Mujer llegó hasta tienda D1 en Bogotá y delató infidelidad de su pareja con una de sus compañeras

La ciudadana llegó de sorpresa hasta la sede de la tienda ubicada en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

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Un caso que se hizo viral en redes sociales el viernes 9 de octubre de 2026 dejó en descubierto un presunto caso de infidelidad, luego de que una mujer llegara hasta una de las sedes de tiendas D1, ubicada en el centro comercial Unicentro de Occidente, en el barrio Ciudadela Colsubsidio (localidad de Engativá), en el noroccidente de Bogotá.

La mujer, que sería la víctima del engaño por parte de su pareja sentimental, llegó acompañada de otra persona que registró con su celular el momento, que interrumpió la jornada dentro del inmueble.

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“Muy buenos días a todos. Por favor, hacemos silencio para que escuchemos lo que voy a decir. A algunos les conviene escuchar un mensaje que traigo, pero lo voy a dejar para el final del video”, dijo la mujer, que se identificó como la “esposa del jefe de zona de esta tienda”.

La ciudadana describió cómo fue que se enteró de la infidelidad, al detallar que el 19 de julio (de 2026) supo que “lleva una relación sentimental” con una de sus compañeras de trabajo. Lo más delicado de la situación fue que la mujer describió que ella y su compañero sentimental “tienen un hijo en común”.

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“Hoy precisamente está cumpliendo su primer año, así que celebremos. Quiero decirle a la señorita que usted lo conoció con carro, apartamento, con buen sueldo; yo lo conocí hace catorce años, con un (salario) mínimo, con las medias, bóxer rotos”, describió la mujer en medio de la indignación.

El caso se conoció en redes sociales la noche del jueves 8 de octubre de 2026 - crédito Colombia Oscura/X

Al final, la mujer contó que su compañero sentimental “no tenía cómo brindarme una aromática”, y hasta confesó que ella pagó “los gastos del matrimonio”.

“También le pagué un semestre en la universidad”, dice la misma ciudadana, cuando es confrontada en ese momento por parte de una de las empleadas de la tienda que le pidió que se retirara.

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En ese momento, la mujer aseveró: “Señorita, usted no le va a quitar lo que le corresponde a mi esposo. Yo misma que estoy cansada del maltrato físico, sexual, económico”.

Circulación de presunto video íntimo de empleados de D1 abre debate sobre privacidad y violencia digital en Colombia

El caso se suma a un hecho conocido semanas atrás, luego de la difusión en redes sociales y canales de mensajería de un presunto video íntimo atribuido a trabajadores de Tiendas D1 en Ciénaga, Magdalena.

El caso recordó los límites sobre los riesgos de compartir contenido privado sin autorización y la propagación de versiones no confirmadas sobre la vida personal de quienes aparecen en las imágenes.

Las publicaciones que circularon en plataformas digitales vinculan a los protagonistas con una sede de la compañía en el departamento de Magdalena. No obstante, no existe una confirmación oficial sobre sus identidades ni sobre una eventual relación laboral con la empresa.

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El portal Sahagún en Línea informó que no se ha establecido de forma oficial quiénes aparecen en el material. A su vez, Notición.co señaló que Tiendas D1 habría iniciado una indagación interna para esclarecer lo ocurrido, aunque tampoco se confirmó que las personas involucradas trabajen en alguna de las tiendas de la cadena en Colombia.

Presunta pareja de trabajadores del D1 se hizo viral por difusión de video intimo en las redes sociales - crédito captura de pantalla redes sociales

La empresa no confirmó supuestos despidos ni vínculos laborales

En redes sociales también surgieron versiones según las cuales uno de los involucrados tendría una relación sentimental y ambos habrían perdido sus empleos después de la difusión del video. Esos señalamientos no cuentan con confirmación de la compañía.

Tiendas D1 dispone de una Línea Ética confidencial y anónima para recibir denuncias sobre presuntos incumplimientos de sus políticas internas o situaciones que puedan afectar el ambiente de trabajo. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento público de la empresa sobre despidos asociados a este caso.

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Política Heroica recogió versiones sobre la aparición de otros videos vinculados con una de las personas señaladas en las publicaciones iniciales.

La circulación del material habría ocurrido sin el consentimiento de quienes aparecen en él, según las versiones difundidas en internet.

La falta de información confirmada no impidió que se multiplicaran comentarios sobre aspectos laborales, sentimentales y personales de los supuestos protagonistas.

La Corte Constitucional definió que divulgar contenido íntimo sin permiso es violencia digital

El alto tribunal estableció que el consentimiento para la publicación o difusión de contenido íntimo no es irrevocable, por lo que puede ser retirado en cualquier momento y esa decisión debe ser respetada de manera plena - crédito Visuales IA - crédito Visuales IA

El caso cobra relevancia después de la sentencia T-184 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia, que analizó la denuncia de una mujer contra su expareja y compañero de trabajo por la publicación de videos íntimos sin autorización plena.

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De acuerdo con el fallo, el material se había producido para un público internacional, pero luego quedó disponible en plataformas para adultos sin restricciones para usuarios en Colombia. La víctima expresó que la divulgación tuvo consecuencias en sus relaciones familiares, sociales y laborales.

El alto tribunal concluyó que la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos constituye una forma de violencia digital y sexual. También consideró que esa conducta puede vulnerar los derechos a la intimidad, a la imagen, al buen nombre y a una vida libre de violencias.

La Corte precisó que el consentimiento debe ser libre e informado, no equivale a una autorización indefinida y puede retirarse en cualquier momento. El fallo estableció que esa decisión debe respetarse “sin que medien consideraciones adicionales de ninguna naturaleza”.

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