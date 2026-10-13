Colombia

Gobierno De la Espriella radicó ley de sometimiento: así busca llevar a los grupos armados ante la justicia

La iniciativa, presentada por los ministros Iván Cancino y Rodrigo Lara, tendrá mensaje de urgencia y será estudiada conjuntamente por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. El Ejecutivo prepara además un estatuto antiterrorista

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca avanzar en su política de seguridad con una ley de sometimiento y un estatuto antiterrorista - crédito @MinInterior/X
El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca avanzar en su política de seguridad con una ley de sometimiento y un estatuto antiterrorista - crédito @MinInterior/X
Guardar

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó este martes 13 de octubre de 2026 ante el Congreso un proyecto de ley para establecer las condiciones jurídicas bajo las cuales los grupos armados organizados podrán someterse a la justicia.

La iniciativa fue radicada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, y constituye una de las principales apuestas de la administración en materia de seguridad. La propuesta busca establecer una ruta legal para facilitar el sometimiento de estructuras criminales, con el objetivo de contribuir al restablecimiento del orden público, proteger a la población civil y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó el proyecto de ley que establece una ruta jurídica para el sometimiento de grupos armados organizados -crédito @MinInterior/X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó el proyecto de ley que establece una ruta jurídica para el sometimiento de grupos armados organizados -crédito @MinInterior/X

Durante la presentación, Lara explicó que el proyecto pretende ofrecer herramientas jurídicas para que las organizaciones criminales puedan acogerse a la justicia, sin otorgarles reconocimiento político. “El proyecto de ley de acogimiento, que ha sido presentado por los dos ministerios, busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras el sometimiento a la ley”, afirmó el ministro del Interior.

El funcionario agregó que la iniciativa combina la postura del Gobierno frente al orden público con la posibilidad de establecer mecanismos legales para que los grupos armados respondan ante la justicia.

El proyecto tendrá mensaje de urgencia

La iniciativa cuenta con 22 artículos distribuidos en 17 páginas y tendrá mensaje de urgencia, por lo que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara deberán estudiarla conjuntamente. Además, el Gobierno busca que tenga prioridad durante su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.

PUBLICIDAD

Iván Cancino, ministro de Justicia, participó en la radicación de la iniciativa, que contempla mecanismos para investigar y judicializar a estructuras armadas ilegales - crédito @MinInterior/X
Iván Cancino, ministro de Justicia, participó en la radicación de la iniciativa, que contempla mecanismos para investigar y judicializar a estructuras armadas ilegales - crédito @MinInterior/X

El proyecto contempla prorrogar la Ley 418 de 1997, que sirvió como fundamento jurídico para distintas políticas de paz, incluida la estrategia de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, aunque con modificaciones para ajustarla al nuevo enfoque de seguridad.

La propuesta establece una ruta jurídica en la que tendrán responsabilidades el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Entre sus disposiciones contempla la creación de una unidad especializada para investigar y judicializar a los actores armados ilegales que se sometan a la Constitución y la ley.

Esta iniciativa es una de las dos principales propuestas de seguridad anunciadas por el Gobierno De la Espriella. La segunda es el estatuto antiterrorista, cuya radicación en el Congreso se espera entre el jueves 15 de octubre de esta semana y el martes o miércoles de la próxima. Desde el Ejecutivo describen ambos proyectos como dos componentes complementarios de su estrategia: la ley de sometimiento representa la “zanahoria”, mientras que el estatuto antiterrorista sería el “garrote”.

Rebajas de penas y beneficios para quienes se sometan a la justicia

El proyecto de ley contempla rebajas de hasta el 50% de la pena acumulada para los integrantes de organizaciones armadas ilegales que se sometan a la justicia. El beneficio dependerá de sus aportes al desmantelamiento de las estructuras criminales, la verdad y la reparación de las víctimas. Para los cabecillas, la reducción máxima será del 30% y las condenas no podrán ser inferiores a diez años.

El articulado propone que las penas puedan cumplirse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas y cárceles productivas. Como regla general, la libertad condicional se concedería tras cumplir las cuatro quintas partes de la condena, con el aval de las víctimas.

El proyecto de ley establece beneficios diferenciados según el papel de cada integrante dentro de las organizaciones criminales y su contribución a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las estructuras ilegales -crédito Europa Press
El proyecto de ley establece beneficios diferenciados según el papel de cada integrante dentro de las organizaciones criminales y su contribución a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las estructuras ilegales -crédito Europa Press

No obstante, quienes colaboren en la búsqueda de personas desaparecidas podrían acceder a ese beneficio después de cumplir dos quintas partes de la pena, siempre que contribuyan efectivamente a la verdad, la reparación y el esclarecimiento de los nexos políticos de la organización y de las redes de corrupción que afecten a la administración pública y la justicia.

Suspensión de condenas y descuentos por trabajo

La iniciativa también contempla suspender la ejecución de ciertas penas un año después de su imposición para condenados que no sean cabecillas y hayan cometido únicamente delitos como concierto para delinquir, uso ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos de comunicación y porte ilegal de armas. Para acceder a la medida, deberán contribuir a la verdad.

La posibilidad se extendería a quienes sean condenados exclusivamente por lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes obtenidos mediante esas actividades ilegales. Además, el proyecto plantea descuentos de un día de condena por cada dos días de trabajo, cuando exista colaboración, y de un día por cada jornada dedicada a programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos o desminado.

Temas Relacionados

Ley de sometimientoGobierno De la EspriellaCongreso de ColombiaRodrigo LaraEstructuras criminalesBeneficios grupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Venezuela: se juega el segundo tiempo, siga aquí el último partido de la Tricolor femenina

La Amarilla juega su segundo y último partido de preparación ante Venezuela en el centro de entrenamiento construido por la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita

EN VIVO Colombia vs. Venezuela: se juega el segundo tiempo, siga aquí el último partido de la Tricolor femenina

Fecode acusó al Gobierno nacional de intentar “frenar” la protesta docente en Colombia: pidió explicaciones al Ejecutivo

La organización solicitó garantías para ejercer ‘libertades colectivas’ y pidió descartar castigos laborales por participar en las manifestaciones previstas para el miércoles 14 de octubre en distintas regiones del país

Fecode acusó al Gobierno nacional de intentar “frenar” la protesta docente en Colombia: pidió explicaciones al Ejecutivo

Denuncian que un francotirador habría disparado contra policías en Ragonvalia, Norte de Santander: así quedó registrado el violento acto

Las autoridades departamentales informaron que los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando fueron atacados con un proyectil

Denuncian que un francotirador habría disparado contra policías en Ragonvalia, Norte de Santander: así quedó registrado el violento acto

Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho

Jaguares, Deportivo Pereira y Pasto podrían terminar en las últimas tres casillas de la clasificación, según esa medición que recopiló el rendimiento en los partidos que ha jugado cada equipo

Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

La esposa del cantante samario comentó en una publicación que hizo la actriz, en la que comparó las posiciones políticas atribuidas a las figuras públicas, y su reacción se viralizó

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Venezuela: se juega el segundo tiempo, siga aquí el último partido de la Tricolor femenina

EN VIVO Colombia vs. Venezuela: se juega el segundo tiempo, siga aquí el último partido de la Tricolor femenina

Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho

Yerry Mina se defendió de las críticas del DT Luciano Spalletti sobre su estilo de juego: “No soy antideportivo”

Bayern Múnich se volvió a complicar, pese al gol de Luis Díaz: empató por 3-3 ante el Viking por la Champions

Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich: así fue su anotación en la Champions ante el Viking