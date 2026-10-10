Asocars alerta que racionamientos de agua podrían agravarse y advierte riesgos para el sistema energético

Torres de energía . EFE/Federico Gambarini

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La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars, advirtió que Colombia podría enfrentar racionamientos de agua más severos si no se fortalecen desde ahora las medidas de ahorro, prevención y adaptación frente al fenómeno de El Niño.

La organización, que agrupa a 33 autoridades ambientales del país, también alertó que una menor disponibilidad de agua puede generar efectos sobre la producción de energía y sobre el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional.

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En entrevista con Blu Radio, el director ejecutivo de Asocars, Yesid González Duque, sostuvo que el impacto no debe analizarse únicamente desde las regiones que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades, debido a que la red eléctrica funciona de manera integrada.

“Si no cuidamos como país el sistema nacional energético, y de pronto tenemos las primeras repercusiones en la Costa Atlántica, inmediatamente el sistema se nos cae a nivel de Colombia”, afirmó.

La advertencia se produce ante la llegada de un fenómeno de El Niño que, según la información citada, ha sido caracterizado como “fuerte a muy fuerte”.

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Un grifo de acero inoxidable cepillado libera un chorro de agua transparente con microgotas suspendidas, ambientado en una atmósfera levemente verdosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos lluvias y primeras restricciones de agua

González explicó que la existencia de lluvias puntuales en algunas regiones no elimina el riesgo de escasez, debido a que las precipitaciones esperadas estarían por debajo de los promedios históricos.

Esto llevaría al país a enfrentar la temporada seca con un déficit hídrico acumulado, según el análisis de Asocars.

El gremio señaló que ya se registran señales de presión en varias regiones.

Mencionó emergencias asociadas a incendios forestales en Tolima, Boyacá y Valle del Cauca, además de temperaturas extremas en las costas Atlántica y Pacífica.

También advirtió sobre limitaciones de acceso al agua potable en sectores urbanos del centro del país.

“En algunas zonas de Cundinamarca, en Medellín, ya tenemos algunos racionamientos que si no nos ponemos pilas y no cuidamos pueden ser mucho más fuertes”, aseguró González.

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La organización insistió en que los efectos de la sequía pueden trasladarse también al sistema eléctrico por el peso que tiene la generación hidroeléctrica en el país.

Aunque determinadas regiones cuentan con mayor infraestructura hidroeléctrica o térmica, Asocars sostuvo que la interconexión nacional hace que los problemas no puedan aislarse completamente por territorios.

“Inicialmente en temas energéticos puede ser que comience por un lado, pero si no lo cuidamos afectará a todo el país, porque es un sistema nacional interconectado”, explicó el directivo.

Bombilla de luz incandescente (tradicional). (Unsplash)

Asocars pide ordenar el territorio y almacenar agua

Además del ahorro, Asocars señaló que una de las herramientas estructurales para reducir riesgos es mejorar el ordenamiento territorial.

González reconoció que existen restricciones fiscales para financiar todas las necesidades de prevención y atención de emergencias y sostuvo que el país mantiene rezagos en la forma como define dónde y cómo se urbaniza.

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Según el vocero del gremio, una aplicación más estricta de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, podría evitar entre el 60 % y el 70 % de los desastres asociados a asentamientos en zonas de riesgo o en lugares sin condiciones suficientes de servicios públicos.

Asocars también promueve la delimitación de nuevas áreas protegidas boscosas para contribuir a la regulación de cuencas y plantea programas de “cosecha de agua” en hogares, comunidades y centros educativos.

Este tipo de estrategias busca almacenar agua durante periodos de disponibilidad para utilizarla posteriormente en temporadas de mayor escasez.

González hizo además un llamado a entender el problema desde una perspectiva nacional y no exclusivamente local.

“Es posible que en mi región no me falte el agua, me sobre, pero esa agua le está faltando a otra persona en otra parte del país”, afirmó.

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La advertencia de Asocars se concentra, por ahora, en la necesidad de anticipar un escenario de menor disponibilidad hídrica y reducir el impacto que esa situación podría tener tanto sobre el abastecimiento de agua como sobre la generación y distribución de energía.