Video de presuntos disidentes patrullando zonas rurales de Aipe, Huila, generó alarma en la comunidad

Un video atribuido al frente Ismael Ruiz muestra a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en comunidades rurales del norte del Huila - crédito Agrado Al Dia Noticias / Facebook

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Un video difundido en redes sociales encendió las alertas en el norte del Huila por la aparente presencia de integrantes de las disidencias de las Farc en zonas rurales de Aipe. Las imágenes muestran a varios hombres armados, con prendas similares a las de uso privativo de la fuerza pública, mientras caminan por calles y sectores habitados del centro poblado de Santa Rita y de la vereda La Unión.

El recorrido habría ocurrido el viernes 9 de octubre, según la información conocida por los pobladores y difundida en medios locales. En la grabación, los hombres aparecen a plena luz del día cerca de habitantes de la zona, incluso junto a menores de edad. El material fue divulgado con mensajes atribuidos al frente Ismael Ruiz, estructura que haría parte del Bloque Central Isaías Pardo.

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La situación generó preocupación entre los residentes de esas comunidades, que reclamaron una mayor presencia de la fuerza pública. Los pobladores aseguran que la circulación de hombres armados y la instalación de avisos con restricciones de movilidad afectaron la tranquilidad en un territorio que conecta sectores rurales de Aipe con zonas de Neiva y el sur del Tolima.

Un video difundido en redes sociales registró la presencia de hombres armados en el municipio de Aipe - crédito Captura de video Agrado Al Dia Noticias / Facebook

En el registro audiovisual, un presunto vocero del grupo armado dirige un mensaje a los habitantes de Santa Rita y otras veredas del norte del Huila. En la intervención menciona sectores como Fraga, Mesitas, Chapinero, San Luis, Gaitecito, Pradera, La Julia, El Roble y Galupa.

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El hombre sostiene que la estructura armada mantiene presencia en la zona y se dirige a los campesinos con un discurso político. “Estamos con ustedes. No están solos. No los hemos olvidado”, afirma el presunto integrante de las disidencias en la grabación.

La autenticidad del video y el alcance de la presencia anunciada no han sido confirmados oficialmente por las autoridades. Hasta el momento, tampoco se ha conocido un pronunciamiento que establezca si los hombres que aparecen en el material corresponden a una estructura específica de las disidencias de las Farc.

Las grabaciones incluyeron discursos atribuidos al frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo - crédito captura de video Agrado Al Dia Noticias / Facebook

Vallas con restricciones de tránsito aumentaron la preocupación de los pobladores

Además de los recorridos, habitantes de Santa Rita y La Unión denunciaron la instalación de vallas en las entradas de sus comunidades. En esos avisos, según la información entregada por los residentes, se fijarían reglas de tránsito para quienes se movilizan por el sector.

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Una de las restricciones señaladas establece horarios de circulación entre las 5:00 a. m. y las 6:00 p. m. La medida habría sido impuesta de forma ilegal por los presuntos integrantes de la estructura armada.

Santa Rita tiene cerca de 600 habitantes y La Unión reúne a unas 100 personas. Ambas poblaciones están separadas por unos 20 minutos de recorrido, en un área rural de Aipe que quedó bajo la atención de las autoridades por hechos recientes de violencia.

Avisos colocados en las entradas de los caseríos fijaron restricciones de tránsito entre las 5:00 a. m. y las 6:00 p. m. - crédito Agrado Al Dia Noticias / Facebook

Los habitantes señalaron que se sienten desprotegidos frente a las acciones de los grupos armados. Por esa razón, pidieron patrullajes y medidas que permitan garantizar la movilidad de la población y evitar que las organizaciones ilegales establezcan controles en los caminos rurales.

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La aparición del video también reabrió las dudas sobre las condiciones de seguridad en veredas de Aipe y en sectores cercanos de Neiva, donde el mensaje atribuido al frente Ismael Ruiz menciona varias comunidades.

Un ataque con explosivos contra la estación de Policía ocurrió una semana antes

La difusión de las imágenes se conoce una semana después del ataque contra la estación de Policía de Aipe, ocurrido el lunes 5 de octubre hacia las 4:45 p. m. Un artefacto explosivo impactó la infraestructura policial y causó daños materiales en puertas de vidrio y paredes.

Así quedó la estación de Policía de Aipe luego del ataque que, según las primeras versiones, habría sido perpetrado con drones cargados de explosivos - crédito @hernandolozano/X

El alcalde de Aipe, Luis Ángel Ramírez Vargas, confirmó entonces que el dispositivo cayó en el patio de la estación. El mandatario indicó que no hubo personas heridas tras la explosión.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, informó que la hipótesis preliminar apuntaba al uso de un dron para transportar y lanzar el explosivo. “No tenemos personas lesionadas, heridas o fallecidas como consecuencia de este hecho”, afirmó el oficial.