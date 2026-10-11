Salario mínimo de 2027 tendría un aumento menor al que esperan los trabajadores, pero así mejoraría el ingreso a los que reciben auxilio de transporte

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% bajo el concepto de "salario vital" y, con auxilio de transporte, se ubica en $2.000.000 mensuales - crédito Colprensa

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Colombia está a punto de empezar la concertación formal del aumento del salario mínimo que regirá desde el 1 de enero de 2027. La discusión ya empezó con la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con participación del Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales. El 1 de octubre, los sectores entregaron observaciones para una revisión técnica y jurídica. La próxima reunión quedó prevista para el martes 13 de octubre.

Por ahora, los gremios empresariales plantearon de forma preliminar un aumento de entre 8% y 9,5%, con base en la inflación (6,29% anual en septiembre de 2026, según el Dane) y la productividad. Dichas cifras no constituyen una propuesta acordada ni una decisión oficial. Bajo ese rango, el salario básico —sin auxilio de transporte— pasaría de $1.750.905 a una cifra aproximada de entre $1.891.977 y $1.917.241.

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El cronograma habitual prevé que hacia finales de noviembre se conozcan las estimaciones de productividad y que, a comienzos de diciembre, se incorporen los datos de inflación, crecimiento y empleo. Con esos indicadores, trabajadores y empresarios presentarán sus posiciones formales.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, será clave en la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - crédito Ministerio del Trabajo

La negociación también está condicionada por el proceso en el Consejo de Estado sobre el decreto que estableció el incremento de 2026. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) pidió la nulidad de esa norma, mientras el Gobierno aclaró que el salario mínimo vigente no ha sido reducido y que no existe una determinación oficial sobre el ajuste de 2027.

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Previo a las reuniones, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho habló con Infobae Colombia y dijo que calcula que el aumento del salario mínimo en Colombia podría ubicarse entre 9,5% y 10%. Según su análisis, la aplicación estricta de los criterios legales llevaría el ajuste a una cifra menor, aunque la negociación entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores puede elevar esa cifra.

“Desde el punto de vista técnico y legal, aplicando estrictamente la ley, el aumento del salario mínimo debería ser del 8,5%”, afirmó.

Alcance limitado dentro del mercado laboral

Indicó que la discusión tiene un alcance limitado dentro del mercado laboral. Según calculó, 2,4 millones de trabajadores reciben el salario mínimo, frente a 11,3 millones de personas que devengan menos de ese ingreso. Con los subsidios de transporte y otros conceptos, el ingreso mensual puede llegar a cerca de $2.000.000.

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Destacó que la negociación tripartita también incluirá el comportamiento de la economía, que podría ser entre 2,4% a 2,9% (creció 2,9% anual en el primer semestre de 2026). Sobre las previsiones económicas, Amorocho recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su expectativa de crecimiento para Colombia de 2,6% a 2,5%, mientras que el Banco Mundial la ajustó de 2,6% a 2,3%. Para el docente, esas proyecciones reflejan una tendencia de menor dinamismo económico.

De acuerdo con el Dane, son 2,4 millones de trabajadores los que ganan un salario mínimo al mes en Colombia - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Dijo que parte de ese escenario se debe a la tasa de intervención del Banco de la República, que subió 300 puntos básicos (está en 12,25%) desde 2025 para contener la inflación. “Puede haber alguna razón de que va a haber pérdida de la dinámica del crecimiento, pero yo no creo que llegue a tanto”, sostuvo.

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Amorocho estimó que la economía colombiana podría crecer 2,6% y cerrar el año con una inflación de 7%. Esa proyección se apoyaría en las remesas, que podrían alcanzar USD13.500 millones, además del comportamiento de las exportaciones de petróleo, oro y café. “Hay algunos factores que van a seguir inyectando la demanda de aquí a final del año”, afirmó.

Qué propondrían los trabajadores

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto anticipó que los trabajadores podrían pedir un aumento cercano al 15%, aunque consideró que el Gobierno no debería aceptar un incremento de dos dígitos. Recordó que el salario mínimo tuvo en 2025 un ajuste 17 puntos por encima de la inflación y la productividad, lo que, según dijo, generó distorsiones. “Una situación de equilibrio entre lo técnico y los factores de negociación marcaría básicamente un salario mínimo que estuviera entre el 9,5% y el 10%”, concluyó.

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Teniendo en cuenta las estimaciones de Amorocho, el sueldo básico (sin auxilio de transporte) podría subir entre $166.335 y $175.090 y quedaría entre $1.917.240 y $1.925.995. Por supuesto, con auxilio de transporte, superaría los $2.000.000.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, cree que el aumento del salario mínino debe estar ligado a criterios técnicos - crédito Universidad del Rosario

Cómo subirá el ingreso de los trabajadores que reciben el auxilio de transporte

Un aumento del 8% del salario mínimo elevaría el ingreso mensual de los trabajadores que reciben el auxilio de transporte en $148.794, después de los aportes obligatorios a salud y pensión, según un ejercicio elaborado por Moore Colombia. El informe plantea que el Gobierno deberá equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los hogares con los costos laborales de las empresas.

La simulación parte de un salario básico de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095 en 2026:

Con aumentos de 6,29%, 8% y 10%, el básico pasaría a $1.861.037, $1.890.977 y $1.925.996, respectivamente.

Luego de los descuentos del 4% para salud y otro 4% para pensión, cada punto adicional sobre el salario mínimo actual representaría cerca de $16.108 mensuales para el trabajador.

El estudio aclara que los cálculos no constituyen propuestas para la negociación del salario mínimo. La decisión dependerá de la inflación al cierre de 2026 y de los datos de productividad.

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Si el auxilio de transporte también aumentara 8%, agregaría $19.928 mensuales al ingreso de quienes tienen derecho a recibirlo. “Si el transporte absorbe buena parte de la mejora, la familia siente que recibió menos. El auxilio merece una discusión propia, ligada al costo de llegar al trabajo”, afirmó el socio director de Moore Colombia, Daniel Bernal.

El auxilio de transporte en Colombia es una prestación económica otorgada por el empleador a los trabajadores para ayudar a cubrir los gastos de desplazamiento desde su casa hasta el lugar de trabajo - crédito Colprensa

Poder de compra y evolución de los precios

El poder de compra dependerá también de la evolución de los precios. El informe plantea que, si la inflación llegara al 7% durante 2027, un ajuste salarial del 8% equivaldría a una mejora real de 0,93%. La proyección busca mostrar que un aumento nominal del sueldo no implica una expansión proporcional de la capacidad de consumo de los hogares.

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Las empresas que operan domingos y días de descanso obligatorio enfrentarían una presión adicional desde el 1 de julio de 2027. La Ley 2466 de 2025 dispone que el recargo por trabajo en esos días suba del 90% al 100% de la hora ordinaria. Para un restaurante con 30 empleados que reciban el mínimo y cubran cuatro turnos mensuales de ocho horas, un incremento del 8% en el salario implicaría $1.440.000 más al mes solo por recargos, antes de prestaciones y aportes.

Bernal sostuvo que el impacto no será igual para todos los empleadores. “La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia”, señaló. El informe propone que la definición de diciembre incluya medidas para sostener la contratación formal y facilitar mejoras de productividad, crédito y organización para las pequeñas empresas.

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