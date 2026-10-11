Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de octubre en Medellín

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Medellín para este 11 de octubre.

PUBLICIDAD

El clima para este domingo 11 de octubre en Medellín alcanzará los 27.9 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17.6 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 98%, con una nubosidad del 97%, durante el día, además de una nubosidad del 100%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 3.7 kilómetros por hora en el día y los 1.9 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esperar un trasplante renal puede costarle más al sistema de salud que la cirugía

La diálisis de miles de pacientes en Colombia eleva el gasto sanitario, mientras la escasez de órganos retrasa una intervención que mejora la autonomía y reduce costos acumulados

Esperar un trasplante renal puede costarle más al sistema de salud que la cirugía

Las últimas previsiones para Cartagena de Indias: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Cartagena de Indias: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

Pronóstico del clima en Cali este 11 de octubre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cali este 11 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 11 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 11 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

Hijo de Sara Uribe respaldó la relación de su madre con Camilo Méndez y ella habló sobre la posibilidad de tener un bebé: “No cierro las puertas”

Juliana Calderón respondió de forma tajante a los seguidores que le preguntan por el padre de su hija: “Dulce María no tiene papá”

Dominica Duque confirmó su noviazgo con el hijo del empresario Mario Hernández y contó cómo le va con su suegro: “Soy muy feliz”

Deportes

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay: empató 2-2 ante Internacional de Bogotá

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay: empató 2-2 ante Internacional de Bogotá

La selección Colombia femenina comenzó con pie derecho su preparación para el Mundial de 2027: venció a Venezuela 1-0 en amistoso

Luis Díaz recibió respaldo de un exárbitro por gol anulado con el Bayern Múnich: “Una decisión muy, muy controvertida”

América de Cali vs. Medellín: hora y canal de televisión para ver el clásico de rojos por la Liga BetPlay

Crisis de técnicos en el fútbol colombiano: van 10 entrenadores que perdieron su trabajo