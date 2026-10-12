Este es el Pico y placa regional que regirá para entrar a Bogotá el 12 de octubre: la multa por incumplir con la medida es de $633.200

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $633.200, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá

Guardar

El Pico y placa regional regulará el ingreso a Bogotá el lunes festivo 12 de octubre de 2026 entre el mediodía y las 8:00 p. m., con horarios definidos por el último número de la placa. La restricción coincidirá con el retorno del puente del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, para el que las autoridades proyectan la llegada de cerca de 340.000 vehículos por los corredores de Soacha y La Mesa.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar a la capital los automóviles cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. será el turno de los vehículos con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Tras esa hora quedará levantada la medida.

La disposición se aplicará en los nueve accesos viales definidos para el retorno hacia la ciudad: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario o calle 13, calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

PUBLICIDAD

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó revisar el horario antes de emprender el viaje y seguir las indicaciones de los agentes en carretera, pues la multa por incumplir con la medida es de $633.200.

Habrá Pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad / X

Más de 197.000 vehículos se esperan por el ingreso de Soacha

La Autopista Sur concentrará buena parte del flujo de regreso. Las proyecciones oficiales calculan que cerca de 197.000 vehículos ingresarán por Soacha, una cifra que se suma a las condiciones de operación del corredor por las obras de Transmilenio.

En el tramo ubicado entre Maiporé y el sector de 3M, la vía tiene una reducción de tres a dos carriles. Esta modificación puede aumentar los tiempos de recorrido, especialmente en las horas con mayor tránsito. Por esa razón, la recomendación es iniciar el viaje con suficiente antelación y evitar llegar a los puntos de acceso durante los periodos de mayor demanda.

PUBLICIDAD

Para los viajeros cuyo destino lo permita, las autoridades plantean usar Mondoñedo como ruta alternativa y entrar a Bogotá por la calle 13 o la calle 80. La elección dependerá de la ubicación final de cada conductor y de las condiciones que se presenten durante la jornada.

También habrá semaforización intermitente entre Bosa Estación y La Sevillana, sobre la avenida Boyacá. La medida busca dar mayor fluidez al ingreso de los vehículos. Gestores de movilidad y agentes de tránsito estarán desplegados para ordenar la circulación y atender las novedades que se presenten.

A las 8:00 p. m. termina la restricción de ingreso a la capital del país - crédito Secretaría de Movilidad / X

El reversible de Soacha operará durante cuatro horas

El plan retorno contempla un reversible continuo en el corredor de Soacha, entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón. La operación tendrá sentido Mondoñedo-Soacha y funcionará el lunes 12 de octubre desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

PUBLICIDAD

El horario de esta medida coincide parcialmente con la segunda franja del pico y placa regional. Por ello, los conductores que regresen por ese corredor deberán tener en cuenta tanto la orientación temporal de los carriles como la autorización de entrada que corresponda a su placa.

En el corredor Bogotá-La Mesa-Girardot, las entidades responsables prevén controles de pare y siga en los puntos que lo requieran. Estos manejos operativos dependerán de la intensidad del tránsito y buscan ordenar el paso de los vehículos en zonas donde puedan presentarse congestiones.

Apulo-Mosquera tendrá un cambio de sentido hasta la medianoche

Aquellos que vuelvan por la vía de La Mesa encontrarán un reversible continuo entre Apulo y Mosquera. La operación se extenderá desde el kilómetro 32+000, en Apulo, hasta el puente de Balsillas, en el kilómetro 113+000, y estará activa entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m.

PUBLICIDAD

Por este corredor, con ingreso a Bogotá por Mosquera, se esperan alrededor de 143.000 vehículos durante el puente festivo. El reversible busca concentrar la capacidad disponible de la carretera en el sentido de retorno, que suele registrar el mayor volumen de desplazamientos al cierre del descanso.

La movilidad en ese trayecto estará sujeta a los ajustes operativos que adopten las autoridades según el comportamiento de la vía. Los viajeros pueden consultar reportes de tránsito antes de salir, mantener la distancia de seguridad y prever pausas durante el recorrido, en especial si atraviesan sectores con regulación.

Conductores que vuelvan tras el festivo deberán revisar el dígito final de sus matrículas y planear sus recorridos por los principales corredores hacia la capital - crédito Secretaría de Movilidad

La carrera Séptima tendrá reversible para los viajes desde el norte

La carrera Séptima también tendrá una operación especial el domingo 11 y el lunes 12 de octubre. El reversible dejará la circulación en un solo sentido, de norte a sur, desde la calle 245 hasta la calle 183, con el fin de facilitar la llegada de viajeros por el norte de Bogotá.

PUBLICIDAD

La medida empezará a las 4:30 p. m. y terminará entre las 8:00 y las 9:00 p. m., de acuerdo con la cantidad de vehículos que transiten por el corredor. La Secretaría de Movilidad pidió a los conductores atender la señalización temporal y las instrucciones del personal que acompañará el plan retorno.