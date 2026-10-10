Terremoto en Panamá: la Cancillería de Colombia habilitó canales de asistencia para los connacionales afectados

Cancillería ofrece ayuda a los colombianos que resultaron afectados por el terremoto en Panamá del 9 de octubre - crédito Bienvenido Velasco/EFE

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Nuevamente, un terremoto sacude a América Latina, tal como pasó en Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, cuando un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter dejó graves afectaciones en las regiones del Pacífico, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, y en el Eje Cafetero.

En esta ocasión, Panamá reportó un movimiento telúrico de magnitud 7,6. Existe preocupación por los colombianos afectados y por quienes quedaron desconectados debido a las fallas en las comunicaciones en el país centroamericano.

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El Gobierno nacional comenzó a movilizarse para brindar apoyo a los connacionales que lo necesitan y a la nación vecina, tras el colapso y los daños en estructuras, además de las personas heridas y damnificadas por el desastre, como ocurrió en territorio cafetero dos meses atrás.

La Cancillería de Colombia informó que "Hasta el momento, no se han reportado colombianos afectados por la emergencia" - crédito Cancillería

Ayuda de la Cancillería

La Cancillería de Colombia activó protocolos de asistencia consular tras el terremoto registrado este viernes en Panamá, con el objetivo de proteger y orientar a los colombianos residentes o de tránsito en el país, para conocer si situación y, de ser necesario, repatriarlos.

El Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá habilitó canales de atención prioritaria para solicitudes de auxilio, localización de familiares e información urgente. Los connacionales pueden comunicarse por WhatsApp para emergencias al +507 6201 3244 o mediante el correo cpanama@cancilleria.gov.co.

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Este es el número de teléfono para que los colombianos reciban asistencia por el terremoto en Panamá - crédito Cancillería

La Cancillería también pidió mantener la calma, seguir las recomendaciones de los organismos locales de socorro y protección civil, y consultar las cuentas oficiales de la entidad y de la sede consular.

“Si te encuentras en territorio panameño y necesitas orientación o asistencia consular, el Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá tiene habilitada una línea de WhatsApp para atender emergencias”, añadió el ministerio en una publicación en X.

La Cancillería entregó detalles sobre el canal de ayuda para los colombianos en Panamá - crédito Cancillería

El presidente Abelardo de la Espriella ofreció al país vecino “la asistencia necesaria” y escribió en su cuenta de la red social X lo siguiente: “¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.

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Este fue el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella por el terremoto en Panamá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Como dato adicional, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia, de acuerdo con la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar). Además, el sismo provocó el colapso de algunos edificios en el centro panameño y pánico en la capital, aunque hasta ahora no se han reportado víctimas.

Así fue le terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó un terremoto de magnitud inicial 8,0 en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026. El sismo ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y luego fue ajustado a una magnitud 7,6 y una profundidad de 12,6 kilómetros.

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El temblor se sintió en todo el país y en ciudades de Colombia como Bogotá y Medellín, aunque en menor intensidad. En Ciudad de Panamá, miles de personas salieron de los edificios, según constató la agencia AFP, que señaló que los sismos en la capital panameña son inusuales.

Durante los primeros minutos no se habían reportado víctimas, aunque las autoridades evaluaban daños en Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

El presidente de Panamá hizo un llamado a la calma tras el terremoto de 7,7 grados el 9 de octubre - crédito @JoseRaulMulino/X

Tras el movimiento principal se registraron réplicas de magnitud 6,1, 6,0 y 5,3 en la escala de Richter. El presidente José Raúl Mulino dijo en X que pidió a los organismos especializados informes sobre los efectos del sismo y llamó a la calma: “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, manifestó.

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La Parroquia San Juan Bautista de Penonomé fue una de las estructuras afectadas.