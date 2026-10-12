De la Espriella anunció golpe a disidencias en Cauca: dos muertos y un laboratorio de coca desmantelado tras combates en Cajibío

La Brigada 29 y la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional intervinieron durante los combates en la zona rural - crédito Fuerzas Militares

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron durante una operación militar en Cajibío, Cauca, donde las tropas también hallaron armas, un mortero, granadas, un dron y un laboratorio con pasta base de coca.

La operación se desarrolló en la vereda El Dinde, un sector rural de Cajibío, donde desde la mañana del domingo 11 de octubre se registraron enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y miembros de la estructura armada ilegal.

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De acuerdo con el mandatario, la ofensiva estuvo dirigida contra la columna Fredy Martínez, vinculada a la estructura Jaime Martínez, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, organización disidente de las antiguas Farc que responde a alias Iván Mordisco.

De la Espriella difundió el anuncio durante la noche del domingo a través de su cuenta en X. “En la vereda El Dinde, dos integrantes de este grupo fueron dados de baja”, señaló el presidente y agregó que durante el procedimiento las tropas encontraron un arsenal de guerra.

El Gobierno anuncia que mantendrá las acciones militares contra los grupos armados ilegales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El reporte presidencial incluyó la ubicación de un laboratorio que, según indicó, contenía 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM, combustible que suele emplearse para el funcionamiento de instalaciones ilegales y el procesamiento de sustancias derivadas de la hoja de coca.

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“El hallazgo permitió afectar las economías ilícitas de la organización”, sostuvo el jefe de Estado, que afirmó que su Gobierno mantendrá las acciones militares contra los grupos armados ilegales.

El Ejército había confirmado combates en El Dinde durante la tarde

Horas antes del mensaje presidencial, la Tercera División del Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29 sostenían enfrentamientos contra integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Jaime Martínez en la vereda El Dinde.

La institución indicó que las unidades mantenían una ofensiva para reducir las capacidades de esa estructura ilegal y reforzar la seguridad de las comunidades del municipio caucano. Más tarde, el Ejército Nacional confirmó que en el área también intervenía la División de Aviación Asalto Aéreo.

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Dos integrantes de la estructura ilegal Jaime Martínez murieron durante una operación militar en el municipio de Cajibío - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Según el comunicado oficial, las Fuerzas Militares emplearon sus capacidades operacionales para contener a la organización armada y proteger a los habitantes de la zona. La información divulgada por De la Espriella constituye, por ahora, el único saldo conocido de la operación.

Las Fuerzas Militares aún no presentan un informe detallado sobre el número de uniformados desplegados, el tiempo de los enfrentamientos ni los resultados completos de las inspecciones realizadas en el lugar.

Líderes sociales de la región alertaron que varias familias permanecían dentro de sus viviendas debido a los combates registrados cerca del puente que conecta el sector de Dinde con El Carmelo. La situación generó preocupación entre los habitantes por la cercanía de las confrontaciones a zonas pobladas.

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El operativo ocurrió mientras avanzaba otro ataque contra disidencias en Catatumbo

La ofensiva en Cajibío coincidió con un bombardeo ejecutado durante la madrugada del domingo en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, contra un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

La Tercera División informó que unidades terrestres y aéreas emplean sus recursos disponibles para reducir la capacidad del grupo ilegal y brindar protección a los habitantes del centro caucano - crédito @Ejercito_Div3 / X

Según información conocida por El Tiempo, los organismos de Policía Judicial recuperaron cuatro cuerpos y encontraron 12 fusiles en el punto intervenido, ubicado entre Tibú y El Tarra. Las autoridades mantuvieron trabajos de excavación y remoción de tierra ante la posibilidad de que hubiera más restos sepultados tras el ataque.

El diario señaló que el acceso de los investigadores se demoró por las condiciones de seguridad en el área. La presencia de minas antipersonal y el sobrevuelo de drones con explosivos habrían dificultado la consolidación militar de la zona antes de la llegada de los equipos judiciales.

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La operación aérea fue ejecutada cerca de la 1:00 a. m. con aeronaves Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana. Luego se desplegaron helicópteros y unidades especiales del Ejército para asegurar el sector.

Uno de los objetivos era alias Andrey Avendaño, identificado como Carlos Eduardo García Téllez, señalado como uno de los mandos del Frente 33. Hasta ahora, las fuentes citadas por El Tiempo no confirmaron si el cabecilla estaba en el campamento ni si figura entre las personas fallecidas.