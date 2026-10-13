Petro la reacción de sobre muertes de cabecillas durante el gobierno de De la Espriella, tras discurso presidencial: “es un engaño”

Abelardo de la Espriella - Gustavo Petro | crédito AP / Presidencia

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El expresidente Gustavo Petro reaccionó al balance de seguridad presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que durante sus primeros dos meses de gobierno han sido afectados 33 cabecillas de organizaciones que calificó como narcoterroristas, y puso en duda la forma como se presentan los resultados de algunas operaciones militares.

“Este poco de nombres desconocidos que siempre la prensa dice que son cabecillas, ya me lo conozco. Es un engaño”, escribió Petro después del discurso presidencial.

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De la Espriella mencionó entre los resultados recientes las muertes de alias La Morocha, señalada como cabecilla política y financiera de la estructura Rodrigo Cadete; alias Lobo o Emanuel, identificado como cabecilla de la estructura 36; y alias Max Max, a quien presentó como principal explosivista de la estructura Jaime Martínez.

El mandatario también incluyó en su balance a alias Ruso o Alemán, del frente 28; alias Bonito, señalado como segundo cabecilla de Comandos de Frontera, y alias Águila, relacionado, según su intervención, con una subestructura de la Segunda Marquetalia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señala irregularidades en la inteligencia militar y la ejecución de bombardeos en un mensaje publicado en la red social X. (Vìa X)

Petro cuestionó información entregada a los presidentes

Petro afirmó que durante su Gobierno también recibió información sobre ubicaciones de cabecillas antes de ordenar operaciones militares, pero sostuvo que en numerosas ocasiones los principales objetivos lograban escapar.

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“Al presidente le dicen que van a caer cabecillas, pero no caen ni los cabecillas armados ni los capos, los más importantes”, manifestó.

El exmandatario aseguró que durante su administración ordenó 25 bombardeos buscando cabecillas y afirmó que ninguno de los principales objetivos murió en esas acciones.

“Encontraban las gafas, las mochilas, pero siempre me decían que hacía 25 segundos antes del bombardeo habían escapado”, señaló.

Petro también aseguró que durante esas operaciones pedía conocer la ubicación de niños, niñas y adolescentes para intentar evitar que fueran afectados y permitir que, en caso de ser encontrados, fueran entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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El expresidente planteó además una hipótesis sobre posibles filtraciones de información antes de los operativos. Según relató, inicialmente consideró que organismos involucrados en la coordinación de las operaciones podían estar infiltrados por el narcotráfico.

Posteriormente, dijo haber llegado a otra conclusión que, aclaró, aún debería comprobarse: que personas vinculadas con agencias extranjeras que entregaban información al Ejército también podrían haber advertido a los cabecillas antes de los bombardeos.

Se trata de una afirmación de Petro que no está acompañada en el material suministrado de pruebas o confirmaciones independientes.

“Engañan al presidente, se inventan nombres de cabecillas sobre los muertos, que pueden ser niños o civiles, y dejan al presidente como un zapato viejo”, agregó.

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De la Espriella también presentó cifras contra el narcotráfico

Durante su discurso, De la Espriella aseguró que el Gobierno también ha aumentado las acciones contra las economías ilegales.

De la Espriella informó que 145 profesionales ya se posesionaron en entidades públicas mediante el banco de talentos - crédito @infopresidencia/X

El presidente reportó la incautación de 125.182 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de 125 toneladas.

“Estamos dándole al narcotráfico más duro que nunca”, afirmó al presentar el balance.

Según las cifras mencionadas por el mandatario, también se han incautado 60.101 kilogramos de marihuana, 14.607 kilogramos de pasta y base de coca y 1.092 kilogramos de heroína.

De la Espriella agregó que 679 infraestructuras utilizadas para producir narcóticos han sido destruidas o inhabilitadas durante su administración.

Petro, sin embargo, concentró su reacción en el componente relacionado con las muertes de presuntos cabecillas y cuestionó que los resultados operacionales sean presentados automáticamente como golpes a los máximos responsables de las organizaciones armadas.

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El cruce deja dos versiones contrapuestas: mientras De la Espriella presenta las operaciones como parte de una ofensiva contra las estructuras narcoterroristas, Petro advierte, a partir de su experiencia como presidente, que la identificación de los muertos y la información previa sobre los objetivos debería ser verificada con mayor rigor.