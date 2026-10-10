Colombia

Capturan a presuntos miembros de las disidencias que ocultaban dos cilindros cargados con explosivos en calles de Pasto: una placa falsa fue clave

El material presuntamente estaría destinado a ser utilizado en acciones contra integrantes de la fuerza pública y la población civil

Presuntos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron a la justicia en Antioquia: entregaron armas y municiones - crédito Ejército Nacional
La operación se materializó en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
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Las autoridades incautaron más de 83 kilogramos de explosivos durante un procedimiento en Pasto, Nariño, y capturaron a dos hombres que los transportaban en un vehículo con placas irregulares, lo que fue clave para su detención.

La operación se materializó en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Los uniformados interceptaron el vehículo a pocas cuadras del Estadio Departamental Libertad de la capital nariñense, después de advertir inconsistencias entre las placas instaladas en la parte delantera y trasera.

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El material, según la información oficial, habría sido destinado a ataques contra la fuerza pública y la población civil. “De acuerdo con las primeras hipótesis investigativas, este material presuntamente estaría destinado a ser utilizado en acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil”, dijo en rueda de prensa la comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Andrea Carolina Cáceres.

Un carro Chevrolet verde oscuro con placa HCO-340 avanza por una carretera rural colombiana rodeada de vegetación y montañas, bajo un cielo nublado.
Imagen de referencia - Una placa falsa fue clave para la captura de los delincuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Conforme a sus declaraciones, los agentes hallaron dos cilindros de 100 libras, equivalentes a unos 45 kilogramos cada uno, con material explosivo. También incautaron 23 artefactos improvisados conocidos como tatucos, detonadores eléctricos, elementos de activación, una batería de 12 voltios y cerca de 20 metros de cable. Los cilindros contaban con sistemas de propulsión y activación. Las autoridades establecen el destino del cargamento y las circunstancias en las que fue preparado.

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El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, señaló que el procedimiento evitó una alteración de la seguridad en el municipio. “Una estructura criminal intentó dañar la tranquilidad (...) introduciendo artefactos de alto poder explosivo que fueron destruidos y los responsables fueron capturados”, afirmó.

Los capturados serían vinculados al frente Franco Benavides

Los dos detenidos estarían relacionados con el frente Franco Benavides, estructura de las disidencias de las Farc que opera en la región, según las autoridades. El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel José Urrego Baquero, aseguró en rueda de prensa que ambos registran anotaciones en el sistema penal acusatorio por rebelión, amenazas, lesiones y tráfico de armas de fuego.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes. La investigación busca establecer la procedencia de los explosivos, el alcance de la operación y la posible participación de otras personas.

La Policía informó que durante el año se han neutralizado nueve amenazas de características similares en Nariño mediante operativos coordinados con el Ejército Nacional.

Ejército frusta atentado terrorista en la vía Panamericana

Ejército frustró atentado en vía Panamericana - crédito @Ejercito_Div3/x
Ejército frustró atentado en vía Panamericana - crédito @Ejercito_Div3/x

Las tropas de la Brigada 29 detectaron un taxi con explosivos en la vía Panamericana, a la altura de la Y de La Reina, en Patía, Cauca, durante la mañana del 9 de octubre de 2026. Los ocupantes abandonaron el vehículo tras advertir la presencia militar y activaron la carga antes de escapar, una situación que podía afectar a pasajeros, transportistas y la circulación por este corredor del suroccidente colombiano, informó el Ejército.

La alerta se registró un día después de otro hecho con explosivos en Cauca. Una volqueta fue hallada cerca de una unidad militar en el barrio El Porvenir, zona rural de Miranda, y dos de los ocho elementos explosivos instalados en el vehículo se activaron luego de que los responsables dejaron el área.

Las tropas de la Brigada 29 detectaron un vehículo con material explosivo en la vía Panamericana, a la altura de la Y de La Reina, en el municipio de Patía, Cauca, en horas de la mañana del 9 de octubre de 2026 - crédito @Ejercito_Div3/X
Las tropas de la Brigada 29 detectaron un vehículo con material explosivo en la vía Panamericana, a la altura de la Y de La Reina, en el municipio de Patía, Cauca, en horas de la mañana del 9 de octubre de 2026 - crédito @Ejercito_Div3/X

El Grupo de Caballería Liviano N.° 8 ubicó a varios hombres que presuntamente pertenecen al GAO-r Estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc. La Tercera División del Ejército Nacional indicó que se movilizaban por la Panamericana con el material explosivo.

La intervención impidió que el taxi continuara su recorrido y que la carga fuera trasladada por esa carretera. Las autoridades consideran que los elementos podían utilizarse para alterar el tránsito y atacar a quienes circulan por la zona.

Unidades especializadas comenzaron registros en los alrededores para establecer si quedaron dispositivos explosivos improvisados, artefactos fabricados de manera artesanal. El operativo también busca asegurar el punto donde fue detectado el vehículo y reforzar la vigilancia sobre la vía Panamericana.

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