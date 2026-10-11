Colombia

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 10 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este sábado 10 de octubre de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: sábado 10 de octubre de 2026.

Números ganadores: 15 18 24 25 42 3.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana, cada lunes, miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes del pasado 2025.

PUBLICIDAD

Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también.

Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de “números calientes” que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyResultado Baloto revanchaLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 10 de octubre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 10 de octubre

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de octubre

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de octubre

El Gobierno nacional pidió celeridad y personal para las obras del metro de Bogotá, debido a retrasos: “La Nación financia el 70%”

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 82,33%, pero acumula un rezago de 4,46 puntos frente a lo previsto, con demoras concentradas en la infraestructura de estaciones

El Gobierno nacional pidió celeridad y personal para las obras del metro de Bogotá, debido a retrasos: “La Nación financia el 70%”

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

El actor caleño aseguró que el papá del bebé de la creadora de contenido es un hombre que le parece muy atractivo y causó sorpresa entre los internautas

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

Caen delincuentes que engañaban a jóvenes en Bogotá con supuestas ofertas laborales: los amenazaban de muerte para que sus familias pagaran

Denuncias ciudadanas, seguimientos e interceptaciones telefónicas terminaron en cinco arrestos de la red criminal que combinaba convocatorias falsas, violencia y cobros ilegales

Caen delincuentes que engañaban a jóvenes en Bogotá con supuestas ofertas laborales: los amenazaban de muerte para que sus familias pagaran
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

Hijo de Sara Uribe respaldó la relación de su madre con Camilo Méndez y ella habló sobre la posibilidad de tener un bebé: “No cierro las puertas”

Juliana Calderón respondió de forma tajante a los seguidores que le preguntan por el padre de su hija: “Dulce María no tiene papá”

Dominica Duque confirmó su noviazgo con el hijo del empresario Mario Hernández y contó cómo le va con su suegro: “Soy muy feliz”

Deportes

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay: empató 2-2 ante Internacional de Bogotá

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay: empató 2-2 ante Internacional de Bogotá

La selección Colombia femenina comenzó con pie derecho su preparación para el Mundial de 2027: venció a Venezuela 1-0 en amistoso

Luis Díaz recibió respaldo de un exárbitro por gol anulado con el Bayern Múnich: “Una decisión muy, muy controvertida”

América de Cali vs. Medellín: hora y canal de televisión para ver el clásico de rojos por la Liga BetPlay

Crisis de técnicos en el fútbol colombiano: van 10 entrenadores que perdieron su trabajo