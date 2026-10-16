Nuevos detalles de la historia de la mansión abandonada de Pablo Escobar que se demolerá en Medellín: fue su primera residencia familiar

El 13 de octubre de 2026 inició en Medellín la demolición de una casa vinculada a Pablo Escobar, usada para satanismo y consumo de drogas - créditos archivo Colprensa | Alcaldía de Medellín

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Una casa abandonada de 1.854 metros cuadrados en el barrio El Diamante, en El Poblado, comenzó a ser demolida por orden de la Alcaldía de Medellín.

El inmueble, que estuvo vinculado a Pablo Escobar, permaneció durante décadas como una estructura deteriorada y, según residentes y autoridades, se convirtió en un foco de inseguridad, consumo de drogas, narcoturismo y presuntos rituales de magia oscura.

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Una fuente consultada por Infobae Colombia reveló que la propiedad fue una de las primeras adquisiciones del jefe del cartel de Medellín. Según esta versión, el predio fue comprado en 1979 a nombre de Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar, y funcionó como la residencia principal de la familia hasta mediados de la década de 1980.

Los detalles sobre el antiguo uso de la vivienda contrastan con la imagen actual del lugar, que quedó abandonado luego de un atentado con explosivos y ahora será intervenido tras los conceptos favorables de las autoridades distritales.

Victoria Eugenia Henao y Pablo Emilio Escobar vivieron en la mansión de El Poblado que será demolida - crédito archivo Colprensa

La vivienda fue la primera residencia principal de la familia Escobar

De acuerdo con la información conocida por este medio, Escobar adquirió la propiedad cuando comenzaba a consolidar su fortuna.

El registro de compra habría quedado a nombre de Victoria Henao, aunque aún se buscan documentos relacionados con las transferencias y cambios de propiedad posteriores.

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La pareja vivió allí hasta 1985 o 1986, antes de trasladarse al edificio Mónaco, otra propiedad que hizo parte de la historia del capo. Ese inmueble fue demolido durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez y el terreno fue transformado en el Parque Inflexión.

La residencia de El Diamante era descrita como una mansión de grandes dimensiones. En su parqueadero habrían estado algunos de los primeros vehículos de colección de Escobar, mientras que en las habitaciones se guardaba parte de la colección artística adquirida por Victoria Henao durante los años 80.

Entre las piezas estuvieron en el lugar había obras de Fernando Botero.

En la mansión de Escobar hubo en su momento una lujosa colección de obras de arte, varias del maestro Fernando Botero - crédito EFE

La hermana de Victoria Henao habría vivido allí después de la mudanza al edificio Mónaco

Tras el traslado de Escobar y su familia al edificio Mónaco, el predio habría permanecido a nombre de Victoria Henao. La fuente señaló que una hermana de ella se instaló en la casa y permaneció allí hasta 1988 o 1989.

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Ese período coincidió con el aumento de la confrontación entre Escobar y Los Pepes, organización conformada por enemigos del narcotraficante, entre ellos integrantes asociados con el cartel de Cali y grupos paramilitares.

La casa de El Diamante fue una de las primeras propiedades vinculadas a Escobar que sufrió un atentado con explosivos.

La fuente relacionó ese ataque con la cercanía del inmueble a Montecasino, residencia que perteneció a los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, y que, de acuerdo con el mismo relato, continúa bajo control estatal.

Después de la explosión, familiares de Escobar recuperaron parte de los objetos que permanecían en la propiedad. El resto de la construcción habría quedado en estado de abandono durante más de tres décadas.

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Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño se aliaron con el cartel de Cali para conformar Los Pepes, y fueron quienes atentaron contra la mansión poniéndole una bomba - crédito Comisión de la Verdad / Colprensa

El predio quedó bajo administración de la SAE después de un proceso de extinción de dominio

La vivienda está ubicada en la intersección de la carrera 42 y la calle 16B Sur, en El Poblado. La Fiscalía General de la Nación inició en 2004 un proceso de extinción de dominio que incluyó el predio y otros bienes atribuidos a Escobar.

La decisión judicial quedó confirmada en 2020 y la propiedad pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Desde entonces, el lugar permaneció deshabitado por poco más de siete años. Vecinos del sector reportaron problemas de convivencia y alertaron sobre el uso de la casa para el consumo y la venta de drogas, el ingreso de visitantes interesados en la figura de Escobar y encuentros sexuales.

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La Secretaría de Seguridad de Medellín también recibió relatos sobre supuestos ritos de magia oscura en el inmueble. Un residente le dijo a El Colombiano que personas llegaban a la vivienda “a hacer ritos satánicos, o venían a consumir y a vender droga”.

La Alcaldía aseguró que la demolición busca evitar la apología al narcotráfico

La administración de Medellín contempla solicitar el predio a la nación para destinarlo a proyectos de infraestructura local - crédito Alcaldía Medellín

La intervención comenzó luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) emitió un concepto técnico favorable. La Inspección de Convivencia y Paz autorizó el desmonte y el Distrito adelantó los trámites requeridos ante la SAE.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que la demolición responde a las afectaciones que el inmueble generaba en el sector. “En Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia”, puntualizó.

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Villa Mejía agregó que la medida busca recuperar el espacio y evitar que la propiedad permanezca asociada con el pasado criminal de Escobar. “Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”, concluyó.

El futuro del terreno aún no ha sido definido. La propiedad continuará bajo administración de la SAE, aunque se evalúa la posibilidad de que pase a manos de la Alcaldía de Medellín para desarrollar un proyecto de infraestructura o un espacio de carácter cultural, similar al que reemplazó el edificio Mónaco.