ocurrido en la prueba - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

“Yo pienso que es inútil ya ponerse a pelear ahí, ya cada lo que salió, salió y cada quien dio su mejor prueba”, dijo Farah ante las cámaras del programa.

La propuesta recibió comentarios favorables por su sabor, aunque los jurados señalaron que no se trató de una ejecución perfecta. Durante la evaluación, destacaron elementos de la preparación, pero también hicieron observaciones sobre imprecisiones técnicas que podían corregirse.

PUBLICIDAD