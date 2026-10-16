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El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Luego de la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas porque aún no estaba lista la cancha, la Dimayor, Sencia, la Alcaldía de Bogotá y el club azul inspeccionaron la grama

El Campín
La cancha del estadio El Campín continúa en proceso de recuperación para la realización de partidos de fútbol - crédito Sencia
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El estadio El Campín, operado por Sencia, trata de pasar la página después del escándalo de la noche del 13 de octubre de 2026, cuando la Dimayor canceló y reprogramó el partido Millonarios vs. Once Caldas por mal estado de la cancha, que no alcanzó a quedar lista tras el proceso de recuperación luego del concierto del grupo surcoreano BTS.

Se conoció que la gramilla está lista para recibir el juego de Millonarios contra Jaguares, el sábado 17 de octubre, después de la revisión del gramado, que en los últimos tres días avanzó de gran manera para que la capa vegetal conectara con el suelo, que fue el principal problema en el anterior compromiso.

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Sencia empezó a ceder en su plan de conciertos. Prueba de ello fue la decisión de cambiar de sede la presentación del artista Fonseca, que esperaba cantar ante su público con la boletería completa. En medio de la polémica con El Campín, fue necesario trasladarla a un escenario con condiciones distintas.

Buenas noticias con El Campín

Después de la noche en la que se canceló el partido de los azules, Sencia fue blanco de muchas críticas y toda clase de problemas, uno de ellos fue perder el respaldo de la Alcaldía de Bogotá, que empezará proceso por posible incumplimiento debido al estado de la gramilla, además de que la Contraloría de Bogotá le puso el ojo al contrato.

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A través de un comunicado, el concesionario informó que “durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la cancha. Los parámetros de humedad registrados durante la jornada indican condiciones aptas para el desarrollo del partido, de acuerdo con las mediciones técnicas realizadas”.

El Campín
Este fue el comunicado de Sencia sobre el estado de la gramilla de El Campín, luego de los últimos días de trabajo - crédito Sencia

En el trabajo de inspección con Millonarios, la Dimayor y la Alcaldía de Bogotá, Sencia explicó que hay un 50% de humedad en el centro de la cancha, así como en los sectores oriental y occidental, mientras que la medición superficial en occidental es de 30%.

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