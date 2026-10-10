Colombia

Terremoto en Panamá: la Cancillería de Colombia habilitó canales de asistencia para los connacionales afectados

El Gobierno nacional también expresó su apoyo al país vecino por el movimiento telúrico de magnitud 7,6 en la escala de Richter que lo sacudió el viernes 9 de octubre de 2026

Cancillería ofrece ayuda por el terremoto en Panamá
Cancillería ofrece ayuda a los colombianos que resultaron afectados por el terremoto en Panamá del 9 de octubre - crédito Bienvenido Velasco/EFE
Guardar

Nuevamente, un terremoto sacude a América Latina, tal como pasó en Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, cuando un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter dejó graves afectaciones en las regiones del Pacífico, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, y en el Eje Cafetero.

En esta ocasión, Panamá reportó un movimiento telúrico de magnitud 7,6. Existe preocupación por los colombianos afectados y por quienes quedaron desconectados debido a las fallas en las comunicaciones en el país centroamericano.

PUBLICIDAD

El Gobierno nacional comenzó a movilizarse para brindar apoyo a los connacionales que lo necesitan y a la nación vecina, tras el colapso y los daños en estructuras, además de las personas heridas y damnificadas por el desastre, como ocurrió en territorio cafetero dos meses atrás.

Terremoto en Panamá
La Cancillería de Colombia informó que "Hasta el momento, no se han reportado colombianos afectados por la emergencia" - crédito Cancillería

Ayuda de la Cancillería

La Cancillería de Colombia activó protocolos de asistencia consular tras el terremoto registrado este viernes en Panamá, con el objetivo de proteger y orientar a los colombianos residentes o de tránsito en el país, para conocer si situación y, de ser necesario, repatriarlos.

El Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá habilitó canales de atención prioritaria para solicitudes de auxilio, localización de familiares e información urgente. Los connacionales pueden comunicarse por WhatsApp para emergencias al +507 6201 3244 o mediante el correo cpanama@cancilleria.gov.co.

PUBLICIDAD

Terremoto en Panamá
Este es el número de teléfono para que los colombianos reciban asistencia por el terremoto en Panamá - crédito Cancillería

La Cancillería también pidió mantener la calma, seguir las recomendaciones de los organismos locales de socorro y protección civil, y consultar las cuentas oficiales de la entidad y de la sede consular.

“Si te encuentras en territorio panameño y necesitas orientación o asistencia consular, el Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá tiene habilitada una línea de WhatsApp para atender emergencias”, añadió el ministerio en una publicación en X.

Terremoto en Panamá
La Cancillería entregó detalles sobre el canal de ayuda para los colombianos en Panamá - crédito Cancillería

El presidente Abelardo de la Espriella ofreció al país vecino “la asistencia necesaria” y escribió en su cuenta de la red social X lo siguiente: “¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.

Terremoto en Panamá
Este fue el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella por el terremoto en Panamá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Como dato adicional, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia, de acuerdo con la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar). Además, el sismo provocó el colapso de algunos edificios en el centro panameño y pánico en la capital, aunque hasta ahora no se han reportado víctimas.

Así fue le terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó un terremoto de magnitud inicial 8,0 en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026. El sismo ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y luego fue ajustado a una magnitud 7,6 y una profundidad de 12,6 kilómetros.

El temblor se sintió en todo el país y en ciudades de Colombia como Bogotá y Medellín, aunque en menor intensidad. En Ciudad de Panamá, miles de personas salieron de los edificios, según constató la agencia AFP, que señaló que los sismos en la capital panameña son inusuales.

Durante los primeros minutos no se habían reportado víctimas, aunque las autoridades evaluaban daños en Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Terremoto en Panamá
El presidente de Panamá hizo un llamado a la calma tras el terremoto de 7,7 grados el 9 de octubre - crédito @JoseRaulMulino/X

Tras el movimiento principal se registraron réplicas de magnitud 6,1, 6,0 y 5,3 en la escala de Richter. El presidente José Raúl Mulino dijo en X que pidió a los organismos especializados informes sobre los efectos del sismo y llamó a la calma: “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, manifestó.

La Parroquia San Juan Bautista de Penonomé fue una de las estructuras afectadas.

Temas Relacionados

Terremoto en PanamáCancilleríaColombianos en PanamáTerremoto hoyAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Gobierno nacional garantizará más de 400 soldados y refuerzo antidrones para las estaciones de Policía en Huila

La decisión se dio a conocer luego de un consejo de seguridad que entablaron los ministros de Defensa, Interior y Ambiente, con las fuerzas del orden del departamento

El Gobierno nacional garantizará más de 400 soldados y refuerzo antidrones para las estaciones de Policía en Huila

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

La banda bogotana estrenó la canción tras una competencia entre dos temas inéditos propuestos a sus seguidores en redes sociales, con el fin de elegir su próximo sencillo

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Rock al Parque: estas son las proyecciones económicas del evento musical gratuito más grande de Bogotá

Información oficial del Distrito Capital apunta a la recepción de al menos 75.000 turistas que asistirán especialmente al festival. También se incluyó un desglose de gastos por visitante

Rock al Parque: estas son las proyecciones económicas del evento musical gratuito más grande de Bogotá

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

La preparación para el Mundial de Brasil 2027 iniciará en condición de visitante, en la que el combinado Tricolor quiere sumar una victoria para darle confianza a la nómina

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

La producción de ocho episodios, basada en más de siete años de investigación, llega a la plataforma el 6 de noviembre de 2026

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

Iron Maiden en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la legendaria agrupación de heavy metal en el Vive Claro de Bogotá

Rock al Parque 2026: horarios del lunes 12 de octubre, con Ministry, Editors, Los Bunkers y Rata Blanca

Shakira estaría saliendo con Serge Ibaka, el exjugador de la NBA que asistió a varios de sus conciertos en España

Deportes

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

Juan Guillermo Cuadrado se mostró triste por el momento de Millonarios: “Tenemos que pensar en nosotros”

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga tras la fecha FIFA

Jorge Carrascal y Kevin Viveros brillaron en Brasil: así los calificó la prensa tras los empates de Flamengo y Athletico Paranaense